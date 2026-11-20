ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതിക്ക് ചെലവഴിച്ചത് 33.62 കോടി രൂപ: വെബ്സൈറ്റ് പരാതി സമ്മതിച്ച് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയ ഒരു നിയമസഭാ കരാറും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു.
Published : November 20, 2026 at 1:36 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 33,62,53,939 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്. പദ്ധതിക്കായി 52,30,51,447 രൂപയുടെ കരാറാണ് നൽകിയത്. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡാണ് പദ്ധതിയുടെ കോൺട്രാക്ടർ. കരാർ തുകയുടെ 33.62 കോടിയിലധികം രൂപ ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചു. ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയ ഒരു നിയമസഭാ കരാറും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറിയിച്ചു. കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമല്ലെന്നും വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള മറുപടിയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമ്മതിച്ചു.
ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ (ഹാർഡ്വെയര്), സോഫ്റ്റ്വെയര് എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ (ഹാർഡ്വെയര്) സംബന്ധിച്ച ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. സോഫ്റ്റ്വെയര് സംബന്ധിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒന്നിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പഴയ വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ നിയമസഭ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാക്കനാട് സ്വദേശി രാജു വാഴക്കാല സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കാണ് നിയമസഭ മറുപടി നൽകിയത്.
കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. നിർവഹണ ഏജൻസിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് മുൻകൂറായി നൽകിയ 9.40 കോടി രൂപയുടെ കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതായി നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ കാലതാമസവും ക്രമക്കേടുകളും ഉണ്ടായെന്ന് ആരോപിച്ച് റാന്നി എംഎൽഎ അഡ്വ. പഴകുളം മധു 2026 ജൂലൈയിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
15 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് 2019 മാർച്ചിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ട പദ്ധതിക്ക് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ 11 തവണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ഇതാണ് നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും കാരണമായത്. മുൻ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ കാലത്താണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയെ ഒഴിവാക്കി ഊരാളുങ്കലിന് പദ്ധതിയുടെ ചുമതല നൽകിയത്. 2019 മാർച്ച് 30ന് ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരം 2020 ജൂൺ 30ന് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ വിഡി സതീശൻ നിയമസഭ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
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