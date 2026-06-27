ETV Bharat / state

ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: കക്ഷി ചേർന്ന് ഇഡി, പ്രതിയുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവച്ച് കോടതി

ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ക്ഷി ചേരാൻ ഇഡിക്ക് കോടതി അനുമതി. രണ്ട് ഹർജികളും ഈ മാസം 29ന് പരിഗണിക്കും.

PINARAYI VIJAYAN RESIDENCE RAID E D OFFICIALS ATTACK CASE E D JOIN E D OFFICIALS ATTACK CASE E D OFFICIALS ATTACK CASE UPDATES
Enforcement Directorate (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയുടെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ കക്ഷിച്ചേർന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്മെൻ്റ് ഡയക്‌ടറേറ്റ്. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെ‌ഷൻസ് കോടതിയിലാണ് ഇഡി കക്ഷി ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയത്. അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച ജഡ്‌ജി എസ്. നസീറ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഇ ഡി ക്ക് അനുമതി നൽകി.

ശനിയാഴ്‌ച കോടതി കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയും വട്ടിയൂർക്കാവ് മഞ്ചാടി മൂട് കെആര്‍ഡബ്ല്യൂ 21 ഷമീമ മൻസിലിൽ ഷെഫീഖിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇ ഡി യുടെ അപേക്ഷ എത്തിയത്. ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി ഇ ഡി യുടെ അഭിഭാഷകനോട് നിങ്ങൾ പ്രോസീക്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടേതായ വാദം പറയുന്നതിനും ജാമ്യ ഹർജിയെ എതിർക്കുന്ന മറുപടി ഹർജി നൽകാനും അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ഇ ഡി അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടർന്ന് വിധി പറയാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കേസിലെ പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി വർക്കല ആയിരൂർ ഇളകമൺ രാജീവത്തിൽ ലെനിൻ രാജിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നതും കോടതി മാറ്റി വച്ചു. ഈ ജാമ്യ ഹർജിയിലും ഇ ഡി ക്ക് അവരുടെ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ട് ഹർജികളും ഈ മാസം 29ന് പരിഗണിക്കും.

കേസിലെ ഒൻപതാം പ്രതി ആനയറ കല്ലുമ്മൂട് മധുമുക്കിൽ പുണർതം വീട്ടിൽ ഹരീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതാണ് ഇ ഡി യെ ഇത്ര വേഗം കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മാജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഹർജി ശക്തമായി എതിർക്കപ്പെട്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് പോലെ ജില്ലാ കോടതിയിലും പ്രോസീക്യൂഷൻ ജാമ്യ ഹർജിയെ എതിർക്കും എന്ന് ഇ ഡി വിശ്വസിച്ചു. സി പി എം രാഷ്ട്രീയ നിയമനം നൽകിയ ജില്ലാ ഗവണ്‍മെൻ്റ് പ്ലീഡർ സി പി എം കാരനായ പ്രതിക്ക് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ ഇടയായതാണ് ഇ ഡി യെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

പ്രോസീക്യൂട്ടർ പ്രതിയുടെ ജാമ്യഹർജിയെ എതിർക്കാതിരുന്നത് കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ എക്‌സലോജിക് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് 300 ഓളം പ്രതികൾ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്.

Also Read: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി; നിയമസഭ കലുഷിതമാകാന്‍ സാധ്യത, പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ എൽഡിഎഫിന് വിനയായേക്കും

TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN RESIDENCE RAID
E D OFFICIALS ATTACK CASE
E D JOIN E D OFFICIALS ATTACK CASE
E D OFFICIALS ATTACK CASE UPDATES
E D AS PART OF OFFICIAL ATTACK CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.