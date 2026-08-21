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കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികളെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മറന്നോ..? സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യശരങ്ങൾ

റവാഡ ചന്ദ്രശേഖരനെ ഡിജിപി ആയി മുൻ സർക്കാർ നിയമനം നൽകിയപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ മൗനം പാലിച്ചു എന്നാണ് കണ്ണൂർ ഘടകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ തിരുത്തിയില്ലെന്നും വിമർശനം.

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DYFI state conference (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 5:48 PM IST

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തൃശൂർ: ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പൊതു ചർച്ചയിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. റവാഡ ചന്ദ്രശേഖരനെ ഡിജിപി ആക്കിയപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ മൗനം പാലിച്ചുവെന്നും കൂത്തുപറമ്പ് സഖാക്കളെ സംഘടന മറന്നുവെന്നുമാണ് കണ്ണൂർ ഘടകത്തിൻ്റെ വിമർശനം. പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറേണ്ട ഡിവൈഎഫ്ഐ മൗനം പാലിച്ചുവെന്നും വലിയ തോതിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു.

ജെൻസികളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ജെൻസികളെ കൂടുതലായി സംഘടനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വികെ സനോജ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്മേലും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേലും ഉള്ള പൊതു ചർച്ചയിലാണ് പ്രതിനിധികൾ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. റവാഡ ചന്ദ്രശേഖരനെ ഡിജിപി ആയി മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ചപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മൗനം പാലിച്ചു എന്നാണ് കണ്ണൂർ ഘടകത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിമർശനം. കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികളെ നേതൃത്വം മറന്നോ എന്നും പ്രതിനിധികൾ ചോദിച്ചു.

കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികളെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മറന്നോ..? സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യശരങ്ങൾ (ETV Bharat)

പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിലും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നു. പിഎം ശ്രീയിൽ എസ്എഫ്ഐ പോലും നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ മൗനം പാലിച്ചു എന്നാണ് വിമർശനം. പി എം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ പോലും ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ മൗനം പാലിച്ചു. സിജെപി സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു എന്നും പ്രതിനിധികൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ഇന്നലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വികെ സനോജ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ തനത് പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വയം വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പ്രതിനിധികൾ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

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നേതാക്കളുടെ വസ്ത്ര ധാരണത്തിൽ പോലും മാറ്റം അനിവാര്യമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കണം, നേതാക്കളായി എത്തുന്നവരിൽ പലർക്കും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ ഇല്ല, ഈ തലമുറയിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ രൂപംകൊണ്ട ജെൻസി സമര മാതൃകയിൽ രാജ്യത്തെയാകെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടുവരാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതു ചർച്ചയ്ക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് വൈകുന്നേരം മറുപടി നൽകും. നാളെയാണ് സമ്മേളനം സമാപിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

DYFI KANNUR
DYFI STATE CONFERENCE MEETING
DYFI CONFERENCE CRITICISM
VK SANOJ
DYFI CRITICISM AGAINST LEADERSHIP

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