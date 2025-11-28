ETV Bharat / state

സ്ഥാനാർഥി ജയിലില്‍, പ്രചാരണത്തിന് ഇല്ല; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ്

പയ്യന്നൂരിലെ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർഥി വി കെ നിഷാദ് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ്. നിഷാദിന് വേണ്ടി വാർഡിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ശക്തമാകുന്നു.

Payyannur LDF Candidate VK Nishad And DYFI Secretary VK Sanoj (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 7:43 PM IST

കണ്ണൂർ: ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ 46-ാം വാർഡിലെ മത്സരം ഏറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ്. സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥി ജയിലിലായതോടെ നിലവിൽ സ്ഥാനാർഥി ഇല്ലാതെ ആണ് എൽഡിഎഫ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 465 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ സിപിഎം ജയിച്ച വാർഡാണിത്. പൊലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വി കെ നിഷാദാണ് ഇവിടെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി.

2012 ഓഗസ്‌റ്റ് ഒന്നിന് പയ്യന്നൂര്‍ പൊലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിലാണ് പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭ വെള്ളൂര്‍ മൊട്ടമ്മല്‍ വാര്‍ഡിലെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയുമായ വി കെ നിഷാദ് (35), അന്നൂരിലെ ടിസിവി നന്ദകുമാര്‍ (35), എന്നിവരെ തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്‌ജി കെ എന്‍ പ്രശാന്ത് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.

പയ്യന്നൂരിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി കെ നിഷാദ് (ETV Bharat)

നോമിനേഷന്‍ നല്‍കുന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കാത്തതിനാല്‍ നിഷാദിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതില്‍ തടസമില്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് പാർട്ടി മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറക്കിയത്. ശിക്ഷ സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ നിഷാദിന് സ്ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. 2012 ല്‍ അന്നത്തെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി ജയരാജനെ അരിയില്‍ ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസില്‍ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ അക്രമിക്കപ്പെടുകയും നിരവധി അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പയ്യന്നൂര്‍ സ്‌റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ കെ പി രാമകൃഷ്‌ണന്‍, അഡി. എസ്ഐ കുട്ടിയമ്പു, സിപിഒ പ്രമോദ്, ഡ്രൈവര്‍ നാണുക്കുട്ടന്‍, കെഎപിയിലെ അനൂപ്, ജാക്‌സണ്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ രണ്ട് ബൈക്കുകളിലെത്തിയ അന്നത്തെ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കന്മാരായ പ്രതികള്‍ ബോംബെറിയുകയായിരുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് വി കെ നിഷാദ് വാർഡിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുന്നത്.

നിഷാദിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് രംഗത്തെത്തി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ പല കേസുകളും ഉണ്ടാകും. അതിനെ വലിയ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല. വി കെ നിഷാദ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും. പൊലീസിനെതിരെ ബോംബെറിഞ്ഞത് ഇവരാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? കോടതിയുടേത് അന്തിമവിധി അല്ല. ഇനിയും കോടതികൾ ഉണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ പ്രതിസന്ധിയില്ല. നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും സനോജ് പറഞ്ഞു.

20 വർഷം തടവിനാണ് നിഷാദ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് നിഷാദ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നിഷാദിനായി ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകരാണ് വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത്.

ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജിൻ്റെ പ്രതികരണം. (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞതവണ നഗരസഭ കൗൺസിൽ അംഗമായ വികെ നിഷാദ് വാർഡിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികൾ എടുത്തുകാട്ടിയാണ് ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി കെഎസ്‌യു നേതാവും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയുമായ അർജുനാണ് നിഷാദിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത്. വാർഡ് വിഭജനത്തിനുശേഷം ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകളാണ് വാർഡിൽ ഉള്ളത്.

രാഹുലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉത്തരം പറയണമെന്ന് സനോജ്

അതേസമയം രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വി കെ സനോജ് രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ വാഗ്‌ദാനം നൽകി അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ബലാത്സംഗം നടത്തിയ ആളാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ. രാഹുൽ ഏത് പാതാളത്തിൽ ഒളിച്ചാലും കേരള പൊലീസ് ഈ ക്രിമിനലിനെ പിടിക്കുമെന്നും ജയിലിൽ അടയ്‌ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ രാഹുലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉത്തരം പറയണമെന്നും സനോജ് പറഞ്ഞു. അടൂർ പ്രകാശിനെയും സുധാകരനെയും പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ത് താത്‌പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഹുലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യവും സനോജ് ഉന്നയിച്ചു.

