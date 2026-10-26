അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ശിശുമരണം; ഡിഎംഒ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ
രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് ഡിഎംഒ ഓഫിസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. ഓഫിസിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ഇവരെ പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി
Published : October 26, 2026 at 1:51 PM IST
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിൽ നവജാത ശിശുമരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പാലക്കാട് ഡിഎംഒ ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചു. കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ വീഴ്ചയാണ് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഒരു മാസത്തിനിടെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് ഡിഎംഒ ഓഫിസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. ഓഫിസിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ഇവരെ പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. ഡിഎംഒയുമായി ചർച്ച നടത്താതെ പിരിഞ്ഞുപോകില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ. തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥയും ശിശുമരണങ്ങളും ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചു. മുൻ ഇടതുസർക്കാർ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചെന്നും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനാസ്ഥയാണ് ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ചികിത്സാ വീഴ്ചയെന്ന് ആരോപണം
അട്ടപ്പാടി വടകോട്ടത്തറ സ്വദേശികളായ മുരുകേഷിൻ്റെയും ശിവകാമിയുടെയും 15 ദിവസം പ്രായമായ ആൺകുഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ശിവകാമിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ നടത്തിയ സ്കാനിങ്ങിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
പിന്നീട് കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞിന് മലദ്വാരമില്ലായ്മയും ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗവുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം 10-ാം തീയതി ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് 17-നും 24-നും ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ രോഗവിവരം നേരത്തേ കണ്ടെത്താമായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി.
ഒരു മാസത്തിനിടെ നാല് മരണം
നാലുദിവസത്തിനിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ നവജാത ശിശുമരണമാണിത്. ഷോളയൂർ വെച്ചപതി ഊരിലെ ജ്യോതിമണിയുടെയും ബിജുവിൻ്റെയും 20 ദിവസം പ്രായമായ ആൺകുഞ്ഞ് ഈ മാസം 21-ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചിരുന്നു. തൂക്കക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ഇതോടെ ഒരു മാസത്തിനിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നാല് നവജാത ശിശുക്കളാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസത്തിനിടെ ശിശുമരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി ഉയർന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിച്ച എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളും എംഎൽഎമാരും കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഡിഎംഒയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡിഎംഒ ഉറപ്പുനൽകിയതായി ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. ജയദേവൻ വ്യക്തമാക്കി. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇനിയും ഒരു ശിശുമരണം ഉണ്ടായാൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതികരണം ഇതിലും രൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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