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'തൂഫാന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഓഫീസിൽ കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതിയുടെ ബന്ധു, വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആർഎസ്എസ് അനുഭാവി'; സർക്കാർ നിയമനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ

പ്രസ് മീറ്റിൽ വലിയ പൂക്കിതരം പറയുകയും നിയമനങ്ങളിൽ എംബോക്കിതരം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വി കെ സനോജ്.

DYFI ON PERSONAL STAFF APPOINMENT DYFI VK SANOJ UDF GOVT
V K Sanoj (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 9:00 PM IST

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തൃശൂർ: രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്‌റ്റാഫ് നിയമനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ. കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയുടെ സഹോദരൻ നഹാസിനെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പേഴ്‌സണൽ സ്‌റ്റാഫ് അംഗമാക്കിയത്. കഞ്ചാവ് കേസ് നന്നായി അന്വേഷിച്ചാൽ നഹാസ് പ്രതിയാകുമെന്നും ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഓഫീസിലാണ് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയുടെ ബന്ധുവിനെ നിയമിക്കുന്നതെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ അംഗം വി കെ സനോജ് വിമർശിച്ചു.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആർഎസ്‌എസിൻ്റെ ഇങ്കിതങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു. നിയമനങ്ങളിൽ ആർഎസ്‌എസ്‌ ശാഖയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിടുന്ന ലിസ്‌റ്റ് പ്രകാരം ആളുകളെ നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസ് മീറ്റിൽ വലിയ പൂക്കിതരം പറയുകയും നിയമനങ്ങളിൽ എംബോക്കിതരം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വി കെ സനോജ് പറഞ്ഞു.

വി കെ സനോജ് മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി ബി അശോകിനെയാണ് നിയമിച്ചത്. അദേഹം നേരത്തെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്തെ നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഭരണക്കാലത്തും നടപടിക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ തന്നെ എന്ത് ഡീലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചതെന്ന് റോജി എം ജോണും വി ഡി സതീശനും വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് സനോജ് വ്യക്തമാക്കി.

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ബി അശോകൻ്റെ മുൻകാല പ്രസ്‌താവനകൾ, അദ്ദേഹം വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അഭിമുഖം, അദേഹം എഴുതിയ ലേഖനം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച അദേഹത്തിൻ്റെ ചില ആശയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത സംഘപരിവാർ പ്രചാരകൻ്റെ ആരോപണങ്ങളാണെന്ന് സനോജ് പറഞ്ഞു.

''കേരളത്തിൻ്റെ വിസിമാർ ആർഎസ്‌എസിൻ്റെ ഇങ്കിതത്തിന് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രവാചകൻമാരായി അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആർഎസ്‌എസ്‌ തലവൻ മോഹൻ ഭഗവത് വിളിച്ച് ചേർത്ത യോഗത്തിൽ കോരള സർവ്വകാലശാലയുടെ വിസി, എം ജി സർവ്വകാലശാലയുടെ വിസി, മലയാളം സർവ്വകാലാശാലയുടെ വിസി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്ത് നാണക്കേടാണിത്. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ'' എന്നും സനോജ് ചോദിക്കുന്നു.

ഫേസ്‌ബുക്കിൽ എഴുതി ഞങ്ങൾ വലിയ മതനിരപേക്ഷ വാദികളാണെന്ന് തെളിയാക്കാനുള്ള വെഗ്രത മാത്രമാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. ഫേസ്‌ബുക്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള വീരവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അധികാരം നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്. ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ നിങ്ങളെയാണ് ജനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത്. അധികാരം കൈയിലുള്ള ആളുകൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഡിവൈഎഫ്എക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്നും സനോജ് പറഞ്ഞു.

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