സ്പോൺസറെ തിരഞ്ഞ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ക്യാരിക്കേച്ചർ മത്സരം; ഉദ്ഘാടകൻ വന്നു, വരച്ചു, ഒന്നാം സമ്മാനവും കൊണ്ട് പോയി!
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ സ്പോൺസർമാരെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ച നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്യാരിക്കേച്ചർ ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Published : September 25, 2026 at 1:27 PM IST
കോഴിക്കോട്: ആരാണ് സാധാരണ രേഖാചിത്രം വരക്കാറുള്ളത്? പിടികിട്ടാ പുള്ളികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാക്ഷി മൊഴിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ധാരണയോ വെച്ച് പൊലീസാണ് അത് തയാറാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ട് അത് ഒരു വ്യത്യസ്ത മത്സരം തന്നെയായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'അജ്ഞാത സ്പോൺസർ' ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു മത്സരം.
ഡിവൈഎഫ്ഐയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ സർഗാത്മക പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ സ്പോൺസർമാരെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ച നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്യാരിക്കേച്ചർ ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്പോൺസർ ആരാണെന്ന് സ്വന്തം സങ്കൽപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വരച്ചു കാണിക്കുകയായിരുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. നിരവധി ചിത്രകാരന്മാരും കലാപ്രേമികളും പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ, യഥാർഥ ഛായാചിത്രങ്ങൾക്ക് പകരം രസകരമായ ക്യാരിക്കേച്ചറുകളാണ് കലാകാരന്മാർ വരച്ചത്.
മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പവർകട്ടിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എമർജൻസി ലാംബാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി വിജയിക്ക് നൽകിയത്. മറ്റു വിജയികൾക്ക് മെഴുകുതിരികളും സമ്മാനമായി നൽകി.
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പണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലാമേളകളിൽ പെയിൻ്റിങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കഥ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല, അതിനൊരു അവസാന ഭാഗം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ ക്ഷണിച്ചത് സംഘടനയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കോഴിക്കോട്ടെ മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ എ. പ്രദീപ് കുമാറിനെയാണ്. പരിപാടിക്ക് എത്തിയ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ക്യാരിക്കേച്ചർ വരച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനമായ എമർജൻസി ലാംബും കരസ്ഥമാക്കി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ പ്രദീപ്കുമാർ തൻ്റെ അനുഭവം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു. "ഞാൻ പണ്ട് വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് പണ്ട്" "സ്റ്റേറ്റ് ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്." "ഞാൻ ഈ ചിത്രകലാ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസായിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ... പിന്നെ അതിലൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല." "ചെറിയ എക്സിബിഷനൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു."
"ഇപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ വല്ലതും കുത്തിവരച്ചിട്ടാലല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല."
"ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ സംഘാടകനായിട്ടും സഹായിയായിട്ടും കലാകാരന്മാരെ സഹായിച്ചുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ. അല്ലാതെ ഈ വരയ്ക്കലൊന്നുമില്ല." പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
നാടിൻ്റെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ സർഗാത്മകമായി വിമർശിക്കുന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. അരുൺ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നൂറിലേറെ പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേർത്തു.
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