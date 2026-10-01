മന്ത്രി ജനീഷിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ അക്രമം; കല്ലെറിഞ്ഞു, ചില്ല് പൊട്ടി
കുപ്പത്ത് വച്ച് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും കൈകൾ കൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയുമായിരുന്നു
Published : October 1, 2026 at 12:18 PM IST
കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ കായിക യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ കണ്ണൂരിലും കാസർകോടും ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ വ്യാപക അക്രമം. തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പത്ത് വച്ച് വാഹനം തടഞ്ഞ അക്രമികൾ കല്ലുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും കാറിലിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കർശന നടപടിക്ക് നിർദേശം നൽകി.
രാവിലെ കണ്ണൂരിലെത്തിയ മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത തളിപ്പറമ്പിലെ ആദ്യ പരിപാടിക്ക് ശേഷം താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യ പ്രതിഷേധം. പൈലറ്റ് വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിവീണ പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയും വാഹനത്തിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. കുപ്പത്ത് വച്ച് വാഹനം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും കൈകൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിക്കുകയുമായിരുന്നു.
കാറിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബീഡിങ്ങുകൾ ഇളകിമാറുകയും മുൻവശത്തെ ദേശീയ പതാക വയ്ക്കുന്ന ദണ്ഡ് തകരുകയും ചെയ്തു. വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം പ്രവർത്തകർ തടസം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലും വാഴയുമായി എത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വാഹനം തടഞ്ഞു. കാസർകോട് ജില്ലയിലേക്ക് കടന്ന മന്ത്രിക്ക് നേരെ നീലേശ്വരത്തും തളി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപവും പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിലും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. തളിപ്പറമ്പിൽ ഏഴുപേരെയും പയ്യന്നൂരിലും കാസർകോടുമായി മറ്റ് നിരവധി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പൊലീസിന് വീഴ്ച
മന്ത്രിയെ തെരുവിൽ നേരിടുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് വിജിൻ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണുണ്ടായതെന്ന് വിമർശനമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ടൗണിലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുമൊന്നും മന്ത്രിക്ക് കാര്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. ഇൻ്റലിജൻസ്, സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അഞ്ചോ ആറോ പൊലീസുകാർ മാത്രമാണ് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മന്ത്രിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. അക്രമികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉടൻ പിടികൂടാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകി. മന്ത്രിയുടെ തുടർന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് പൂർണ പൊലീസ് സുരക്ഷയൊരുക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനെതിരെ കണ്ണൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ, സിപിഎം ക്രിമിനലുകൾ നടത്തിയ ആക്രമണം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടെയാണ് മന്ത്രിക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമാണെന്നും മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ച ക്രിമിനലുകളെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലും സിപിഎം കാട്ടിയത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സിപിഎം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ മാഫിയ സംഘത്തെ പോലെയാണ് സിപിഎം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്രിമിനലുകളെയും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെയും ഇറക്കിയുള്ള അക്രമ സമരത്തിനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ട്.
ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിജെപി സർക്കാരിനും എതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് നേതൃത്വം നൽകിയതാണോ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്നും പത്തുവർഷം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ഗുണ്ടായിസം ഇനിയും തുടരാമെന്ന് സിപിഎമ്മും അവരുടെ ക്രിമിനൽ സംഘവും കരുതേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു
കൊല്ലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി ജനീഷിന് നേരെ ബാലരാമപുരത്ത് വച്ച് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കണ്ണൂരിൽ എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്യു സംഘർഷവുമുണ്ടായി.
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കാമ്പസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഗുണ്ടായിസമാണെന്നും അവിടെ പൊലീസ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ മാതൃകയിൽ മിന്നൽ റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വം മന്ത്രിക്കെതിരെ പരസ്യമായ പരിഹാസങ്ങളുമായി രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ മന്ത്രി ജനീഷ് കുമാറും ഷാഫി പറമ്പിലുമാണെന്നും സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി ജനീഷിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്.
ബിജെപിക്ക് എതിരായ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥതയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു. എസ്എഫ്ഐയുടെയും സിപിഎമ്മിൻ്റെയും അക്രമം ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ ഗണേഷ് കുമാർ ആണോ എസ്എഫ്ഐ ആണോ മുഖ്യ ശത്രു എന്ന് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ളത് വെറും നാടകമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വി മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ഓഫിസുകളെയും ആക്രമിക്കാനാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇതാണോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കൽ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യാ സഖ്യം യോജിച്ച് സമരം നടത്തുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
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