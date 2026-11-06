ദീപാവലിക്ക് കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ; ഇത്തവണ രണ്ട് സ്പെഷ്യല് ഐറ്റങ്ങള് കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നാറാം
ഇരുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള മുന്നാഭായിയുടെ മധുരക്കലവറയിൽ 40തിലേറെ വ്യത്യസ്ത മധുര പലഹാരങ്ങളന്ന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : November 6, 2026 at 5:47 PM IST
കോഴിക്കോട്: മധുരത്തിന്റെ നാടായ കോഴിക്കോടിന് അതിമധുരമേകാൻ ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് റെഡി. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ദീപാവലി വർണാഭമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അലയൊലികൾ ഇവിടെയും കാണാം.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോഴിക്കോട് സ്വന്തം നാടാക്കിയ ഗുജറാത്തികളും രാജസ്ഥാനികളും ദീപാവലി കളറാക്കും. അതിന് മധുരം പകരുന്നത് മുന്നാറാമിന്റെ ദുർഗാ സ്വീറ്റ്സാണ്. ഇരുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള മുന്നാഭായിയുടെ മധുരക്കലവറയിൽ 40-ലേറെ വ്യത്യസ്ത മധുരപലഹാരങ്ങളാണ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കച്ചവടം ഉഷാറായാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മലയാളികളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ദുർഗാ സ്വീറ്റ്സിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നും ദുർഗാ സ്വീറ്റ്സിന്റെ ഉടമ മുന്നാറാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. വിജയകരമായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കു വേണ്ടി രണ്ട് വെറൈറ്റികളാണ് ഇത്തവണ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഡ്രൈഫ്രൂട്സ് ഐറ്റങ്ങളായ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ബർഫികളുമാണ് പുതിയ വെറൈറ്റികളെന്നും കോഴിക്കോട് മറ്റ് ഒരു കടയിലും ഇത് ലഭിക്കില്ലെന്നും മുന്നാറാം പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചസാരയ്ക്കും ഡ്രൈഫ്രൂട്സിനും ഗ്യാസിനും മറ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം വില ഇരട്ടി ആയതോടെ മധുരപലഹാരങ്ങൾക്കും വില കൂടി. കിലോയുടെ പാക്കറ്റിന് 1200 രൂപയും അരക്കിലോയുടെ പാക്കറ്റിന് 600 രൂപയുമാണ് മാർക്കറ്റ് വില. ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5000 കിലോയോടടുത്ത് സ്വീറ്റ്സ് കോഴിക്കോട് മാത്രം ചെലവാകും. മലയാളികളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ദുർഗാ സ്വീറ്റ്സിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നും മുന്നാറാം പറഞ്ഞു.
ഓറഞ്ച്, സ്ട്രോബെറി, പിസ്ത, മിൽക്ക് കേക്കുകൾ, വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ചോക്ലേറ്റ്, സ്ട്രോബെറി ബർഫികൾ, വിവിധ തരം പേഡകൾ, മിൽക്ക് ഐറ്റംസ്, ഗീ പാക്ക്, ലഡ്ഡു... അങ്ങനെ നീളുന്നു മധുരത്തിലെ വർണക്കാഴ്ച. ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു ഐറ്റം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഡ്രൈഫ്രൂട്ട് ബർഫി.
ബദാമും അത്തിപ്പഴവും അണ്ടിപ്പരിപ്പും പാലും എല്ലാം ചേർന്ന വ്യത്യസ്ത ഐറ്റം. ദീപാവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാഴ്ചക്കാലം നിർമാണം തകൃതിയാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ജോലിക്കാരെ രാജസ്ഥാനിൽനിന്ന് എത്തിക്കും. ബന്ധുക്കൾ ചേർന്നാണ് പലഹാര നിർമാണവും കച്ചവടം നടത്തുന്നത്.
ദീപാവലി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോകും,' മുന്നാറാം പറഞ്ഞു. ദീപാവലിക്ക് ഇവർ നൽകുന്ന ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സ് ഫെയ്മസാണ്. ദീപാവലി സ്വീറ്റ്സിന് മലയാളികൾക്കിടയിൽ പ്രിയം വർധിച്ചതും കച്ചവടക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാണ്.
Also read:കറികളിലെ വാളൻപുളി നിസാരക്കാരനല്ല; വേര് മുതൽ ഇല വരെ ഗുണകരം, മരുന്നിലും കേമൻ