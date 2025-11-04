ETV Bharat / state

ദുൽഖർ സൽമാൻ മൂന്നാം പ്രതി; റോസ് ബ്രാന്‍ഡ് അരിയുടെ ബിരിയാണി കഴിച്ചവർക്ക് വിഷബാധ, ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം

ദുൽഖർ സൽമാൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ റോസ് ബ്രാന്‍ഡ് ബിരിയാണി റൈസിനെ സംബന്ധിച്ച പരാതി. ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശം.

DULQUER SALMAAN FACES LEGAL NOTICE DULQUER SALMAAN ROSE BRAND BIRYANI RICE ISSUE LATEST NEWS MALAYALAM
rose brand biryani rice brand ambassador dulquer salmaan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ റോസ് ബ്രാന്‍ഡ് ബിരിയാണി അരിയെ സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ ദുൽഖറിനെതിരെ നോട്ടിസ്. വിവാഹ സത്‌ക്കാരത്തിൽ റോസ് ബ്രാന്‍ഡ് ബിരിയാണി അരി ഉപയോഗിച്ചു തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണി കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് നോട്ടിസ്. ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് പത്തനംതിട്ട ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനില്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ചാണ് നടന് നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദുല്‍ഖർ സല്‍മാനെ കൂടാതെ റോസ് ബ്രാൻഡ് ബിരിയാണി റൈസ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും മലബാർ ബിരിയാണി ആൻഡ് സ്പൈസസ് പത്തനംതിട്ട മാനേജരും കമ്മിഷനില്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറ്ററിങ് കരാറുകാരനായ പത്തനംതിട്ട വള്ളിക്കോട് പൗർണമി വീട്ടിൽ പി എന്‍ ജയരാജന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്‌ത ഹര്‍ജിയിലാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

DULQUER SALMAAN FACES LEGAL NOTICE DULQUER SALMAAN ROSE BRAND BIRYANI RICE ISSUE LATEST NEWS MALAYALAM
റോസ്‌ ബ്രാൻഡ് ബിരിയാണി റൈസ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ തലശേരി എ.കെ ട്രേഡേഴ്‌സ് ഒന്നാം പ്രതിയും മലബാർ ബിരിയാണി സ്പൈസ് പത്തനംതിട്ട രണ്ടാം പ്രതിയും ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ദുല്‍ഖർ സല്‍മാൻ മൂന്നാം പ്രതിയായും ആയാണ് കമ്മിഷനില്‍ ഹർജി ഫയല്‍ ചെയ്‌തത്. 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് 24 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. കോന്നി വള്ളിക്കോട് നടന്ന വിവാഹ സത്‌ക്കാരത്തിനായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ കാറ്ററിങ് കരാറുകാരൻ റോസ് ബ്രാൻഡ് ബിരിയാണി അരിയാണ് വാങ്ങിയത്.

50 കിലോ റോസ് ബ്രാന്‍ഡ് ബിരിയാണി റൈസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ അരിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണി കഴിച്ചവര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായി. ബിരിയാണി റൈസ് ചാക്കില്‍ പാക്കിങ് തീയതിയും എക്‌സ്‌പയറി തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് കാറ്ററിങ് കരാറുകാരൻ പത്തനംതിട്ട ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനിൽ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് കാറ്ററിങ് കരാറുകാരൻ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഹാജരാകാൻ കമ്മിഷൻ നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: വേനൽ മധുരം വിളയാൻ സമയമായി! തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർഷകർ

TAGGED:

DULQUER SALMAAN FACES LEGAL NOTICE
DULQUER SALMAAN
ROSE BRAND BIRYANI RICE ISSUE
LATEST NEWS MALAYALAM
DQ LEGAL NOTICE OVER BIRYANI RICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.