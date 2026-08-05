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ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് വിവാഹം; ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിൽ അണഞ്ഞുപോയ ഒരു പ്രവാസി സ്വപ്‌നം.. ദുബായ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ

വെറും ഒരു മാസം മാത്രം ഒപ്പം താമസിച്ച മുറിയിലെ കൂട്ടുകാർക്കും, കൂടെ ജോലി ചെയ്തവർക്കും ഷിജിൻ വെറുമൊരു സഹപ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നില്ല. ഏതു കാര്യത്തിനും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്നു.

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ഷിജിൻ പോള്‍ (File, Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 6:43 PM IST

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ദുബായ്‌/കൊല്ലം: മരുഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ തങ്ങളുടെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനും, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തണലാവാനും പ്രവാസം വരിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ ഷിജിൻ പോൾ. എന്നാൽ, ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിലെ കാർ ഷോറൂം വളപ്പിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത വാതക സിലിണ്ടർ സ്ഫോടനം 27-കാരനായ ഈ മൾട്ടിമീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് വിദഗ്ധൻ്റെ ജീവിതസ്വപ്നങ്ങളെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ചാരമാക്കി.

തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും തീ അണയ്ക്കാനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആ നന്മ തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ ദുരന്തമായി മാറിയതും. തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന സഹപ്രവർത്തകർ പോലും സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പുകപടലങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുമ്പോൾ, ഷിജിൻ ഇനി തങ്ങൾക്കൊപ്പമില്ലെന്ന വലിയ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്കായിരുന്നില്ല.

വെറും ഒരു മാസം മാത്രം ഒപ്പം താമസിച്ച മുറിയിലെ കൂട്ടുകാർക്കും, കൂടെ ജോലി ചെയ്തവർക്കും ഷിജിൻ വെറുമൊരു സഹപ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നില്ല. ഏതു കാര്യത്തിനും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്നു. എട്ടു വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം വിവാഹിതനായ ഷിജിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അടുത്ത അവധിക്കാലത്ത് പ്രിയതമയെ ദുബായിലേക്ക് കൂടെ കൂട്ടുക എന്നത്. ഷിജിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാട് ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും നടുക്കത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും ഇനിയും മുക്തരായിട്ടില്ല.

GAS CYLINDER BLAST MALAYALI EXPAT DUBAI GAS CYLINDER TRAGEDY ഷിജിൻ പോള്‍ SHIJIN PAUL COLLEAGUES
ഷിജിൻ പോള്‍ (File, Special Arrangement)

തീപ്പിടിത്തവും തുടർന്നുള്ള ദുരന്തവും

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഷിജിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ആബിദ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഭീതിയോടെയാണ്. ഷോറൂമിന് സമീപമുള്ള ഓട്ടോ സർവീസ് സ്ഥാപനത്തിന് അടുത്ത് തീ പടർന്നുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഷിജിനും ആബിദും പുറത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്.

"ഷോറൂമിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്ന് ചില സഹപ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഷിജിനും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിലർ ഷോറൂമിന് പുറത്തേക്ക് പോയി," ആബിദ് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമല്ല, സമീപത്തെ പല കടകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീ പടരുന്നത് കണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ ഓടിയെത്തിയിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഷിജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ. സിലിണ്ടർ കൃത്യമായി എവിടെയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഷോറൂമിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഒരു ഗേറ്റുണ്ട്, അവിടെ എവിടെയോ ആണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിന് തൊട്ടടുത്ത് ചില ഓട്ടോ സർവീസ് കമ്പനികളുണ്ട്, ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു തീപിടിച്ചത്" ആബിദ് പ്രതികരിച്ചു.

ആബിദ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ആളുകൾ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആളുകൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗുഷറുകൾ (തീപിടിത്തം അണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണം) ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തീ കെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ എല്ലാവരും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പരിഭ്രാന്തിക്കിടയിൽ, തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ സ്ഫോടനത്തിൽ അകപ്പെട്ട കാര്യം ആബിദിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. "ആർക്കൊക്കെയാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അവൻ മരിച്ച വിവരം ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഷിജിൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ചേർന്നത്. ബിസിനസ്സ് പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള റീലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഷോറൂമിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ മാത്രം പരിചയസമ്പത്തുള്ള ആബിദ്, തങ്ങളുടെ ചെറിയ ടീമിലെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു സാന്നിധ്യമായാണ് ഷിജിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അവൻ വളരെ സജീവമായിരുന്നു, എല്ലാ ജോലികളും മികച്ച രീതിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.

ഒരു മാസം ഒന്നിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ

ഈ ദുരന്തം നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നത് വരെ ഷിജിൻ തനിക്കൊപ്പം മറ്റ് നാലുപേർക്കൊപ്പം ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ദുബായിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷിജിൻ്റെ മുൻ റൂംമേറ്റ് നിസാർ പറഞ്ഞത്."കഴിഞ്ഞ മാസം അവൻ ഒരു മാസത്തോളം ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചത്. അവൻ്റെ ബന്ധു നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഷിജിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാറി. ഞങ്ങൾ ജുമൈറയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവന്റെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഈ കടുത്ത വേനൽച്ചൂടിൽ ഷോറൂമിൽ എത്താൻ രണ്ട് ബസുകൾ മാറി കയറേണ്ടി വരുന്നത് അവന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അവൻ ഇവിടെനിന്ന് മാറിയത്," നിസാർ പറഞ്ഞു.

ഭാര്യയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു

2025-ൽ വിവാഹിതനായ ഷിജിൻ, തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് നിസാർ പറഞ്ഞു. ഷിജിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച്, എട്ടുവർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. "അവന് ഭാര്യയോട് അത്രയേറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോൾ ഭാര്യയെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു," നിസാർ ഓർത്തെടുത്തു.

"കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അവരുടെ വളർത്തുനായ ചത്തുപോയത്. അതിനുശേഷം അവൻ്റെ ഭാര്യ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്ന് അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ വലിയ ദുരന്തം എങ്ങനെ താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല," നിസാർ പറഞ്ഞു.

കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും ഞെട്ടലിൽ

താനും മറ്റ് റൂംമേറ്റ്സും ഷിജിനൊപ്പം ചിലവിട്ട ചെറിയ കാലയളവ് തങ്ങളിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിസാർ പറഞ്ഞു. "ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്രയേറെ അടുത്തുപോയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അഞ്ച് റൂംമേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ വാർത്ത തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിയ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർത്തു. "ഞങ്ങളുടെ റൂംമേറ്റ്സിൽ ഒരാൾ, ഷിജിൻ ഈ ലോകത്തില്ലെന്ന വിവരം അറിയാതെ ഇന്ന് നേരത്തെ അവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷേ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയ മറ്റൊരു റൂംമേറ്റാണ് ഒരു വാർത്താ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതന്നിട്ട് ചോദിച്ചത്, ഇത് നമ്മടെ ഷിജിൻ അല്ലേ എന്ന്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല," നിസാർ പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ കുടുംബം

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പേപ്പർവർക്കുകൾ പൂർത്തിയാകാൻ അവൻ്റെ കുടുംബം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഷിജിൻ്റെ ബന്ധുവിനൊപ്പം ദുബായില്‍ തുടരുന്ന അജ്മൽ പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അവൻ്റെ ബന്ധുവിനൊപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാനസികമായി വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. അവർ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിനിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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DUBAI GAS CYLINDER TRAGEDY
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