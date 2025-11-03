വർക്കലയില് ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നും യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; നില അതീവ ഗുരുതരം, പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന ന്യൂഡൽഹി- തിരുവനന്തപുരം കേരളാ എക്സ്പ്രസിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.30 ഓടെയാണ് സംഭവമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം: മദ്യപിച്ചെത്തിയ യാത്രക്കാരൻ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നും യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു. യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. പ്രതി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട സ്വദേശി സുരേഷ്കുമാറിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന ന്യൂഡൽഹി-തിരുവനന്തപുരം കേരളാ എക്സ്പ്രസിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.30 ഓടെയാണ് സംഭവമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ആലുവയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേരളാഎക്സ്പ്രസിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്മെൻ്റിൽ യുവതിയും സുഹൃത്തും കയറുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുരേഷ് ജനറൽ കമ്പാർട്മെൻ്റിൽ കയറി. സുരേഷ്കുമാറിൻ്റെ മദ്യ ലഹരിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം യുവതിയും സുഹൃത്തും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് തർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
തുടർന്ന് യുവതി ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയം നോക്കി വർക്കല സ്റ്റേഷന് സമീപം അയന്തി ഭാഗത്ത് വച്ച് പ്രതി ട്രെയിനിൽ നിന്നും യുവതിയെ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി യുവതിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലും യുവതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായ ആന്തരിക പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റെയിൽവേ പൊലീസ് സേന (ആർപിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയെ പിടികൂടി കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ പൊലീസിന് കൈമാറി. യുവതിയേയും യുവതിയുടെ സുഹൃത്തിനെയും പ്രതി ആക്രമിച്ചതായി യുവതിയുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. “അയാൾ അവളെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടു. തുടർന്ന് എന്നെയും താഴേക്ക് വലിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ തളളിയിടുന്നതിന് മുൻപ് വാതിലിലെ ഹാൻഡ്റെയിലിൽ പിടിച്ചതു കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു,” ദൃക്സാക്ഷിയായ യുവതിയുടെ സുഹൃത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് പ്രതി സുരേഷ്കുമാർ കേരളാ എക്സ്പ്രസിൽ കയറിയതെന്നും അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി പ്രതിയെ ഫോർട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
2011 ലാണ് സൗമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. എറണാകുളത്തു നിന്നും ഷൊർണൂർക്ക് പോകുകയായിരുന്ന തീവണ്ടിയിലെ വനിതാ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വച്ചാണ് സൗമ്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഗോവിന്ദച്ചാമി സൗമ്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
(വാർത്ത പിടിഐയില് നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്)
