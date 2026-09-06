ETV Bharat / state

മദ്യപാനത്തിനിടെ വാക്കുതർക്കം; ബന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

ഇളങ്കാട് സ്വദേശി ബിനുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

MURDER IN IDUKKI DRUNK MAN KILLED RELATIVE MAN KILLED BY RELATIVE IDUKKI MURDER
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: പെരുവന്താനം പുല്ലുപാറയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ബന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍. ഇളങ്കാട് സ്വദേശി ബിനുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ ബന്ധുവായ തങ്കച്ചനെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര്‍ 05) രാത്രിയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം.

ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തങ്കച്ചനും ബിനുവും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്ന് തങ്കച്ചൻ ബിനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തങ്കച്ചൻ ഫയർഫോഴ്‌സിനെ വിളിച്ച് കാര്യം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സിനോട് ബിനുവിന് വീണ് പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ എന്തോ പന്തിക്കേട് തോന്നിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിച്ചില്ല.

ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും കൊലപാതകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ തങ്കച്ചനെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്താണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തങ്കച്ചനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുകയുള്ളൂവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തങ്കച്ചൻ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലുമുള്ള ആളാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യലഹരി മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച് വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസങ്കടിയിലെ കർണാടക സ്വദേശിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിലായി.കർണാടക സ്വദേശി രമേശ് നായിക് ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

സെപ്‌റ്റംബര്‍ 4ന് രാത്രിയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക സൂചന. കർണാടക സ്വദേശിയായ രമേശാണ് (42) അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Also Read: ഹൊസങ്കടിയിലെ കർണാടക സ്വദേശിയുടെ കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ

TAGGED:

MURDER IN IDUKKI
DRUNK MAN KILLED RELATIVE
MAN KILLED BY RELATIVE
IDUKKI MURDER
MAN KILLED RELATIVE IN IDUKKI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.