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കാസർകോട്ട് മദ്യലഹരിയിൽ പൊലീസുകാരൻ്റെ അഭ്യാസയാത്ര; കാർ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റി

ഈ സമയത്ത് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലോ പരിസരത്തോ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്

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Drunk Police Officer Crashes Car Into Bus Waiting Shed In Kasaragod (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 9:35 AM IST

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കാസർകോട്: മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ച് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറ്റിയ പൊലീസുകാരനെതിരെ കേസ്. ബേഡകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറായ (സിപിഒ) ശ്രീകുമാറിനെതിരെയാണ് അമ്പലത്തറ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കാസർകോട് അട്ടേങ്ങാനത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ച കെഎൽ 79 3578 നമ്പർ കാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം
മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായ ശ്രീകുമാർ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം സമീപത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലോ പരിസരത്തോ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്. പകൽ സമയങ്ങളിലടക്കം നിരവധി വിദ്യാർഥികളും യാത്രക്കാരും നിൽക്കാറുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമാണിത്.

മദ്യലഹരിയിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്‌ കാർ ഇടിച്ചുകയറ്റി; പൊലീസുകാരനെതിരെ കേസ് (ETV Bharat)

അപകടത്തിന് മുൻപ് കാർ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ചില വാഹനങ്ങളിലും ഉരസിയിരുന്നു. എതിരെ വന്ന വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരും കാൽനടയാത്രക്കാരും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികളായ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. അമിതവേഗതയിലായിരുന്ന കാർ ബസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ആൾനാശം തന്നെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ വ്യക്തമാക്കി.

നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവച്ചു
അപകടം നടന്നയുടനെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ വാഹനം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിന് ശേഷവും കാറിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ മദ്യപിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊലീസുകാരൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇയാൾ.

നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമ്പലത്തറ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ (എസ്ഐ) നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതിനും മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ശ്രീകുമാറിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വൈദ്യപരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്.

വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് സാധ്യത
നിയമം സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് ഇത്തരമൊരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത് പൊലീസ് സേനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്കും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പൊലീസ് കർശന പരിശോധനയും ബോധവത്‌കരണവും നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സേനയ്ക്ക് തന്നെ നാണക്കേടായി ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

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സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീകുമാറിനെതിരെ ഉടൻ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ വകുപ്പുതല നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. കുറ്റക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

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