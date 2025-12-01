തൊട്ടാല് പൊള്ളും മുരിങ്ങക്കായ; വില കേട്ട് ഞെട്ടി മലയാളികള്
മഴ കാരണം മുരിങ്ങയുടെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയതിനാൽ വിളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് വിപണിയിലെ ലഭ്യതയെ സാരമായി ബാധിച്ചു
Published : December 1, 2025 at 4:01 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ മുരിങ്ങയ്ക്കായ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു. കിലോയ്ക്ക് 500 മുതൽ 600 രൂപ വരെയാണ് ചില്ലറ വിപണിയിലെ വില. പൊതുവേ മുരിങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലാത്തതും തമിഴ്നാട്, കർണാടക തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും കാരണം മുരിങ്ങ കൃഷിക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായി.
മഴ കാരണം മുരിങ്ങയുടെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയതിനാൽ വിളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് വിപണിയിലെ ലഭ്യതയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. സാധാരണയായി ഇത് മുരിങ്ങ സീസണിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ്. പുതിയ വിളകൾ വരുന്നതുവരെയുള്ള ഈ കാലയളവിൽ ലഭ്യത കുറയുമെന്ന് പച്ചക്കറി കടക്കാരനായ പ്രജീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഈ സമയത്ത് പച്ചക്കറി വില നേരിയ തോതിൽ വരാറുണ്ടെങ്കിലും മുരിങ്ങ വില എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് 80 രൂപയായിരുന്നു ഒരു കിലോ മുരിങ്ങയുടെ വില എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അത് നൂറിലേക്കും 150ലേക്കും പിന്നീട് 250ലേക്കും ഒറ്റയടിക്ക് 500 ഉയരുകയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് നിലവിൽ മുരിങ്ങാക്കായ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ദൂരെ കൂടുതൽ കാരണം എത്താൻ വൈകുന്നത് കൊണ്ട് പൊതുവേ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ മുരിങ്ങക്കായാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് പ്രജീഷ് പറഞ്ഞു.
മണ്ഡല തീർഥാടന സമയത്ത് പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുന്ന സമയമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളം മുരിങ്ങക്കായയ്ക്ക് വൻ ആവശ്യകതയുള്ള സമയം കൂടിയാണിത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് വില ഉയരാറുണ്ട്. എന്നാണ് ഈ വിലക്കയറ്റം ആദ്യമായിട്ടാണ്.
രുചി കുറയുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വീടുകളും ഹോട്ടലുകളും താൽക്കാലികമായി മുരിങ്ങക്കായ ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. വലിയ കടകളിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായ മാത്രമെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വില നൽകിയുളള കച്ചവടം വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് സാധനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പറയുന്നത്.
അതേസമയം, ശബരിമല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില പൊതുവേ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. അയല്സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മഴക്കെടുതിയും കൃഷിനാശവുമാണ് പ്രധാന കാരണം. തക്കാളി, മുളക് എന്നിവയുടെ വിലയാണ് വലിയ തോതില് വർധിച്ചത്. ഡിസംബർ അവസാനം വരെ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. തേങ്ങ, വെളിച്ചെണ്ണ വിലയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ക്വിന്റലിന് 325 രൂപയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വില വർധിച്ചത്. ശബരിമല സീസണും ക്രിസ്തുമസ് കാലത്തെ വിൽപ്പനയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുന്നു. തക്കാളി വില ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 10-20 രൂപ വർധിച്ചു, ഹൈബ്രിഡ് തക്കാളിക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തി
Also Read: രാജ്ഭവന് ചരിത്രമായി; ഗവര്ണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനി മുതല് ലോക്ഭവന്