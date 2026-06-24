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പാലക്കാട്ട് ആഞ്ഞടിച്ച് തൂഫാൻ; വ്യാപക പരിശോധന, എംഡിഎംഎയുമായി നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

ഒറ്റപ്പാലം ആർഎസ് റോഡ് കുറുപ്പത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ആരിസ്, മങ്കര വെള്ളംകുന്ന് വീട്ടിൽ ഷിബിലി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ OPERATION TOOFAN DRUG FREE KERALA PALAKKAD DRUG
Operation Toofan in palakkad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 8:13 PM IST

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പാലക്കാട്: ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്‍റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലുടനീളം വ്യാപക പരിശോധന. ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എംഡിഎംഎയുമായി നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. പിടിയിലായവരിൽ മൂന്നുപേരും ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികളാണ്. ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവാക്കൾ പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. പത്തിരിപ്പാല മൗണ്ട് സീന സ്‌കൂളിന് സമീപത്ത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കാർ തടഞ്ഞു പരിശോധിച്ചതിൽ ഒമ്പത് ഗ്രാം എംഡിഎ പിടികൂടി.

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ഒറ്റപ്പാലം ആർഎസ് റോഡ് കുറുപ്പത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ആരിസ്, മങ്കര വെള്ളംകുന്ന് വീട്ടിൽ ഷിബിലി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പാലപ്പുറം മുണ്ടഞ്ഞാറയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഈസ്‌റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം കൊടക്കാട്ടിൽ ലൂഫ്‌നാസ്, ഈസ്‌റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് എന്നിവരെയും പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇവരിൽ നിന്ന് ഏഴു ഗ്രാം എംഡിഎംഐ ആണ് കണ്ടെടുത്തത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെയും ഷൊർണൂർ ഡിവൈഎസ്‌പിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസിൻ്റെയും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്കോഡിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു പരിശോധന.

തൂഫാൻ തുടരും

ലഹരിമുക്ത കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച അതിശക്തമായ ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പെയ്ൻ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 14 ജില്ലകളിലും ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ കടത്തും വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ 164 കേസുകൾ ജില്ലയിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു. കൂടാതെ 177 പേരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെയും ലഹരി വിൽപ്പന ശൃംഖലയെയും കണ്ടെത്തി തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിൽ പൊലീസ് പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പാഴ്‌സൽ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒറ്റപ്പാലത്ത് വ്യാപക പരിശോധന (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്‌ചയിലധികമായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാനില്‍ 10 കോടിയിലധികം വരുന്ന നിരോധിത മയക്ക് മരുന്നുകളും പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പൊലീസ്, എക്‌സൈസ്, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ തുടരുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ലഹരി മരുന്നുകള്‍ ഒഴുകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ സഹകരണം കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

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TAGGED:

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ
OPERATION TOOFAN
DRUG FREE KERALA
PALAKKAD DRUG CASE
OPERATION TOOFAN PALAKKAD

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