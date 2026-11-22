പൂച്ചാക്കലിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; 13 കിലോയോളം കഞ്ചാവ് പിടികൂടി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവടക്കം എട്ടുപേർ പിടിയിൽ
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും രാത്രിയിലുമായി 'തൂഫാൻ' ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് ടീമും പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംഘം കുടുങ്ങിയത്
Published : November 22, 2026 at 6:04 PM IST
ആലപ്പുഴ: ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 13 കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവടക്കം എട്ടംഗ സംഘം പൂച്ചാക്കലിൽ പിടിയിൽ. രണ്ടിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻ ലഹരിശേഖരവും കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാറും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. പിടിയിലായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 20-നും 25-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവാക്കളാണ്.
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും രാത്രിയിലുമായി 'തൂഫാൻ' ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് ടീമും പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംഘം കുടുങ്ങിയത്. ചേർത്തല മേഖലയിൽ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് വേട്ടയാണിത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ പള്ളിവെളി കവലയ്ക്ക് സമീപം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1.270 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി.
പൂച്ചാക്കൽ സ്വദേശികളായ ജിതിൻ, അരുൺ കുമാർ, അലൻ വർഗ്ഗീസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് വൻ കഞ്ചാവ് ശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് നിർണായക വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ മാക്കേക്കടവ് ഭാഗത്ത് നടത്തിയ സൂക്ഷ്മമായ വാഹന പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായി കണ്ട കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പൊതികളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 11 കിലോ 600 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. മണപ്പുറം സ്വദേശി അലി ജൗഹർ (24), പൂച്ചാക്കൽ സ്വദേശി സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് (24), മണപ്പുറം സ്വദേശി കൃഷ്ണകുമാർ (23), പൂച്ചാക്കൽ തസ്നീം മൻസിൽ മുഹമ്മദ് അസ്ലം (23), മണപ്പുറം സ്വദേശി ഷമീർ (38) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിഷ്ണു പ്രദീപ് ഐപിഎസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചേർത്തല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീമും പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസും ചേർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്.
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കുത്തിയതോട് സിഐ ജിജിൻ ജോസഫ്, പൂച്ചാക്കൽ എസ്എച്ച്ഒ ലിജിമോൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രവീഷ്, അരുൺ, ഗിരീഷ്, അനൂപ്, ശ്യാം, മനു, അമൽരാജ്, കിരൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്. അറസ്റ്റിലായ എട്ടുപേരെയും മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇവർക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചുനൽകിയ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചും മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വരുത്താൻ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ചേർത്തല ഡിവൈഎസ്പി എസ് മഞ്ചുലാൽ പറഞ്ഞു.
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