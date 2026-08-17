ETV Bharat / state

ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ അച്ഛനെ അടിച്ച് കൊന്നു; അമ്മയെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടഞ്ഞത് പ്രകോപനമായി

തലക്കും കഴുത്തിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശശിധരനെ ഉടൻതന്നെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും പരിസരവാസികളും ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

Drug father death Kuttikkattoor Kuttikkattoor Murder case son beats father to death
അഭിരാം, ശശിധരൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സർവീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം മകൻ്റെ അടിയേറ്റ് അച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം. മക്കിനിയാട്ട് ശശിധരൻ (64) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് എത്തിയ മകൻ അഭിരാം അച്ഛൻ ശശിധരനെ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

തലക്കും കഴുത്തിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശശിധരനെ ഉടൻതന്നെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും പരിസരവാസികളും ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തി അഭിരാമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ അച്ഛനെ അടിച്ച് കൊന്നു (ETV Bharat)

മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും. ലഹരി അഭിരാം നിരന്തരം പ്രശ്‌നക്കാരനായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വീട്ടുകാരുമായി തർക്കങ്ങളും പതിവായിരുന്നു.
അതിനിടയിലാണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ കൊല ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. തുടർന്ന് പ്രതിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് തെളിവ് ശേഖരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ലഹരിക്ക് അടിമയായ മകൻ സ്വന്തം അമ്മയെ ആക്രമിച്ച് കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മക്കിനിയാട്ട് ശശിധരൻ ഭാര്യയുടെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി സഹായത്തിന് എത്തിയത്. ഇതോടെ അമ്മയെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തിയ മകനായ അഭിരാം പിതാവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴുത്തിന് കുത്തുകയും തലയിൽ ശക്തിയായി അടിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശശിധരൻ നിലത്തുവീണു. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികൾ കണ്ടത് ബോധമില്ലാതെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ശശിധരനെയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ യാതൊരു കൂസലും ഇല്ലാതെ മകനായ അഭിരാം നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. ഉടൻതന്നെ ശശിധരനെ പരിസരവാസികളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെയും നിരവധി തവണ സമാനമായ വിധത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിരാം അച്ഛനും അമ്മക്കും സഹോദരനും നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അന്നെല്ലാം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമ്പോൾ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അഭിരാമിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.

പിന്നീട് വീണ്ടും തിരികെയെത്തി ഇതുതന്നെ ആവർത്തിക്കും. നിത്യവും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിരാം വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പൊതു ശല്യമായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. കൊലപാതകം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അഭിരാമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. താൻ തന്നെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അഭിരാം പൊലീസിന് മൊഴിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗവും കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സർവീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള മക്കിനിയാട്ട് വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഉച്ചയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. തുടർന്നാകും തെളിവെടുപ്പിന് വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുക. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ വിപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

Also Read: ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിനരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തള്ളി വഴിയാത്രക്കാരൻ; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

TAGGED:

DRUG
FATHER DEATH KUTTIKKATTOOR
KUTTIKKATTOOR MURDER CASE
SON BEATS FATHER TO DEATH
DRUG ADDICT SON KILLED FATHER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.