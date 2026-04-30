പദ്ധതികളും നിലച്ചു, പുഴയും കൈവിട്ടു; ചൂളക്കടവിൽ ദാഹജലത്തിനായി വിലാപം
ഒന്നാം വാർഡിലും രണ്ടാം വാർഡിലും ഉൾപെടുന്ന 50 ഓളം വീടുകൾ ആണ് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ഭീഷണിപെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ
Published : April 30, 2026 at 5:18 PM IST
കണ്ണൂർ: വേനൽ കനത്തതോടെ കണ്ണൂർ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ ചൂളക്കടവ് പ്രദേശം വറ്റിവരണ്ട തൊണ്ടയുമായി സഹായത്തിനായി കേഴുന്നു. കുഴിച്ചാൽ ചുവന്ന ചെളിയും ഉപ്പുവെള്ളവും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഈ തീരദേശത്ത് അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഒരു തുള്ളി കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുന്നത്.
കാക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും നിലച്ചതോടെ വസ്ത്രം അലക്കാൻ പോലും കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കുടിക്കാനോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനോ വെള്ളമില്ലാതെ അതിദയനീയമായ ജീവിതസാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ കുടുംബവും കടന്നുപോകുന്നത്. പ്രദേശത്തെ ഒന്നാം വാർഡിലും രണ്ടാം വാർഡിലും ഉൾപെടുന്ന 50 ഓളം വീടുകൾ ആണ് ഇന്ന് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്നത്.
പ്രദേശത്തെ ഒരു വീടുകളിലും കുഴൽ കിണറോ കിണറുകളോ ഇല്ല. കിണർ കുഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ആകട്ടെ ചുവന്ന ചെളി നിറഞ്ഞ ഉപ്പു കലർന്ന വെള്ളമാണ്. പ്രദേശത്തെ മൂലക്കടവ് പുഴയുടെ സമീപത്തുള്ള അമ്പതോളം വീടുകളാണ് ഇന്ന് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. കാക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ ആണ് വീടുകളിലേക്ക് ഉള്ള കുടി വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ വെയിൽ കനത്തതോടെ ആ വെള്ളവും നിലച്ചു. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസിയായ ലീല പറയുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഇട്ട വസ്ത്രം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അലക്കാൻ കൊടുത്തയക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ളത്തിനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്.അതിദയനീയമാണ് ജീവിതസാഹചര്യം എന്നും ലീല പറയുന്നു.
ദിവസങ്ങളോളം കുളിക്കാതെ ചിലർ
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും 40 ഡിഗ്രിയോട് അടുത്താണ് ചൂട്. ചൂടിൽ ഉരുകിയൊലിച്ചു വിയർത്തൊട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ പലരും ജോലിക്ക് പോലും പോവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആണ്. ഒരു നേരമെങ്കിലും കുളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ..? അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ചൂളക്കടവ് പ്രദേശത്തെ പലരും കടന്നുപോകുന്നത് എന്നും കുളിക്കാതെ മൂന്നുദിവസമായി എന്നും പ്രദേശവാസിയായ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
വോട്ട് പെട്ടിയിൽ വീഴും വരെ വാഗ്ദാന പെരുമഴ
നാല്, അഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കയറി ഉറങ്ങുകയാണ്. ആദ്യ ഘട്ടം ഒക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ കുടിവെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ഭീഷണിപെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആണ് നീങ്ങുന്നത്.നിലവിൽ കാക്കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കണക്ഷൻ വഴിയാണ് വീടുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളമെത്താറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നേക്ക് ആറ് ദിവസമായി ഇവിടെയൊക്കെ കുടിവെള്ളം വരാത്തത് എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ റുക്കിയ പറയുന്നു.
വെള്ളത്തിന് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും കിട്ടാതായി. വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ പുഴയിലെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയതിനാൽ പ്രദേശത്ത് എത്ര രൂപ ചെലവാക്കി കിണർ കുഴിച്ചാലും വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ടിന് വേണ്ടി പലരും വീട്ടിൽ വരും. ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതുവരെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി ഇവർ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ.
2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 2 ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം
സാധാരണ നാടൻ പണിയും കൂലിപ്പണിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് ചൂളക്കടവ് പ്രദേശത്തെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും.എന്നാൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ പലരും പണിക്ക് പോകുന്നതും നിർത്തി. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ള വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാണ് ഇവിടുത്തെ ജനത ഇന്ന്. പലരും ജോലിക്ക് പോലും പോകാറില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 2 ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തെക്കാൾ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് കുടിവെള്ളമാണ്.കുടിവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ പോലും അപായത്തിൽ ആകും. പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ ഇനിയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചാൽ അത്തരം വലിയ ദുരന്ത മുഖത്തേക്കാണ് ചൂളക്കടവ് പ്രദേശത്തെ ഒരു ജനത ഇന്ന് നടന്നുനീങ്ങുന്നത്.
