വസ്ത്രത്തില് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് സ്വര്ണം കടത്തല്; കരിപ്പൂരില് വന് സ്വര്ണ വേട്ട, ഒരാള് പിടിയില്
ഏകദേശം 1 കോടി 67 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തത്
Published : November 7, 2026 at 6:09 PM IST
കോഴിക്കോട്: കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ (ഡിആർഐ) നേതൃത്വത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സിൽ കരിപ്പൂരിലെത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അസ്റുദ്ദീനാണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 1 കിലോ 300 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. ഏകദേശം 1 കോടി 67 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തത്.
വിവിധ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ സ്വർണമിശ്രിതം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇവ ഹാൻഡ് ബാഗിനുള്ളിലായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് കടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമായതെന്ന് ഡിആർഐ വ്യത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു .
ഡിആർഐയുടെ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്രക്കാരനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും തുടർന്ന് പിടികൂടുകയുമായിരുന്നുവെന്നും വ്യത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി . കൃത്യമായ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാധാരണയായി ഡിആർഐ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്താറുള്ളത്.
ആറ് ദിവസത്തിനിടെ നാല് സ്വർണവേട്ടകൾ
കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തിനിടെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം പിടികൂടിയത് പൊലീസാണ്. ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരിയിൽ നിന്ന് 816 ഗ്രാം സ്വർണം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് പൊലീസ് ഈ സ്വർണം പിടികൂടിയത്.
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മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ 18 പവൻ സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാടകീയമായ കവർച്ച ആസൂത്രണവും പൊലീസ് തകർത്തിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന സ്വർണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലേക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം രണ്ടര കോടിയോളം രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണമാണ് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്.
കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷവും സ്വർണം പുറത്തെത്തുന്നു
ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം കസ്റ്റംസിൻ്റെ പരിശോധനയും ക്ലിയറൻസും കഴിഞ്ഞ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന സ്വർണമാണ് പിന്നീട് പൊലീസ് പിടികൂടിയതെന്നതാണ്. വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധനകൾ മറികടന്ന് സ്വർണം പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണ്.
കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒത്തുകളിയുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഇതിനിടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകളും ക്ലിയറൻസും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്വർണം പൊലീസ് പിടികൂടുന്ന സാഹചര്യം കസ്റ്റംസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഡിആർഐയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1.30 കിലോ സ്വർണം പിടികൂടാനായത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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