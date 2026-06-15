ഞായറാഴ്ചകളിലെ ബോറടി മാറ്റാൻ കപ്പ നട്ടു, ഇപ്പോള് ഒരു ഗ്രാമം നിറയെ കർഷകർ; നൂഞ്ഞങ്കാവിൻ്റെ തരിശ് നിലത്ത് പൊന്ന് വിളയിച്ച് നാട്ടുകാർ
കണ്ണൂര് ആറ്റടപ്പയിലെ നൂഞ്ഞങ്കാവ് പ്രദേശത്തെ തരിശു ഭൂമിയില് 250 ലേറെ ചുവട് കപ്പ നട്ട് പുതിയ കാര്ഷിക സംസ്ക്കാരത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കയാണ് 'ഡ്രീംസ്' എന്ന പേരിലുള്ള കര്ഷക കൂട്ടായ്മ.
Published : June 15, 2026 at 5:07 PM IST
കണ്ണൂര്: ഒരു കാലത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ കൃഷിയിടങ്ങളില് നിറഞ്ഞു നിന്നതായിരുന്നു കപ്പ. മരച്ചീനി എന്നും പ്രാദേശികമായി മരക്കിഴങ്ങെന്നും വിളിച്ചുപോന്ന കപ്പ മലയോരങ്ങളിലെ പ്രധാന വിളയായിരുന്നു. കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ്, വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ മലയോരങ്ങളിലും ഇടനാടന് മേഖലകളിലും ഏക്കര് കണക്കിന് കപ്പ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. വീട്ടു പറമ്പില് സ്ഥല ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കപ്പ കൃഷി ചെയ്യാത്തവര് പഴയ കാലത്ത് വിരളമായിരുന്നു. വന്യജീവി ശല്യം കാരണം കപ്പ കൃഷി നാമമാത്രമാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കപ്പ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്.
കണ്ണൂര് ആറ്റടപ്പയിലെ നൂഞ്ഞങ്കാവ് പ്രദേശത്തെ തരിശു ഭൂമിയില് 250 ലേറെ ചുവട് കപ്പ നട്ട് പുതിയ കാര്ഷിക സംസ്ക്കാരത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കയാണ് 'ഡ്രീംസ്' എന്ന പേരിലുള്ള കര്ഷക കൂട്ടായ്മ. അവധി ദിനമായ ഞായറാഴ്ചകളില് വെറുതെയിരുന്ന് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം സമീപത്തെ തരിശുഭൂമിയില് കൃഷിചെയ്യാമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആശയം ഇപ്പോള് വമ്പൻ വിജയമായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മധ്യവയസ്ക്കര് മുതല് യുവാക്കള് വരെയുളള പതിനെട്ടംഗസംഘം ഒരേ മനസോ ഒന്നിച്ചപ്പോള് ഒരു കൃഷിയിടം രൂപപ്പെടുകയായി.
ഉടമയോട് സംസാരിച്ചപ്പോള് രണ്ട് കയ്യും നീട്ടിയുള്ള സമ്മതവും. കൃഷിയിടം നിരപ്പാക്കാന് മാത്രം പുറമേ നിന്ന് ആളുകളെ നിയോഗിച്ചു. ബാക്കിയെല്ലാം പതിനെട്ടംഗ സംഘം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഏപ്രില് മാസത്തെ ആദ്യത്തെ മഴയില് അടിവളമിട്ട് കുതിര് കൂട്ടി കപ്പ നട്ടു. മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിലെത്തുമ്പോള് പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പെടുത്തിരിക്കയായി മരിച്ചീനി.
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വന്യ ജീവി ശല്യം നേരിടാന് നാല് ഭാഗവും കവുങ്ങുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ വേലി തീര്ത്തു. ഒഴിവു ദിനങ്ങളിലും സായാഹ്നങ്ങളിലും കപ്പയുടെ മരച്ചീനി തോട്ടത്തിലെ കള പറിക്കാനും പരിചരിക്കാനും തനിച്ചും കൂട്ടമായും ഓരോരുത്തരുമെത്തും. ആരും ആരേയും കാത്തിരിക്കാതെ ചുവടുകള് പരിശോധിച്ച് കപ്പയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും.
വിവി സുനില് കുമാര്, എന്കെ ശ്രീജിത്ത്, എന് വി പ്രജീഷ്, മനോജ്, വൈശാഖ്, പ്രജിത്ത് തുടങ്ങി പതിനെട്ട് പേരുടെ മേല് നോട്ടത്തില് കപ്പ ഇന്ന് വളര്ച്ചയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. കപ്പ തോട്ടം കാണാനും സഹായിക്കാനും പുതു തലമുറയും രംഗത്തെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നൂഞ്ഞിങ്കാവിലുളളത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കപ്പ കൂട്ടായ്മ അടുത്ത കൃഷിയിടം കൂടി വികസിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാല് കപ്പ വെറുമൊരു കിഴങ്ങല്ല. മീനും ബീഫും കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന കേവലം ഒരു ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല. കപ്പയുടെ മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങള് നിരവധിയാണ്. ഉത്പ്പന്ന കബോളത്തില് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദായകരമായ വിപണി ഇന്നും കപ്പക്കുണ്ട്. ജന്മദേശമായ ബ്രസീലില് നിന്നും പോര്ച്ചുഗീസുകാരാണ് കപ്പയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത്.
ദരിദ്രരുടെ തീൻ മേശയിൽ നിന്ന് പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലേക്ക്
അരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന നാം ബര്മ്മയെയായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബര്മ്മയില് നിന്നും അരിവരവ് നിലച്ചതോടെ കേരളത്തില് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു. പകരക്കാരനായി പട്ടിണി മാറ്റാന് മരച്ചീനിയെയായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ദരിദ്രരുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്ന മരച്ചീനി ഇന്ന് നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ഇഷ്ട വിഭവമായി മാറി. മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നീര്വാര്ച്ചയുള്ള മണ്ണാണ് അനുയോജ്യം.
വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതി വര്ഷത്തിലും കഠിന ചൂടിലും ഈ ചെടി പിടിച്ചു നില്ക്കും. പഴയ കാലത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഇനം കപ്പയുണ്ടായിരുന്നു. പുല്ലാനികപ്പ, ആമ്പക്കാടന്, ചുള്ളികപ്പ, മുളമൂടന്, ഏത്തക്കപ്പ, വെള്ള റൊട്ടി, പാലുവെള്ള തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതില് റൊട്ടിക്കപ്പ ചുട്ട് തിന്നാന് വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്.
ആദ്യമായി കൃഷിസ്ഥലം കളകള് മാറ്റി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കിളച്ച് മറിക്കണം. മണ്കൂന കൂട്ടിയോ വാരമെടുത്തോ ചെറിയ കുഴിയില് നടാവുന്നതാണ്. മണ്ണിൻ്റെ ഘടന മനസിലാക്കി ചെടിയുടെ ചുവട്ടില് വെള്ളം കെട്ടി നില്ക്കാതെ കൂനയൊരുക്കണം. ഒരു കൂനക്ക് നൂറ് ഗ്രാം വേപ്പിന് പുണ്ണാക്ക്, ഒരു കിലോ ഗ്രാം കാലിവളം എന്നിവ ചേര്ത്താണ് അടിവളം കൊടുക്കേണ്ടത്. കൂനകള് തമ്മില് 90 സെൻ്റീമീറ്ററെങ്കിലും അകലം വേണം. ശിഖരങ്ങളില്ലാത്തവയ്ക്ക് 70 സെൻ്റീമീറ്റര് അകലം മതി.
മരച്ചീനിയെ ബാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൊസൈക്ക് രോഗമാണ്. ഇലകളുടെ ആകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തില് ചുരുണ്ട് നശിച്ചു പോകും. മൊസൈക്ക് രോഗത്തെ ചെറുക്കാന് രോഗബാധ ഏല്ക്കാത്ത തോട്ടങ്ങളിലെ കമ്പുകള് നടാനായി ഉപയോഗിക്കണം. രോഗബാധ ശ്രദ്ധയില്പെട്ടാല് അത് പരത്തുന്ന വെള്ളീച്ചയെ കീടനാശിനി തളിച്ച് നശിപ്പിക്കണം. ചെമ്പേന്, ചെതുമ്പലുകള്, ബാക്ടീരിയല് ബ്ലൈറ്റ്, ഇലപ്പുള്ളി രോഗം എന്നിവയും മരച്ചീനിയെ ബാധിക്കും. ആവശ്യത്തിന് വേപ്പിന് പുണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചു ചേര്ത്താല് ചിതലിൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാം.
എലിയും പെരുച്ചാഴിയുമാണ് മറ്റ് ഉപദ്രവകാരികള്. ഇവയേയും തുരത്തണം. ആറ് മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് കാണപ്പെടുന്നത്. എല്ലാമാസവും കപ്പ ലഭിക്കുന്നത് അതിനാലാണെന്ന് മുന് കാര്ഷിക സര്വ്വ കലാശാല ഡീനും അഗ്രോണമി വിഭാഗം തലവനുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. ജോര്ജ്ജ് തോമസ് പറയുന്നു. റബ്ബര് കൃഷി വ്യാപകമായതോടെ കപ്പ കൃഷിയുടെ വ്യാപ്തി കുറഞ്ഞതായും മൂന്നര ലക്ഷം ഹെക്ടര് കപ്പ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കേരളത്തില് ഇന്ന് അറുപതിനായിരം ഹെക്ടര് കൃഷി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആറ് മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന കപ്പ കൃഷി നനയുണ്ടെങ്കില് എല്ലാ കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് പ്രൊഫ. ജോര്ജ്ജ് തോമസ് പറയുന്നു.
വാട്ട് കപ്പയോടുളള താത്പര്യകുറവ് കാരണം കേരളത്തില് കാര്യമായി കട്ടന് കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില് വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഇവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആറ് മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഇപ്പോള് കേരളത്തിന് അഭികാമ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
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