അതിർത്തികൾ കാക്കുന്ന സൈനികർക്ക് തദ്ദേശീയ കരുത്ത്; വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം

അതിഹ്രസ്വദൂര വ്യോമപ്രതിരോധ മിസൈൽ സംവിധാനമായ വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സിൻ്റെ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ വിക്ഷേപണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒഡീഷ തീരത്തെ ചണ്ഡിപ്പൂർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വച്ച് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 28, 2026 at 6:56 AM IST

എറണാകുളം: വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം.​ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ ചരിത്രത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി പിന്നിട്ട് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം ഡിആർഡിഒ. അതിഹ്രസ്വദൂര വ്യോമപ്രതിരോധ മിസൈൽ സംവിധാനമായ വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സിൻ്റെ (Very Short-Range Air Defence System) മൂന്ന് തുടർച്ചയായ വിക്ഷേപണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒഡീഷ തീരത്തെ ചണ്ഡിപ്പൂർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ (ITR) വച്ച് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്ന സൈനികർക്ക് ആധുനികമായ തദ്ദേശീയ കരുത്ത് പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ​​ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ അതിവേഗ വിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ മിസൈൽ സംവിധാനം.

വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം വിജയകരം (ETV Bharat)

വിവിധ വേഗതയിലും ദൂരത്തിലും ഉയരത്തിലും പറക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി ഭേദിക്കാനുള്ള വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സിൻ്റെ ശേഷി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ​മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലും മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയും അവയെ പൂർണമായും തകർക്കുകയും ചെയ്‌തു. സൈനികർ നേരിട്ട് മിസൈൽ വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു വിജകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

യുദ്ധഭൂമിയിൽ സൈനികർ മിസൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ പുനഃസൃഷ്‌ടിച്ചത്. ഐടിആർ ചണ്ഡിപ്പൂരിൽ വിന്യസിച്ച ടെലിമെട്രി, ഇലക്ട്രോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, റഡാറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ മിസൈലിൻ്റെ കൃത്യതയും പ്രഹരശേഷിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.


​എന്താണ് വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സ്?


​ഹൈദരാബാദിലെ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഇമ്രാത്തും (RCI) മറ്റ് ഡിആർഡിഒ ലാബുകളും ചേർന്ന് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സ് മിസൈൽ. ഇതൊരു മാൻ-പോർട്ടബിൾ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് സൈനികർക്ക് തോളിൽ വെച്ച് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലളിതവും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്.

ദുർഘടമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും മലനിരകളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും പെട്ടെന്ന് വിന്യസിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിൻ്റെ യുദ്ധതന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ നിറവേറ്റാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും.

​​വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സൈനികരെയും വ്യവസായ പങ്കാളികളെയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് അഭിനന്ദിച്ചു. മൂന്ന് തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ വളർച്ചയുടെ അടയാളമാണെന്നും, ഈ മിസൈലുകൾ വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിആർഡിഒ ചെയർമാൻ ഡോ സമീർ വി കാമത്തും ഈ നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സായുധ സേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരീക്ഷണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നേരിട്ട് എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിച്ച ഈ സംവിധാനം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ ആകാശ ഭീഷണികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ നമ്മുടെ അതിർത്തികളിൽ വിഎസ് ഹോറാഡ്‌സ് വലിയൊരു സുരക്ഷാ കവചമായി മാറും. വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ മിസൈലുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സേനയുടെ ഭാഗമാകും.

