വയനാട് ടൗണ്ഷിപ്പ് രണ്ടാംഘട്ട നറുക്കെടുപ്പ് 31ന്; പട്ടികയില് തങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് പടവെട്ടികുന്ന് നിവാസികള്
മുണ്ടക്കൈ ടൗൺഷിപ്പിലെ 149 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുന്നത്.
Published : October 28, 2026 at 11:02 AM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ദുരന്ത ബാധിതർക്കായി ടൗൺഷിപ്പിൽ നിർമിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കാനിരിക്കെ തങ്ങളെക്കൂടി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പടവെട്ടിക്കുന്നിലെ കുടുംബങ്ങൾ. നറുക്കെടുപ്പിൽ തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ നിവേദനം നൽകി. ദുരന്തം നടന്ന് 2 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അർഹരായ തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ചോദ്യം.
മുണ്ടക്കൈ ടൗൺഷിപ്പിലെ 149 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ തങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ അധികൃതരെ സമീപിച്ചിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പടവെട്ടിക്കുന്നിലെ കുടുംബങ്ങൾ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇനിയും അപകടഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശം ഉപേക്ഷിച്ച് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ തങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
'താന് അപകട മേഖലയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന്' പ്രദേശവാസിയായ മൊയ്തീന്കുട്ടി പറഞ്ഞു. 'നിരവധി തവണ കലക്ടറേറ്റിലെത്തി പരാതികളെല്ലാം നല്കി. ആദ്യം അളവെടുപ്പിന് വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഇക്കൂട്ടത്തില്പ്പെടുമെന്നാണ് അധികൃതര് അറിയിച്ചത്. നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളവരെല്ലാം പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര് സ്ഥലം വന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അര്ഹതപ്പെട്ടതാണെങ്കില് നമുക്ക് വീട് അനുവദിച്ചാല് മതി. അത്രയും അപകടാവസ്ഥയിലാണ് വീടുള്ളതെന്നും' മൊയ്തീന്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
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വീട് അടക്കമുള്ള യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പടവെട്ടികുന്ന് സ്വദേശിയായ സരസു പറഞ്ഞു. വീട് അപകടവാസ്ഥയിലാണെന്നും വഴിയോ വെള്ളമോ ലഭിക്കാനില്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയുള്ള പട്ടികയിലൊന്ന് തങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 31 വരാനിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലും പേരില്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങളെയും പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തി വീട് വച്ചു നല്കണമെന്നും സരസു പറഞ്ഞു.
ദുരന്തത്തില്പ്പെട്ട പലര്ക്കും വീടുകള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിലൊന്നും തങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രദേശവാസിയായ അജിത പറഞ്ഞു. വീട് നല്കുകയാണെങ്കില് എല്ലാവര്ക്കും നല്കണം. അല്ലെങ്കില് ആര്ക്കും നല്കരുത്. അതിനെതിരെ തങ്ങള് ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും അജിത പറഞ്ഞു.
ദുരന്തത്തിനുശേഷം ജീവിതമാർഗങ്ങളും തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. ദുരന്ത ഭീഷണി വിട്ടുമാറാത്ത ഈ മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പുനരധിവാസ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഒരേസ്വരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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