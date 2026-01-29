ജയിലങ്കണത്തിൽ പ്രണയാതുരരായി റോമിയോയും ജൂലിയറ്റും; നാടകം ആസ്വദിച്ച് തടവുകാര്, ജയില് ചരിത്രത്തിലിതാദ്യം
വിയ്യൂര് ജയിലില് നാടകാഭിനയവുമായി ഡെന്മാര്ക്ക് സ്വദേശികള്. തടവുകാര്ക്ക് മുന്നില് അരങ്ങേറിയത് റോമിയോ ആന്ഡ് ജൂലിയറ്റ്.
Published : January 29, 2026 at 3:27 PM IST
തൃശൂർ: കലയ്ക്ക് അതിർവരമ്പുകളില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് (ജനുവരി 29) വിയ്യൂർ ജയിലിലെ അങ്കണത്തിൽ അരങ്ങേറിയ നാടകം. ഇറ്റ്ഫോക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ 'റോമിയോ ആന്ഡ് ജൂലിയറ്റ്' എന്ന നാടകമാണ് ജയിലില് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇറ്റ്ഫോകിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവം തൃശൂരിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ വിയൂർ ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾക്കും നാടകം കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം.
"കൊച്ചുങ്ങൾ എന്നതേലും ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവാണേൽ അതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം" എന്ന് ആൻമരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ പറയും പോലെ ജയിൽ അധികൃതർ അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ജയിൽ അധികൃതരുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ഡെന്മാര്ക്കില് നിന്നുള്ള ആസ്റ്റീരിയന്സ് ഹസ് തിയറ്ററോ ആണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റോമിയോ ആന്ഡ് ജൂലിയറ്റ് എന്ന നാടകം ജയിലില് അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രണയ കഥയായ റോമിയോ ആന്ഡ് ജൂലിയറ്റ് നാടകം വിയ്യൂര് സെന്ട്രല് ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾ ഹർഷാരവങ്ങളോളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതോടൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ പീറ്റര് കിര്ക്കിനെയും ചില്ഡ് ക്ലൂസണിനെയും കാണികൾ അഭിനന്ദിക്കാനും മറന്നില്ല.
ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ആദ്യമായാണ് ജയിലിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അഭിനേതക്കാളായ പീറ്റര് കിര്ക്കിനും ചില്ഡ് ക്ലൂസണിയും പറഞ്ഞു.
'വോയിസസ് ഇൻ ദി സയലൻസ്' എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഇറ്റ്ഫോക്കിൻ്റെ തീം. അത് കൃത്യമായി ജയിലിൽ വന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ അർഥ പൂർണമായെന്നും ഫെസ്റ്റിവല് ഡയറക്ടര് ഡോ. അഭിലാഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു. "ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഡെന്മാർക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെയെത്തി വിയ്യൂർ ജയിലിൽ ഇതുപോലെ തടവുകാരുടെ മുന്നിൽ ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചതില് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
അതും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ റോമിയോ ആന്ഡ് ജൂലിയറ്റ് എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ അവരുടേതായ ഒരു വേർഷനാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യുജ്ജ്വലമായ ഒരു അവതരണവും അസമാന്യമായ എനർജിയുമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്ഫോക്കിന് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്" അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവെള്ളൂര് മുരളി പറഞ്ഞു.
തടവുകാരുടെ മാനസികപരിവര്ത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ അരങ്ങേറിയ റോമിയോ ആന്ഡ് ജൂലിയറ്റ് നാടകം വിയ്യൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് അവതരിപ്പിച്ചത്. അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവെള്ളൂര് മുരളി, ഫെസ്റ്റിവല് ഡയറക്ടര് ഡോ. അഭിലാഷ് പിള്ള, ഫെസ്റ്റിവല് ക്യൂറേറ്റര് റുവാന്തി ഡി ചിക്കേറ എന്നിവര് നാടക സംഘത്തിനൊപ്പം ജയിലിൽ എത്തിയിരുന്നു.
