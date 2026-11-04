തൊഴില് നിയമം കരട് റിപ്പോർട്ട്; മിനിമം വേതന വർധനയ്ക്കും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ബോണസ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും നിർദേശം
വിശദമായ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് കൈമാറി.
Published : November 4, 2026 at 1:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പുത്തന് തൊഴില് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായും നടത്തിയ വിശദമായ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കരട് റിപ്പോർട്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് കൈമാറി. തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം, തൊഴിൽ സുരക്ഷ, വേതനം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ നിയമഭേദഗതികളും നിർദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മിനിമം വേതനം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാമിലി യൂണിറ്റ് മൂന്ന് എന്നത് മാതാപിതാക്കളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചായി ഉയർത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ മിനിമം വേതനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ വേതനം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴില് നിയമത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായി സംസ്ഥാന ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ലേബർ കമ്മിഷണർ കൺവീനറായും നിയമവകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അംഗമായും വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഏഴ് പ്രതിനിധികളും തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അംഗങ്ങളായ സമിതി പത്ത് ദിവസം നീണ്ട വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും ശേഷമാണ് കരട് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.
തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കും
അപകടസാധ്യതയുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ സംസ്ഥാന ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിർദേശമുണ്ട്.
തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വിപുലീകരിക്കും
ബോണസ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരേണ്ട തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വിപുലീകരിക്കും. കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ബോണസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ലേബർ കോഡുകൾ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ആശങ്കകളും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ച നിർദേശങ്ങളും പ്രത്യേക സമിതി വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നിർദേശിച്ച ഭേദഗതികൾ ജസ്റ്റിസ് ഗോപാൽ ഗൗഡ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിയമഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൗട്ട്, ലേ ഓഫ് തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൂടുതൽ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമഭേദഗതികളും കരട് റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also read:കാലടി സര്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്ഥികളുടെ സസ്പെൻഷനെതിരെയുള്ള ഹര്ജി; അടിയന്തര വാദം കേള്ക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി, നാളെ നിര്ണായകം