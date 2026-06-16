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ഇന്ത്യൻ സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ഉറപ്പാക്കുക ലക്ഷ്യം; സമുദ്രോത്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി രൂപരേഖ തയാര്‍

ഇതാദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് സമുദ്രോത്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി ഇത്തരമൊരു സമഗ്രമായ ദേശീയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

CMFRI CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS MARINE ECOLABELLING FISHERMAN PROTECTION
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
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എറണാകുളം: സീഫുഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) ദേശീയ മറൈൻ ഇക്കോലേബലിങ് മാർഗരേഖയുടെ കരട് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. ഇതാദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് സമുദ്രോത്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനായി ഇത്തരമൊരു സമഗ്രമായ ദേശീയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ സുതാര്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്‌ടർ ഗ്രിൻസൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സുസ്ഥിരതാ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് ആവശ്യം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഈ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയത്.

CMFRI CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS MARINE ECOLABELLING FISHERMAN PROTECTION
മത്സ്യം (ETV Bharat)

എന്താണ് ഇക്കോലേബലിങ്?

വിപണിയിലെത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളും മറ്റ് സമുദ്രോത്പന്നങ്ങളും പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പിടിക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് 'ഇക്കോലേബൽ' ലഭിക്കുന്നതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അവയ്ക്ക് മികച്ച വിലയും വിശ്വാസ്യതയും ലഭിക്കും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായൊരു ദേശീയ സംവിധാനം നിലവിലില്ല.

CMFRI CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS MARINE ECOLABELLING FISHERMAN PROTECTION
സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾ (ETV Bharat)

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി കരട്

സിഎംഎഫ്ആർഐ തയ്യാറാക്കിയ കരട് രൂപരേഖയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അത് ചെറുകിട-പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മുൻഗണനയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസികൾ വിപണി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണക്കാരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകരുത് എന്ന് മാർഗരേഖ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

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സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയകളിൽ വലിയ കമ്പനികൾക്കൊപ്പം തന്നെ ചെറുകിട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തുല്യമായ പങ്കാളിത്തവും പരിഗണനയും ഉറപ്പാക്കണം. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള മത്സ്യബന്ധന നിയമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിന്മേലുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം.

CMFRI CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS MARINE ECOLABELLING FISHERMAN PROTECTION
സമുദ്രോത്പന്നങ്ങൾ (ETV Bharat)

സുതാര്യതയും ട്രാക്കിങ് സംവിധാനവും

മത്സ്യം കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് മുതൽ അത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ട്രാക്കിങ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ നിർദേശിക്കുന്നു. ഇത് ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും നിയമപരമായ കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ, സീഫുഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, തീരദേശ അക്വാകൾച്ചർ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുവദിക്കാവൂ. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് തനതായ ഒരു 'ഇന്ത്യൻ മറൈൻ ഇക്കോലേബലിങ് പദ്ധതി' വികസിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദേശവും രൂപരേഖയിലുണ്ട്.

CMFRI CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS MARINE ECOLABELLING FISHERMAN PROTECTION
കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (ETV Bharat)

സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക്, സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ ഈ നീക്കം ആഗോള വിപണിയിലെ മത്സരത്തിൽ വലിയ കരുത്താകും. ഒപ്പം, പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഈ മാർഗരേഖ സഹായിക്കും.

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TAGGED:

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CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS
MARINE ECOLABELLING
FISHERMAN PROTECTION
CERTIFICATION OF SEAFOOD PRODUCTS

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