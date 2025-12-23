എസ്ഐആര്; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: 24.08 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്; ജനുവരി 22 വരെ പേര് ചേർക്കാം
December 23, 2025
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര് പട്ടിക പൂര്ണമായും കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തില് നടപ്പാക്കിയ ‘പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കല്’ (SIR) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തയാറാക്കിയ കരട് വോട്ടര് പട്ടിക സംസ്ഥാനത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മുന്പുണ്ടായിരുന്ന 2,78,50,855 വോട്ടര്മാരില് നിന്നും വിവിധ കാരണങ്ങളാല് 24,08,503 പേരെ ഒഴിവാക്കിയതോടെ നിലവിലെ കരട് പട്ടികയില് ആകെ 2,54,42,352 സമ്മതിദായകരാണുള്ളത്. ഇത് മൊത്തം വോട്ടര്മാരുടെ 8.65 ശതമാനമാണ്.
വോട്ടര് പട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ എന്യൂമറേഷന് ഘട്ടത്തില് ആകെ വോട്ടര്മാരില് 91.35 ശതമാനം പേര് വിവരശേഖരണ ഫോമുകള് സമര്പ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് 14,61,769 പേര് നിലവിലെ വിലാസത്തില് താമസിക്കുന്നില്ലെന്നും താമസം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ 6,49,885 പേര് മരണപ്പെട്ടതായും 1,36,029 പേര് ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളില് പേര് ചേര്ത്തതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ കരട് പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര് രത്തന് യു. ഖേല്ക്കര് വ്യക്തമാക്കി.
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടര്മാരുടെ ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടികയും ഒഴിവാക്കലിന്റെ കാരണങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസുകളിലും voters.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരട് പട്ടികയില് പേര് ഉള്പ്പെടാത്തവര്ക്കും 2026 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് മുന്പോ 18 വയസ് പൂര്ത്തിയാകുന്നവര്ക്കും 2025 ഡിസംബര് 23 മുതല് 2026 ജനുവരി 22 വരെ പേര് ചേര്ക്കാനും ആക്ഷേപങ്ങള് നല്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയതായി പേര് ചേര്ക്കുന്നതിനായി ഫോം 6, പ്രവാസി വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഫോം 6A, പേര് നീക്കം ചെയ്യാന് ഫോം 7, തിരുത്തലുകള്ക്കും താമസസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുമായി ഫോം 8 എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.
രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കല് നടപടികള് നടപ്പാക്കിയത്. 60,061 ബൂത്ത് ലെവല് ഏജന്റുമാരും അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്തകരും എന്സിസി, എന്എസ്എസ് വോളന്റിയര്മാരും പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ വോട്ടര്മാരെ കൂടുതല് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതിനായി പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുകയും റേഞ്ച് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളില് ഡിജിറ്റൈസേഷന് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ‘നൈറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ബിഎല്ഒ’ പോലുള്ള പുതുമയാര്ന്ന പ്രചാരണ രീതികള് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കൃത്യമായ നോട്ടീസ് നല്കി ഹിയറിംഗ് നടത്താതെ ആരെയും വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയുള്ളവര്ക്ക് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം പ്രകാരം ആദ്യം ജില്ലാ കളക്ടര്ക്കോ തുടര്ന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര്ക്കോ അപ്പീല് നല്കാം. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും പരിഹരിച്ച ശേഷം 2026 ഫെബ്രുവരി 21-ന് അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര് അറിയിച്ചു.
