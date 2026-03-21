ഡോ. വന്ദന ദാസ് വധക്കേസ്: പ്രതി സന്ദീപിന് ജീവപര്യന്തവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
പ്രതിക്ക് പത്ത് വർഷം അധിക തടവ് കൂടി കോടതി വിധിച്ചു. വധശിക്ഷ വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ തള്ളി.
Published : March 21, 2026 at 11:38 AM IST
കൊല്ലം: കേരള മനഃസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ ഡോ. വന്ദന ദാസ് കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ അധ്യാപകൻ സന്ദീപിന് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും 10 വർഷം അധിക തടവും വിധിച്ചു. കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് കുടവട്ടൂർ ശ്രീനിലയത്തിൽ സന്ദീപിനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വധശിക്ഷാ ആവശ്യവും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ മാനസിക പ്രശ്നവാദവും ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി.
വധശ്രമത്തിന് 307-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 10 വർഷം കഠിനതടവും 326-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മറ്റൊരു 10 വർഷം കഠിനതടവും ആശുപത്രിയിലെ അതിക്രമത്തിന് അഞ്ചു വർഷത്തെ കഠിനതടവും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 323, 324, 332, 333 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷകളും പ്രതി അനുഭവിക്കണം. ഈ ശിക്ഷകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ആദ്യത്തെ 30 വർഷം കഠിനതടവ് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമേ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ആരംഭിക്കൂ എന്ന് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മോഹൻ ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.
ചുമത്തിയ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ
കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ കോടതി ശരിവച്ചു. കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷയായ 302-ാം വകുപ്പാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായുള്ള 307-ാം വകുപ്പും പ്രതിക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞു. മാരകായുധങ്ങളോ മറ്റ് അപകടകരമായ മാർഗങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന 326-ാം വകുപ്പും ചുമത്തി.
പ്രതി കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയത് ഈ വകുപ്പിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. മനഃപൂർവം ഒരാളെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന 323-ാം വകുപ്പും, മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനഃപൂർവം പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന 324-ാം വകുപ്പും പ്രതിക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തടസപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന 332-ാം വകുപ്പും, ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന 333-ാം വകുപ്പുമാണ് മറ്റ് പ്രധാന കുറ്റങ്ങൾ. തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസുകാരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും ആക്രമിച്ചതിനാണ് ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രധാനമായും ചുമത്തിയത്.
പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം
കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി പരിഗണിച്ച് പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട അധ്യാപകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായ കാര്യവും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ ഇതൊരു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം കോടതി ജീവപര്യന്തം നൽകിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ സർക്കാരിന് ശിപാർശ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിധിയോട് യാതൊരുവിധ തൃപ്തിയുമില്ലെന്ന് വന്ദന ദാസിൻ്റെ അമ്മ വസന്തകുമാരി പ്രതികരിച്ചു. മകളെ ഇല്ലാതാക്കിയ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അപ്പീലുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം
2023 മെയ് 10നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 23കാരിയായ ഹൗസ് സർജൻ വന്ദന ദാസിനെയാണ് പ്രതി അതിദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വീടിന് സമീപത്തുവച്ച് ചിലർ തന്നെ മർദിക്കുന്നുവെന്ന് സന്ദീപ് പൊലീസിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പരിക്കുകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെവച്ച് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിനിടെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ സന്ദീപ് കത്രികയെടുത്ത് ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തടയാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും പൊലീസുകാരെയും ഇയാൾ ആക്രമിച്ചു.
ഇളവ് തേടി പ്രതിഭാഗം
കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും പ്രായമായ അമ്മയെ നോക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും സന്ദീപ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമല്ലെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാരണമാണ് കൃത്യം ചെയ്തതെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശം പ്രതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മുമ്പ് മറ്റ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർത്ത് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു അഭിഭാഷകരുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ സന്ദീപിൻ്റെ മാനസികനില കൃത്യമാണെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച കോടതി വാദം തള്ളി.
ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദത്തിനിടെ വൈകാരികമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് കോടതിമുറി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രതി സന്ദീപിൻ്റെ അമ്മയും കൊല്ലപ്പെട്ട വന്ദനയുടെ മാതാപിതാക്കളും കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. വാദങ്ങൾ കേട്ട് മാതാപിതാക്കൾ വിതുമ്പിക്കരയുന്നത് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയായി.
ചുമത്തിയിരുന്ന ഓരോ കുറ്റത്തിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായാണ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷയെപ്പറ്റി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ച കേസിൽ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കേരള ജനത. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവമാണ് അന്ന് നടന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളും വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
