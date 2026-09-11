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60,000 പാട്ടുകൾ... 3,500 കാസറ്റുകൾ; സംഗീതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൊല്ലത്തെ ഡോക്‌ടർ

1940 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള ഗാനങ്ങൾ, പഴയ റേഡിയോയും LP റെക്കോർഡുകളും ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡോ. സുധീഷ് എം.എസിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്.

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ഡോ. സുധീഷ് എം.എസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 5:51 PM IST

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രാജീവ് ആർ.

കൊല്ലം: ആതുരസേവനത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സംഗീതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്‌ടർ. ചികിത്സയ്ക്കായി രോഗികൾ എത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലോകമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് പാട്ടുകളും പഴയകാല സംഗീതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളും നിറഞ്ഞ ലോകം.

സംഗീതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഡോ. സുധീഷ് (ETV Bharat)

ആദിച്ചനല്ലൂർ പ്ലാക്കാട് ശ്രാവണത്തിൽ ഡോ. സുധീഷ് എം.എസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഗീതത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അത്രമേൽ വലുതാണ്. 1940 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ഏകദേശം 60,000 ഗാനങ്ങളാണ് സുധീഷിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുള്ളത്. തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ കാലത്ത് വിരൽത്തുമ്പിൽ പാട്ടുകൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും, പഴയകാല സംഗീതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനവും ശേഖരണവും അതേ ആവേശത്തോടെ തുടരുകയാണ് സുധീഷ്.

പാട്ടുകൾ മാത്രമല്ല, ഒരു കാലവും ശേഖരത്തിൽ

ഗാനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ശേഖരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല സുധീഷിൻ്റെ സംഗീതലോകം. പഴയകാല LP റെക്കോർഡുകളും LP പ്ലെയറും, വീട്ടുമുറ്റത്തും സ്വീകരണമുറിയിലും ഒരുകാലത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന റേഡിയോയും ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും, ഏകദേശം 3,500 കാസറ്റുകളും ഗാനങ്ങളുടെ സിഡികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഈ ശേഖരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സംഗീതചരിത്രം തന്നെ മുന്നിലെത്തും. കാലത്തിനൊപ്പം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഗീതോപകരണങ്ങളും കാസറ്റുകളും റെക്കോർഡുകളും ഇന്നും സുധീഷ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

എസ്.എൻ. കോളേജിൽ തുടങ്ങി, ഇന്നും തുടരുന്ന പ്രണയം.

കൊല്ലം എസ്.എൻ. കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് സുധീഷിൻ്റെ പാട്ടിനോടുള്ള പ്രണയം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത്. അന്ന് ആരംഭിച്ച ഗാനശേഖരണം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിലച്ചില്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഇഷ്‌ടഗാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ശേഖരിക്കുകയും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും സുധീഷ്‌ തുടരുകയാണ്. ഡോക്‌ടറെന്ന നിലയിൽ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിലും സംഗീതത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന സുധീഷിന് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടം. സംഗീത പ്രേമിയായ ഇദ്ദേഹം ചെറിയ രീതിയിൽ പാടുകയും ചെയ്യും.

കുടുംബവും ഒപ്പം

കൊട്ടിയം ഉമയനല്ലൂരിൽ ബിജു ക്ലിനിക് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സുധീഷിന് കുടുംബവും സംഗീത പ്രണയത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം പട്ടം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ സൂപ്രണ്ടായ സരിതയാണ് ഭാര്യ. പുത്തൂരിൽ മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന മകൾ ശ്രാവണ സുധീഷും, കൊല്ലം എസ്.എൻ. പബ്ലിക് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ശ്രവ്യ സുധീഷും അച്‌ഛൻ്റെ ഈ അപൂർവ ശേഖരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു.

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1982 മുതലാണ് ഗാനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. വൈദ്യത്തിൽ താത്‌പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായി ഉണർവ് വരുന്നത് സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോഴാണെന്നും പകച്ച് നിൽക്കുന്ന സംഗീത വിദ്യാർഥിയാണ് താനെന്നും ഡോ. സുധീഷ്‌ പറയുന്നു.

കേൾക്കാനും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും

സംഗീതം സുധീഷിന് കേൾവിയുടെ അനുഭവം മാത്രമല്ല. അത് ഓർമ്മകളുടെ ഒരു ശേഖരം കൂടിയാണ്. പഴയ കാസറ്റുകളും റെക്കോർഡുകളും സിഡികളും റേഡിയോയും ടേപ്പ് റെക്കോർഡറുമൊക്കെ ഓരോ കാലത്തിൻ്റെയും സംഗീതവും ജീവിതവും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 60,000 ഗാനങ്ങൾ, യഥാർഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സംഗീതപ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ മാത്രമല്ല. തലമുറകൾക്ക് കൈമാറേണ്ട ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളുടെ ശേഖരം കൂടിയാണ്.

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TAGGED:

DR SUDHEESH SONG COLLECTIONS
MUSIC LOVER DR KOLLAM
DR LP RECORDS COLLECTIONS
DR SUDHEESH KOLLAM STORY
DR SUDHEESH SONG COLLECTIONS

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