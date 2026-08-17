ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമാക്കിയ ജീവിതം, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച പ്രകാശം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ അതിഥിയായി മലയാളി ഡോക്ടർ
ജീവിതത്തെ പോരാട്ട വേദിയാക്കി മാറ്റിയ ഡോ.രശ്മിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം.
Published : August 17, 2026 at 4:40 PM IST
കെ.ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: ജീവിത യാത്രയ്ക്കിടെ വെളിച്ചം മങ്ങി. ഇരുട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ തളരാത്ത ജീവിതത്തെ പോരാട്ട വേദിയാക്കി മാറ്റിയ ഡോ.രശ്മിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അതിഥിയായി ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കൊയിലാണ്ടി കൊല്ലം അശ്വിനി ആശുപത്രിയിലെ ജനകീയ ഡോക്ടർ ഭാസ്കരന്റെയും തങ്കത്തിന്റെയും മകൾ ഡോ.രശ്മി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
27ആം വയസിൽ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്ന മാക്യുലയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര രോഗം പിടിപെട്ടതോടെയാണ് കാഴ്ചശേഷി നഷ്ടമായത്. കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ അവർ തയാറായിരുന്നില്ല.
"കണ്ണൂരിലാണ് ആണ് ജനിച്ചത്. വളർന്നതൊക്കെ കൊയിലാണ്ടി. കോഴിക്കോടാണ് പഠിച്ചത്. ആയുർവേദം പഠിച്ചത് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ കോളജിൽ. പിന്നീട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2004ലാണ് കാഴ്ച ശക്തി പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. റെറ്റിനയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമായതിനാൽ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ച് കിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം ആദ്യമേ വിധി എഴുതിയിരുന്നു. റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചത്.
തിരിച്ചു വരവിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചത് അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിക്കാണ്. ജോസ് (JAWS) എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് വായിക്കാനുമെല്ലാം സാധിച്ചു. എറണാകുളത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ബോൾഗാട്ടിയിൽ ജോലി കിട്ടി. അവിടുന്ന് പകർന്ന് കിട്ടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് "ജീവനീയം" ആരംഭിച്ചത്" ഡോ.രശ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ആരംഭിച്ച ആശുപത്രിയിൽ ഓട്ടിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. ചികിത്സയോടൊപ്പം കുട്ടികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ഡോ.രശ്മി നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ മികവ് കണക്കിലെടുത്താണ് രാജ്യം അവരെ ആദരിച്ചത്.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 5 പേരാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അതിഥികളായത്. തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഡോ.രശ്മി മാത്രം. മറ്റ് നാല് പേരും ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. ഭർത്താവ് അഡ്വ. ടിപി പ്രമോദും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിയായ മകൾ ദിയയുമാണ് രശ്മിയുടെ ഊർജവും കരുത്തും. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്താണ് രശ്മി മകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത്.
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"രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ "അറ്റ് ഹോം റിസപ്ഷൻ" എന്ന പരിപാടി പ്രൗഢ ഗംഭീരമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു, ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഈയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ക്ഷണക്കത്ത് ലഭിച്ചത്. ഈ ബഹുമതിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളും ക്ഷണിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ വർക്കുകൾ പോർട്ടലിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ആദരിച്ചത്. ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ ബഹുമതി വലിയ പ്രചോദനമായെന്നും ഡോ.രശ്മി പറഞ്ഞു.
രശ്മിയുടെ ജീവനീയം..
എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ ലുലു മാളിന് എതിർവശത്തായി നെതാജി നഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് & ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററാണ് ജീവനീയം മെഡിപോളിസ് (Jeevaniyam Medipolis). ഡോ.രശ്മി പ്രമോദ് സ്ഥാപിച്ച ഈ കേന്ദ്രം, കുട്ടികളിലെ ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, ADHD തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾക്കും മുതിർന്നവരുടെ ന്യൂറോ-ഓർത്തോ പുനരധിവാസത്തിനുമായി ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ആയുർവേദവും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള ചികിത്സകൾ നൽകുന്നു.
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ വിപുലമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. സെറിബ്രൽ പാൾസി, ലേണിങ് ഡിസെബിലിറ്റി, പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിചരണം. സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി, ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്നിവയുമുണ്ട്.
മുതിർന്നവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് പുനരധിവാസം, ഓർത്തോപീഡിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, കടുത്ത നടുവേദന, സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്നു. പരമ്പരാഗത പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളും തെറാപ്പികളും സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഹീലിങ് മോഡൽ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി മാനസികാരോഗ്യ കൗൺസിലിങ്ങും സപ്പോർട്ടുമുണ്ട്. ജീവനീയം മെഡിപോളിസ് കാമ്പസിൽ 'ഓസം ബൈറ്റ്സ്' എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി 'ഗ്രീൻ ഓറ കഫേ' പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓട്ടിസം ബാധിച്ച പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികളും അവരുടെ അമ്മമാരും ചേർന്നാണ് ഈ കഫേ നടത്തുന്നത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ വേറിട്ട സംരംഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സേവനം ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് ജീവനീയം മെഡിപോളിസിന്റെ +91 99612 98312 / +91 9961518687 എന്നീ നമ്പറുകളില് ബന്ധപ്പെടാം. തിങ്കൾ മുതൽ ഞായർ വരെ ദിവസവും രാവിലെ 8:00 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 7:00 മണി വരെയുമാണ് സേവനം ലഭ്യമാകുക. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ Jeevaniyam Official Website സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
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