'വീട്ടിൽ ഒരു വേപ്പ് എങ്കിലും നടണം, വെറുതെയല്ല കേരളം ചുട്ടുപൊള്ളുന്നത്'; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോ പ്രീത ചാത്തോത്ത്
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്ത അനുഭവങ്ങള് പല മേഖലകളിലും നാം നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. ജനങ്ങള് വിചാരിക്കാതെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാവില്ലെന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിദഗ്ധയായ ഡോ പ്രീതാ ചാത്തോത്ത് പറഞ്ഞു.
Published : September 8, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 3:09 PM IST
ഇ.എം രഞ്ജിത് ബാബു
കണ്ണൂര്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തേയും അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇന്ത്യയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവും അതീവ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കയാണെന്ന് ക്ലൈമെറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ആന്റ് ഹെല്ത്ത് സീനിയര് ഇന്റര് നേഷണല് കണ്സല്ട്ടന്റ് ഡോ പ്രീത ചാത്തോത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. തലശ്ശേരി മേലൂരില് സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയ അവര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവാന് പോവുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യക്ക് ആനുപാതികമായി പച്ചപ്പിന്റെ അഭാവം കൂടി വരികയാണ്. ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും. കേരളത്തിലും അത്യധികം വ്യതിയാനങ്ങള് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നെത്തുന്ന കാറ്റ് നമുക്ക് ചൂട് കൂടാന് പര്യാപ്തമാവുന്നു. നമ്മുടെ അതിവിശാലമായ കോസ്റ്റല് ലൈനും മറ്റൊരു കാരണമാണ്. സമുദ്രത്തിലെ താപനില കൂടുന്നതും കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് കാരണമാവുന്നു. ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് സമുദ്രത്തില് സംഭവിച്ചാലും കേരളത്തില് അത് വളരെയേറെ അനുഭവപ്പെടും.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്ത അനുഭവങ്ങള് പല മേഖലകളിലും നാം നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. ജനങ്ങള് വിചാരിക്കാതെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാവില്ലെന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തില് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിദഗ്ധയായ ഡോ പ്രീതാ ചാത്തോത്ത് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളും കാര്ബണ് വിപത്ത് നേരിടാനുള്ള വഴികള് നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാലിഫോര്ണിയയില് ഹൈവേകളിലാകെ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വേപ്പ് മരങ്ങളാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ക്യൂബിക് ടണ് വായു ശുദ്ധീകരിക്കാന് കഴിവുള്ളവയാണ് നമ്മുടെ വേപ്പ്. ഓരോ വീട്ടുകാരും ഒന്നോ രണ്ടോ വേപ്പിന് തൈയെങ്കിലും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചാല് വരും കാലത്ത് ആഘാതം കുറക്കാനാവും. കേരളത്തില് വളരുന്ന സസ്യങ്ങള് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാന് മുന്കൈയെടുക്കണം.
ഇരുനൂറു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ദ്രവിക്കാതെ കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള് ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 200 വര്ഷം ദ്രവിക്കാതെ നില്ക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കര്ശനമായി വിലക്കണമെന്ന് പ്രീത ചാത്തോത്ത് പറഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച് എന്ന് നമ്മള് കരുതുന്നു എന്നാല് നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങളും തോടുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം മെഗാകുപ്പത്തൊട്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കയാണ്. ഇവ പെല്ലെറ്റായി മാറി മത്സ്യങ്ങള്ക്കും ആഹരിക്കുന്ന മനുഷ്യര്ക്കും ആപത്താകുന്നു. കടലിലെ താപ നില ഉയരുന്നത് കാരണം കടല് പ്രവാഹങ്ങള് ദിശമാറുന്നു. കടലൊഴുക്ക് നേരെ വിപരീത ദിശയിലായി. ഇത് മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോ പ്രീതാ ചാത്തോത്ത് പറയുന്നു.
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കടല് വെള്ളത്തിലുളള ആല്ഗകള് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത്സ്യങ്ങള്ക്ക് ദോഷകരമാണ്. സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങളുടെ ദിശമാറിയത് കാരണം മത്സ്യങ്ങള് ദിശമാറി സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇതൊക്കെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ സംവിധാനത്തെ തകര്ക്കുന്നു. കാര്ഷിക മേഖലയില് കാലാവസഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദോഷങ്ങള് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പെട്ടെന്ന് അതിശക്തമായ മഴയും കഠിനമായ വെയിലും ഈ മേഖലയില് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് വിളവെടുപ്പ് നാമമാത്രമാവുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ചക്രം തന്നെ മാറുകയാണ്. കേരളം കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചുളള സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇന്നതെല്ലാം പഴങ്കഥയായി. തനതായ രീതികള് തന്നെ മാറുകയാണ്. ജനങ്ങള് തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാര്. ലോകത്ത് ഭൂമിയെ ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാല് ആ അവസ്ഥയെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം ഭൂമിയെ ധൂര്ത്തടിക്കുകയാണ് മനുഷ്യര്.
അതിനാല് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് മനുഷ്യ നിര്മിതമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള്ക്ക് പകരം ഗ്ലാസ് കുപ്പികള് ഉപയോഗിക്കണം. കുടിവെള്ളത്തിനായി തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ഗ്ലാസ് കുപ്പികളില് നിറച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. തുണി സഞ്ചി, വാഴ നൂല്, ചണ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങള്, ഇല എന്നിവ പ്രാവര്ത്തികമാക്കണമെന്ന് പ്രീത ചാത്തോത്ത് പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തെ തീവ്രമായി ബാധിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് കണ്ടു വരുന്നത്. മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അസാധാരണമായ ചൂട്. മഴക്കുറവും മേഘാവരണം ദുര്ബലമായതും ഒക്കെ ചൂട് കൂടാനുളള കാരണമാണ്. സമൃദ്ധ ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്ന എല് നിനോ പ്രതിഭാസവും കേരളത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാര്ഷിക വിളകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന് കൗണ്സില് ഓഫ് അഗ്രികള്ച്ചറല് റിസേര്ച്ച് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി കഴിഞ്ഞു. കാര്ഷികോത്പ്പാദനത്തില് ഗണ്യമായ കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവര് വിലയിരുത്തുന്നു.
കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് നെല്ല്, നാളികേരം, കുരുമുളക്, കാപ്പി, തേയില, റബ്ബര്, ഏലം, വാഴ എന്നിവക്കായിരിക്കും. ഭൂമധ്യരേഖക്ക് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളം ഈ മാസം ഒടുവിലാകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതല് തീവ്രമായ സൂര്യരശ്മികള് പതിക്കുന്ന ഇടമായി മാറും. മേഘങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം മഴയില്ലായ്മക്കും താപനില വര്ധിക്കാനും കാരണമാകും. ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോള് പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോകണമെന്നല്ല അര്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് അവര് വിശദീകരിച്ചു. നമ്മള് പിന്തുടര്ന്നു വന്ന ചില നല്ല വശങ്ങള് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം കുറക്കാന് ശേഷിയുള്ളതാണ്. അത് പിന്തുടരണമെന്ന് ഡോ പ്രീതാ ചാത്തോത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോ പ്രീതാ ചാത്തോത്ത് ലോക ബാങ്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് ദശകങ്ങളോളം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജര്മ്മനിയിലെ ഹൈഡല് ബര്ഗ് സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെപ്പറ്റി പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ക്ലൈമെറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ആന്റ് ഹെല്ത്ത് സീനിയര് ഇന്റര് നേഷണല് കണ്സല്ട്ടന്റ് ആയി പ്രവൃത്തിച്ചു വരികയാണ്. 42 വര്ഷമായി അമേരിക്കയില് സ്ഥിരതാമസമായ ഡോ പ്രീതാ ചാത്തോത്ത് ലോകത്തെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളില് ക്ലൈമെറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ആന്റ് ഹെല്ത്ത് എന്ന വിഷയത്തില് വിദഗ്ധ പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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