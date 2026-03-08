WOMEN'S DAY: പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക്; 'അമൃതം പൊടി'യുടെ കഥ പറഞ്ഞ് ഡോ. നിലോഫർ
കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കരുത്തേകിയ അമൃതം പൊടിയുടെ ശില്പി ഡോ. നിലോഫർ ഇല്യാസ്കുട്ടി വനിതാ ദിനത്തിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : March 8, 2026 at 12:38 PM IST
കാസർകോട്: കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമകളിൽ 'അമൃതം പൊടി'യുടെ രുചിയറിയാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാൽ, ആ രുചിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ വിപ്ലവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല. കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കരുത്തേകിയ അമൃതം പൊടിയുടെ ശില്പി ഡോ. നിലോഫർ ഇല്യാസ്കുട്ടി ഇന്ന് വനിതാ ദിനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. വെറുമൊരു പോഷകാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക പോഷക വിപ്ലവത്തിലേക്കുള്ള അമൃതം പൊടിയുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും, ശർക്കരയുടെ മധുരവും പുത്തൻ ന്യൂട്രി മിക്സുകളുമായി വരുന്ന അതിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
തുടക്കം ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന്
20 വർഷം മുൻപ് തൻ്റെ പിഎച്ച്ഡി പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഡോ. നിലോഫർ അമൃതം പൊടിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയത്. കാസർകോട് ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതിയോടെ ആദ്യമായി ഇത് പരീക്ഷിച്ചത്. അന്ന് ആധുനിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ ചേരുവകൾ ചേർത്ത്, നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയായിരുന്നു നിർമാണം. അക്കാലത്ത് കുട്ടികളിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവന്ന പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഈ മിശ്രിതം വലിയൊരളവോളം സഹായിച്ചു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമൃതം ന്യൂട്രി മിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നൂറിലധികം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ മുഖേന പ്രതിവർഷം 2500 ടണ്ണിലധികം അമൃതം പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കാസർകോട് സിപിസിആർഐയിലെ കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറാണ് ഡോ. നിലോഫർ.
ശർക്കരയുടെ മധുരത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം
തുടക്കത്തിൽ ശർക്കര ചേർത്തായിരുന്നു നിർമാണം. പിന്നീട് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി വീണ്ടും ശർക്കര ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അമൃതം പൊടി നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. മുരിങ്ങയില, വിവിധ ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി ചേർക്കുന്നതോടെ പ്രോട്ടീൻ അടക്കമുള്ള പോഷകങ്ങൾ വർധിക്കും.
പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ന്യൂട്രി മിക്സുകൾ
നിലവിലുള്ള അമൃതം പൊടിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ന്യൂട്രി മിക്സുകൾ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഡോ. നിലോഫർ പറയുന്നു. ആറു മാസം മുതൽ ഒരു വയസുവരെ കുറുക്ക് മാതൃകയിലും ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടു വയസുവരെ സ്പെഷ്യൽ അമൃതം ന്യൂട്രി മിക്സായും രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു വയസുവരെയുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണ് പുതിയ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക.
ചെറുധാന്യങ്ങൾ ചേർത്തും ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ഇവ തയാറാക്കുന്നത്. വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. കുട്ടികളിലെ ധാതുക്കളുടെയും (മിനറൽസ്) ജീവകങ്ങളുടെയും (വൈറ്റാമിൻസ്) അളവ് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൗമാരക്കാർക്കും വയോധികർക്കും കരുതൽ
അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി മാത്രമല്ല, കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും വയോധികർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പോഷകാഹാര പദ്ധതികളും ഡോക്ടർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഇരുമ്പുസത്തടങ്ങിയ 'സബല' (Sabala) പദ്ധതിയും, ഭക്ഷണം ചവച്ച് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കായി 'എൽഡ' (ELDERLY Diet Add) എന്ന ജെറിയാട്രിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഭക്ഷണവും കഞ്ഞിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളിലാണ് 'സബല' പദ്ധതിയിലൂടെ ഇരുമ്പുസത്തടങ്ങിയ ഈ ന്യൂട്രിമിക്സ് വിഭവമായി ഒരുക്കിയത്.
അമൃതം പൊടിയിൽ നിന്ന് സ്വാദിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ
അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് വെറും കഞ്ഞി മാത്രമല്ല, ഇലയട, വട്ടയപ്പം, കുമ്പിളപ്പം, ഉണ്ണിയപ്പം, പായസം, ചിരട്ടപ്പുട്ട്, ചപ്പാത്തി, ഇടിയപ്പം തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങളും തയാറാക്കാം.
നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം നൽകുമെന്ന് ഡോ. നിലോഫർ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും, പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇലക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അവർ നിർദേശിക്കുന്നു.
