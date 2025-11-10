ETV Bharat / state

പ്രായം വെറും അക്കം മാത്രം, ഇത് കഷ്‌ടപ്പാടുകളെ അതിജീവിച്ച ലോക സഞ്ചാരി; നാരായണൻ കണ്ടുതീര്‍ത്തത് 48 രാജ്യങ്ങള്‍

'കുന്നുകളും മലകളും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും തടാകങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു നാട്. വെളിച്ചം കണ്ട് ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനങ്ങള്‍'... അങ്ങനെ പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്‌തകം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു...

Representational Image (ETV Bharat)
കണ്ണൂര്‍: എസ്‌ കെ പൊറ്റെക്കാട്ടിന്‍റെ പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്‌തകം തെല്ലൊന്നുമല്ല വായനക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചത്. യാത്രയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവര്‍ പോലും അതിനെ പ്രേമിച്ച് തുടങ്ങുന്ന മഹാവിസ്‌മയം. ഈ പുസ്‌തകം ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. മട്ടന്നൂര്‍ ഗാന്ധിറോഡിലെ ഡോ നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി.

80-ാം വയസിലും ലോകം കാണാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. എന്തിന് പറയണം ജോലിത്തിരക്കൊന്നും വകവയ്‌ക്കാതെ ലീവ് വരെ നീട്ടിയെടുത്ത് നാട് ചുറ്റാൻ പോയ വ്യക്തി. ഭൂരിഭാഗം പേരും റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫ് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം കൃഷിയും മറ്റും ചെയ്‌താണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുൻ നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. യാത്രയാണ് വിനോദം.

നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി യാത്ര വിശേഷങ്ങൾ (ETV Bharat)

പ്രായം വെറും അക്കം മാത്രം...

പ്രായമാകുന്തോറും യാത്രയുടെ സുഖം കൂടി വരികയാണെന്ന് നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി പറയുന്നു. യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പും ആര്‍ജ്ജവവും കൈവിടാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ന്യൂസിലാൻ്റും സന്ദര്‍ശിക്കാനുളള പുറപ്പാടിലാണ് അദ്ദേഹം. ഈ മാസം 13-ാം തീയതി കൊച്ചിയില്‍ നിന്നും നാരായണന്‍ യാത്ര പുറപ്പെടും. നാവിക സേനയിലെ മിസൈല്‍ ബോട്ട് മെയിൻ്റനന്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ 21 വര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസിനിടയില്‍ യാത്രക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും നാരായണന്‍ പാഴാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡോ.നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി (ETV Bharat)

പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ച് ഒരു മതേരാൻ യാത്ര

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മതേരാനില്‍ നാരോ ഗേജ് തീവണ്ടിയില്‍ സഞ്ചരിച്ച അനുഭവം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുന്നു. ആദ്യമായി പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞത് ഈ യാത്രയിലാണെന്ന് നാരായണന്‍ പറയുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോദിക യാത്രയില്‍ അധികാരികളില്‍ നിന്നും അവധികള്‍ നീട്ടി വാങ്ങി കശ്‌മീര്‍ വരെ സന്ദര്‍ശിച്ചതും മറ്റും നാരായണൻ്റെ ഓര്‍മയിലുണ്ട്. നേവിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം കസ്‌റ്റംസില്‍ ജോലി ചെയ്‌തപ്പോള്‍ 2005 ല്‍ കൈലാസ യാത്ര നടത്തിയതും നാരായണന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു.

ചലച്ചിത്രതാരം മോഹന്‍ലാല്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സ്വകാര്യ ടൂറിസ്‌റ്റ് ഏജന്‍സി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ വടക്കുംനാഥന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയില്‍ മോഹന്‍ലാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര മുടങ്ങി. മോഹന്‍ലാല്‍ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തരും മാടമ്പ് കുഞ്ഞുക്കുട്ടനും യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ നടന്ന പോലെയാണ് നാരായണന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നത്.

ഡോ.നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി (ETV Bharat)

എല്ലാത്തിനും തുടക്കം ഇവിടെ നിന്ന്

നാരായണൻ്റെ യാത്രാ മോഹങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് യശശ്ശരീരനായ സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരന്‍ എസ്കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാതിരാ സൂര്യൻ്റെ നാട്ടില്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചതോടെയാണ് നാരായണനിലെ സഞ്ചാരി ഉണര്‍ന്നത്. ശിവപുരം സ്‌കൂളില്‍ ഏഴാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പുസ്‌തകം വായിച്ചത്. അന്ന് ക്ലാസിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒരു വിനോദ യാത്രക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ അച്ഛന്‍ യാത്ര ചെലവ് തരാന്‍ തയ്യാറായില്ല. വീട്ടില്‍ പല അടവുകളും പയറ്റിയതോടെ അച്ഛന്‍ തുക നല്‍കി. എന്നാല്‍ സ്‌കൂളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും യാത്രാ സംഘം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 12 വയസുളള നാരായണന്‍ അടുത്ത ബസില്‍ കയറി ഇരുന്നു. എന്നാല്‍ തനിച്ച് പോകുന്ന നാരായണനെ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ വിലക്കി. ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തിരക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അതോടെ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ തലശ്ശേരിയില്‍ എത്തുകയും യാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്‌തു. പ്രതിസന്ധികള്‍ എത്രയുണ്ടായാലും യാത്ര മുടക്കാന്‍ നാരായണന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതുവരെയായി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. 48 രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം അദ്ദേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അമ്പതിലപ്പുറം കടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് നാരായണന് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ഡോ.നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി (ETV Bharat)

ഒദ്യോദിക ജീവതത്തില്‍ സമയക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സമയവും ആരോഗ്യവുമുണ്ട്. ഓരോ വിനോദയാത്രയിലും ഓരോ പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നുവെന്ന് നാരയണൻ പുതുശ്ശേരി പറഞ്ഞു. ഏഷ്യയിലെ ആത്മീയത, യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം, ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം. അമേരിക്കയുടെ ആധുനികത തുടങ്ങിയവ നീളുന്നു. പുതിയ സുഹൃത്തുകളേയും സംസ്‌കാരം, ഭക്ഷണ രീതി, ജീവിത ശൈലി എന്നിവ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യാത്ര എന്ന സ്വപ്‌നം അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു

തീര്‍ത്തും കഷ്‌ടപാടുകളും മറ്റും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നാരായണൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം. അഞ്ചാം ക്ലാസില്‍ പഠനം നിര്‍ത്തി പശുക്കളെ പോറ്റാന്‍ അച്ഛന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ നാരായണൻ പഠന മോഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ചെറിയ ജോലികൾക്കിടയിലും മറ്റും പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി. 1964 ല്‍ നാവിക സേനയില്‍ ചേര്‍ന്നതോടെയാണ് നാരായണൻ്റെ തലവര മാറി മറയുന്നത്. അതിനിടെ ഹിന്ദി അധ്യാപക കോഴ്‌സ് സ്വപരിശ്രമം കൊണ്ട് പാസായി. അത് യാത്രക്കും പ്രയോജനകരമായി.

ഡോ.നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരിയും ഭാര്യയും (ETV Bharat)

നാരായണൻ്റെ യാത്രകളില്‍ സര്‍വ്വവിധ പിന്‍തുണ നല്‍കുന്നത് ഭാര്യ ജാനകിയമ്മയാണ്. 2022 ല്‍ അൻ്റാര്‍ട്ടിക്കക്ക് ചുറ്റും 14 ദിവസം കപ്പലില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. 2015 ല്‍ കംബോഡിയ, 2018 ല്‍ യൂറോപ്പിലെ ബ്രിട്ടന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള പത്ത് രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. 2019 ല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സുസ്ഥിര വികസനം അവലോകന സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചു.

ജോലിയോടൊപ്പം പഠനത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന നാരായണന്‍ രാഷ്ട്ര മീമാംസയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നാച്ചുറോപ്പതിയില്‍ പിഎച്ച്ഡിയും നേടി. കസ്‌റ്റംസില്‍ പ്രിവൻ്റീവ് സുപ്രണ്ട് ആയാണ് റിട്ടയര്‍ ചെയ്‌തത്. ഓയിസ്‌ക ഇൻ്റര്‍ നാഷണലില്‍ അംഗമായ നാരായണന്‍ ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസില്‍ മൂന്ന് ദിവസം ബാങ്കോക്കില്‍ പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിരവധി സാമൂഹ്യ സംഘടനകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു.

ഡോ.നാരായണന്‍ പുതുശ്ശേരി (ETV Bharat)

ഭാര്യ ജാനകിയമ്മ. മക്കള്‍ അദ്ധ്യാപികയായ സീമ, എസ്ബിഐ മാനേജര്‍ രേഷ്‌മ, മര്‍ച്ചൻ്റ് നേവി ക്യാപ്റ്റന്‍ ഗിരീഷ്.

