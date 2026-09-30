കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് അപൂർവ്വ ചരിത്ര കണ്ടെത്തൽ; ശിവലിംഗ രൂപം കൊത്തിയ വിജയസ്തംഭം കണ്ടെത്തി ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത്
ശിവലിംഗ രൂപവുമായി ഒരു വിജയസ്തംഭം. 'ഇക്കിരിയൻ കാല'ത്തിൻ്റെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന തിരുശേഷിപ്പ് പുറത്തെടുത്ത് ചരിത്ര ഗവേഷകൻ ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത്.
Published : September 30, 2026 at 9:59 AM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസര്കോട്: കാസർകോടിൻ്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിന് പുതിയ വെളിച്ചമേകുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് നടത്തിയ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ. ഇക്കേരി രാജാക്കന്മാരുടെ പടയോട്ടത്തിൻ്റെ വീരഗാഥകൾ പറയുന്നതും, കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ആരുമറിയാതെ മറഞ്ഞുപോയതുമായ വിജയസ്തംഭങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ കണ്ടെത്തി പുറത്തെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാസർകോടൻ ജനസംസാരങ്ങളിൽ ഇന്നും സജീവമായ 'ഇക്കിരിയൻ കാലം' എന്ന ചൊല്ലിന് ജീവസ്സുറ്റ ചരിത്രസാക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്തിൻ്റെ ആവേശകരമായ അന്വേഷണമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാരാട്ട് വയലിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വിജയസ്തംഭത്തെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പോലും അപരിചിതമായിരുന്ന ഈ അതിരടയാളം, ഇക്കേരി നായകൻമാരുടെ ജൈത്രയാത്രകളുടെ അനശ്വര സ്മാരകമായി കാരാട്ട് വയലിൽ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
വിജയത്തിൻ്റെ അതിരടയാളങ്ങൾ
1645-1660 കാലഘട്ടത്തിൽ ശിവപ്പ നായ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രദേശം കീഴടക്കിയതിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് കാരാട്ട് വയലിലെ വിജയസ്തംഭം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോ പടയോട്ടത്തിലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കീഴടക്കി മുന്നേറുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകളിലായിരുന്നു ഇക്കേരി ഭരണാധികാരികൾ ഈ സ്തംഭങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നത്. അചല സ്തംഭങ്ങൾ എന്നും കന്നട ഭാഷയിൽ 'തൊലഗദകംബഗലു' എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു.
"സൂര്യൻ, ചന്ദ്രക്കല, ശിവലിംഗം എന്നീ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചവയാണ് ഈ സ്തംഭങ്ങൾ. ഏകദേശം രണ്ട് അടി ഉയരവും ഒരടി വീതിയുമുള്ള കൽസ്തംഭങ്ങളാണിത്. സ്തംഭങ്ങളുടെ താഴ്ഭാഗം രണ്ടടിയോളം മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയ നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്" - ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
കാരാട്ട് വയലിലെ സ്തംഭത്തിന് സമാനമായ ആകൃതിയിലുള്ള മറ്റൊരു വിജയസ്തംഭം കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗ്ഗാ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും നശിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ആരാധിച്ചുപോരുന്നുമുണ്ട്.
രാജവംശ ചരിത്രവും സാഹിത്യരേഖകളും
സദാശിവ നായിക്ക് (1530-1566), ശിവപ്പ നായിക്ക് (1645-1660), സോമശേഖര നായിക്ക് (1714-1739) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഇക്കേരി ഭരണാധികാരികൾ സ്ഥാപിച്ച സ്തംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാരെ തോൽപിച്ച് നീലേശ്വരം വരെ അധീനതയിലാക്കിയ ശിവപ്പ നായിക്ക് നീലേശ്വരത്ത് വിജയസ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചതായി കെളദി ബസവരാജയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. (നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഈ വിജയസ്തംഭം നിലനിന്നിരുന്നു).
ശിവതത്ത്വ രത്നാകരമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും സ്തംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കേരി രാജാക്കന്മാർക്ക് ശേഷം നടന്ന മറ്റ് പടയോട്ടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്തംഭങ്ങളും നശിച്ചുപോയിരിക്കാമെന്ന് പ്രശസ്ത ഗവേഷകൻ ഗോവിന്ദ പൈ തൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
ബേക്കൽ കോട്ട നിർമാണം
1650 നും 1670 നും ഇടയിൽ നിരവധി കോട്ടകൾ നിർമിച്ചത് ബേഡ്നൂരിലെ ശിവപ്പ നായകാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ബേക്കൽ കോട്ടയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ബേക്കൽ, പനയാൽ, കാസർകോടിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 'കൊട്ടെയാർ'/'രാമക്ഷത്രിയ' സമൂഹത്തെ നായക്കുകൾ കോട്ട ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി ഈ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും നിലനിർത്താനും കോലത്തിരിമാരും നായക്കളും തമ്മിൽ ദീർഘകാല പോരാട്ടം നടന്നു.
ഹൈദർ അലിയുടെ ഉദയത്തിനും ബേക്കൽ കീഴടക്കലിനും ശേഷം ഈ നീണ്ട യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെ ബേക്കൽ മൈസൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈകളിലായി. ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാർ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൈനിക പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ ബേക്കൽ കോട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിന് ഒരു പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ നാണയങ്ങളും മറ്റ് കരകൗശല വസ്തുക്കളും മൈസൂർ സുൽത്താന്മാരുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1799-ലെ നാലാമത്തെ ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധം ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, തൽഫലമായി കോട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ കീഴിലായി.
ഇക്കേരി നായ്ക്കന്മാർ
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തിനിപ്പുറം വരെ (1499 - 1763)കർണാടകയുടെ ദക്ഷിണഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇക്കേരി നായ്ക്കന്മാർ. തുടക്കത്തിൽ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രാദേശികഭരണാധികാരികളായാണ് രംഗത്തുവന്നതെങ്കിലും വിജയനഗരത്തിൻ്റെ നാശത്തിന്നു ശേഷം ഇവർ സ്വതന്ത്ര ഭരണാധികാരികളായി.
ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കാാസർകോട് ജില്ലയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും കർണാടകയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളും മദ്ധ്യകർണ്ണാടകയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളും അവരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ബേക്കൽ, ഹോസ്ദുർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോട്ടകൾ പണിതത് ഇക്കേരി നായക്കന്മരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മൈസൂരിലെ ടിപ്പുസുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇക്കേരി നാക്കന്മാരുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചു.
മണ്ണടിയുന്ന ചരിത്രത്തെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്
1499-ൽ കർണാടകയിലെ ഷിമോഗ ജില്ലയിലെ കെളാദി ഗ്രാമം ആസ്ഥാനമാക്കി ഉയർന്നു വന്നതാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇക്കേരി രാജവംശം (കെളാദി നായകന്മാർ). ഇക്കേരി രാജവംശം പണികഴിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ വീരഭദ്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ 'ദീപമാലകംബ' എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്തംഭം ഇന്നും പ്രൗഢിയോടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കർണാടക സർക്കാർ ആ ചരിത്ര സ്മാരകത്തെ വിനോദസഞ്ചാര-പൈതൃക ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നു. എന്നാൽ കാസർകോടിൻ്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ അവസാന വിജയസ്തംഭങ്ങൾ ഇന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചുറ്റുഭാഗവും മണ്ണ് നിറഞ്ഞ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അധികൃതരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയേൽക്കാതെ, ചുറ്റുഭാഗവും മണ്ണുമൂടി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചരിത്ര തിരുശേഷിപ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയൽസംസ്ഥാനമായ കർണാടക ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിർത്തി ജില്ലയായ കാസർകോട് സ്വന്തം ചരിത്രത്തോട് ഈ കടുത്ത വിമുഖത കാട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
കാഞ്ഞങ്ങാടിന് സംഭവിക്കുന്നത്
എന്നാൽ ഇക്കേരി രാജവംശത്തിൻ്റെയും നായകന്മാരുടെയും അധിനിവേശ-പ്രതിരോധ ചരിത്രവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള, കാസർകോടിൻ്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ വിജയസ്തംഭങ്ങളുടെ അവസ്ഥ തികച്ചും ദയനീയമാണ്. സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഈ സ്മാരകങ്ങൾ ഇന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മണ്ണും പൊടിയും നിറഞ്ഞ് തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്ന ഇത്തരം സ്തംഭങ്ങൾ വിസ്മൃതിയിലാകുന്നത് വരുംതലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപരമായ അനീതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കാസർകോടിൻ്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര പഠനത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് തുറന്നിടുന്നത്. മണ്ണുമൂടി പൂർണമായി നശിച്ചുപോകുന്നതിന് മുൻപ്, ഈ അപൂർവ്വ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളെ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതരും നാടൊട്ടുക്കും മുന്നോട്ടുവരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
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