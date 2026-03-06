താടിയും മീശയും മാറ്റി, വഴിത്തിരിവായത് റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ്റെ സംശയം; ഡോ. സിറിയക് പിടിയിലായത് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനിടെ
ജസ്ലിയയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിന് ശേഷം വേഷം മാറി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ഡോ. സിറിയക്കിനെ വാഗമണ്ണിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത് സാഹസികമായി
Published : March 6, 2026 at 6:03 PM IST
എറണാകുളം: കോളജ് വിദ്യാർഥിനി ജസ്ലിയ ജോൺസൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോര്ജിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത് അതിസാഹസികമായി. ഇടുക്കി വാഗമണ്ണിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വേഷം മാറി രഹസ്യമായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഡോ. സിറിയക് ജോര്ജ്. വേഷം മാറിയും ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റിയും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പ്രതി നടത്തിയിരുന്നത്.
തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ സിറിയക്കിനെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പിടിയിലാകാതിരിക്കാൻ താടിയും മീശയും വടിച്ചുമാറ്റി രൂപം മാറ്റിയിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കാനും ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇയാൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഫോൺ ഓണാക്കിയത് പൊലീസിന് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായി. ഇതിനിടെ, റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാരന് ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ തോന്നിയ സംശയം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതാണ് നിർണായകമായത്. പൊലീസ് റിസോർട്ട് വളഞ്ഞതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ സഹായിച്ചതിന് പിതാവ് ജോർജ് മാത്യുവിനെയും പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദനയും നിയമനടപടിയും
അമിത വേഗതയിൽ കാറോടിച്ച് ജസ്ലിയയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച ശേഷം, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഡോക്ടർ കൂടിയായ സിറിയക് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതിനെതിരെ ജസ്ലിയയുടെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു. അതേ സമയം പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിൽ പൊലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആലുവ റൂറൽ എസ്പി കെ എസ് സുദർശൻ പറഞ്ഞു.
മകനെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിക്കുകയും ഒളിത്താവളം ഒരുക്കി നൽകുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് സിറിയക്കിൻ്റെ പിതാവ് ജോർജ് മാത്യുവിനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
നിലവിൽ അങ്കമാലിയിൽ എത്തിച്ച പ്രതിയെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഫെബ്രുവരി 28ന് അങ്കമാലിയില് വച്ചാണ് ഡോ. സിറിയക്കിൻ്റെ കാറിടിച്ച് വൈപ്പിൻ എടവനക്കാട് കളത്തിപ്പറമ്പ് ജസ്ലിയ ജോൺസൺ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അങ്കമാലി മോണിങ് സ്റ്റാർ ഹോംസയൻസ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. പാർട്ടൈം ജോലി കഴിഞ്ഞ് കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കു നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ജസ്ലിയയെ പിന്നിൽ നിന്നെത്തിയ കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ജസ്ലിയ ഈ മാസം മൂന്നിന് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
ജസ്ലിയയുടെ വിയോഗം നാടിന് വലിയ വേദനയായെങ്കിലും, ആ മരണം നാലുപേർക്ക് പുതിയ ജീവിതം നൽകി എന്നത് അങ്കമാലിക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമാകുന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ജസ്ലിയയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്ലിയയുടെ ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, കരൾ, കണ്ണുകൾ എന്നിവയാണ് ദാനം ചെയ്തത്. അവയവങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഈ തീരുമാനം പുനർജന്മമായി മാറി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിനിടയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ജസ്ലിയയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവൃത്തിയെ വലിയ ആദരവോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്.
