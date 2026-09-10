നീതി തേടിയുള്ള സമരം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടു; മകളോടൊപ്പം നിരാഹാരത്തിനൊരുങ്ങി തൃശൂർ സ്വദേശിനി ഡോ. ആയിഷ
2013ലാണ് ഡോ. ആയിഷയും ഡോ. അലി അബ്ദുൽ ലത്തീഫും തമ്മിലുള്ള നിക്കാഹ് നടന്നത്. തുടർന്ന് 2015ൽ വിവാഹസൽക്കാരവും നടത്തി
Published : September 10, 2026 at 12:55 PM IST
തൃശൂർ: നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ ഭർത്താവ് രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നീതി തേടി സമരം നടത്തുന്ന തൃശൂർ ചാവക്കാട് ഇടക്കഴിയൂർ സ്വദേശിനി ഡോ. ആയിഷ മുഹമ്മദ് നിരാഹാര സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഭർതൃവീടിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സമരം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് 10 വയസ്സുകാരിയായ മകളോടൊപ്പം നിരാഹാരമിരിക്കാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചത്. സാധാരണക്കാരായ നിരവധി ആളുകൾ പിന്തുണയുമായി എത്തുമ്പോഴും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പരാതി.
2013ലാണ് ഡോ. ആയിഷയും ഡോ. അലി അബ്ദുൽ ലത്തീഫും തമ്മിലുള്ള നിക്കാഹ് നടന്നത്. തുടർന്ന് 2015ൽ വിവാഹസൽക്കാരവും നടത്തി. വിവാഹസമയത്ത് തൻ്റെ കുടുംബം 100 പവൻ സ്വർണവും 15 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയതായി ആയിഷ പറയുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ സ്വർണവും പണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവും കുടുംബവും തന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് മംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ തന്നെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ആക്രമിച്ചുവെന്നും, പിന്നീട് പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഭർതൃവീട്ടുകാർ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും ഇരയാക്കിയതെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി മകളെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വളർത്തുന്നതെന്ന് ആയിഷ പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ ചെലവുകൾക്കായി കോടതി ഉത്തരവിട്ട തുക പോലും ഭർത്താവ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടുകയോ വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയുമായാണ് രണ്ടാം വിവാഹം നടന്നതെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.
മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളുടെ അനുമതിയോ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളോ പാലിക്കാതെയാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നതെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തനിക്കും മകൾക്കും അർഹമായ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഇവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. വിവാഹസമയത്ത് നൽകിയ സ്വർണവും പണവും തിരികെ നൽകുക, മകളുടെ ഭാവിക്കായി കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ജീവനാംശവും ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്.
വിഷയത്തിൽ നിരവധി പേർ ഇടപെട്ടിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കുടുംബ കോടതിയിലും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെ ഉൾപ്പെടെ നേരിൽ കണ്ട് ആയിഷ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ അനുകൂലമായ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല.
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ആയിഷയുടെ സമരത്തിന് വിവിധ വനിതാസംഘടനകൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നും ഇവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് വിഷയം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മകളോടൊപ്പം നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ആയിഷ. സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആയിഷയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും.
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