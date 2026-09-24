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വളയിട്ടുവിട്ട പക്ഷി വീണ്ടും പറന്നിറങ്ങി; അബ്‌ദുല്ല പാലേരിയുടെ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് അദ്ഭുതക്കാഴ്ച

റഷ്യ, വടക്കൻ യൂറോപ്പ്, ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന ഇവ തണുപ്പുകാലത്താണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദേശാടനം നടത്തുന്നത്

INTERVIEW ABDULLA PALERI BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI EURASIAN WHIMBREL RARE BIRD IN KOZHIKODE
പക്ഷിനിരീക്ഷകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഡോ. അബ്‌ദുല്ല പാലേരിയും അദ്ദേഹം പകര്‍ത്തിയ പക്ഷികളും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 11:49 AM IST

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കോഴിക്കോട്: ​പ്രശസ്‌ത പക്ഷി നിരീക്ഷകനും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ദേശീയ-സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവുമായ ഡോ. അബ്ദുല്ല പാലേരി പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷികളെ തേടിയുള്ള ഈ പ്രയാണം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി. അധ്യാപന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ബാക്കി നിമിഷങ്ങൾ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ച ജീവിതം. ഇടിവി ഭാരത് അസി. ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ കെ ശശീന്ദ്രൻ കാപ്പാട് തീരത്ത് വച്ച് നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്.

ചോദ്യം: ഒരു പക്ഷിയെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയല്ലോ. എന്താണ് ആ സംഭവ കഥ?

2020ൽ കടലുണ്ടിയിൽ വച്ച് ബിഎൻഎച്ച്എസിലെ (ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി) ശാസ്‌ത്രജ്ഞനായ എസ് ശിവകുമാർ ഒരു പക്ഷിയുടെ കാലിൽ റിങ്ങും ഫ്ലാഗും ഘടിപ്പിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എലത്തൂർ കടപ്പുറത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഈ പക്ഷിയുടെ ഫോട്ടോ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. "തെറ്റിക്കൊക്കൻ" എന്നാണ് ആ പക്ഷിയുടെ പേര്.

പക്ഷിനിരീക്ഷകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഡോ. അബ്ദുല്ല പാലേരിയുമായുള്ള അഭിമുഖം (ETV Bharat)

റഷ്യ, വടക്കൻ യൂറോപ്പ്, ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന ഇവ തണുപ്പുകാലത്താണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദേശാടനം നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കാണാറുള്ളത്. ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. ഒരു കാലിൽ റിങ്ങും മറ്റേ കാലിൽ കറുത്ത ഫ്ലാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു.

INTERVIEW ABDULLA PALERI BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI EURASIAN WHIMBREL RARE BIRD IN KOZHIKODE
തെറ്റിക്കൊക്കൻ (Special Arrangement)

കറുത്ത ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ബിഎൻഎച്ച്എസ് ആണ്. ​ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ അവർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണം വന്നു 2020ൽ കടലുണ്ടിയിൽ വച്ച് റിങ് ചെയ്‌ത അതേ പക്ഷിയാണിതെന്ന്. കടലുണ്ടിയിൽ നിന്ന് എലത്തൂരിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേയുള്ളൂ. എങ്കിലും ആറ് വർഷത്തോളമായി ഈ പക്ഷി എവിടെയായിരുന്നു? അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ഭുതം തോന്നുന്നത്.

ചോദ്യം: ആറ് വർഷത്തോളം ഈ പക്ഷി എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്?

ഇതൊരു ദേശാടന പക്ഷിയാണ്. മധ്യേഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമൊക്കെ കൂടുകൂട്ടി, അവിടെ മഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ദേശാടനം ചെയ്യുന്നവയാണിവ. സാധാരണയായി മഴ പോകുന്ന സമയത്തോടെ ഇവ നമ്മുടെ തീരങ്ങളിൽ എത്തും, മേയ് മാസത്തോടെ തിരികെ പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ ആറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ പക്ഷി സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയി കൂടുകൂട്ടി, മുട്ടയിട്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കാം. ദേശാടനം വർഷംതോറും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായതിനാൽ ഈ വർഷം വന്നപ്പോഴായിരിക്കാം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

INTERVIEW ABDULLA PALERI BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI EURASIAN WHIMBREL RARE BIRD IN KOZHIKODE
ഡോ: അബ്‌ദുല്ല പാലേരി (Special Arrangement)

ചോദ്യം: പക്ഷിനിരീക്ഷണ രംഗത്ത് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടിയപ്പോൾ കണ്ടെത്തലുകളിലും രീതികളിലും എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്?

വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാലത്ത് പക്ഷികളുടെ കാലിൽ അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കൊത്തിവച്ച ലോഹ വളയങ്ങൾ (റിങ്) ഇടുന്ന രീതിയായിരുന്നു. ഡോ. സലിം അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിഎൻഎച്ച്എസിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ വളയമിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഫ്ലാഗുകളും റിങ്ങുകളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.

എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ രീതി എന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഉപകരണം തന്നെ പക്ഷി സഞ്ചരിച്ച വഴികളും ശബ്‌ദങ്ങളുമെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്‌തു വയ്ക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ട്. സാധാരണ ഗവേഷകർക്കോ ചെറിയ സമിതികൾക്കോ റിങ്ങിങ്ങും ഫ്ലാഗിങ്ങുമാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം.

INTERVIEW ABDULLA PALERI BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI EURASIAN WHIMBREL RARE BIRD IN KOZHIKODE
ആദ്യമായി കാപ്പാട് തീരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പക്ഷി കാസ്‌പിയൻ കടൽക്കാക്ക (Special Arrangement)

ചോദ്യം: താങ്കളുടെ ഈ വലിയ താത്പര്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിൽ വലിയ താത്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫറൂഖ് കോളജിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് 'വൈൽഡ് ലൈഫ്' ഒരു വിഷയമായി വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രൊഫ. കൃഷ്‌ണയ്യർ സാർ, എൻ്റെ ഗവേഷണ ഗൈഡ് ആയിരുന്ന ഷുക്കൂർ സാർ എന്നിവരാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ​കൂടാതെ എൻ്റെ ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലാകലക്ടറായ ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചയാളായിരുന്നു.

പ്രശസ്‌ത പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോൺ സി ജേക്കബിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ദിനേശൻ. ക്ലാസിൽ ദിനേശൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് പരോക്ഷമായി എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ താത്പര്യം തോന്നുന്നത്. ​പിന്നീട് ബിഎഡിന് പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. ജാഫർ പാലോട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.

ഏത് പക്ഷിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവും അറിവുമുള്ള ആളായിരുന്നു ജാഫർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും എന്നെ സഹായിച്ചു. ക്രമേണ പക്ഷികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുകൂട്ടി. അവയുടെ ശബ്‌ദവും പറക്കലും സജീവമായ സാന്നിധ്യവുമെല്ലാം എനിക്ക് വലിയ ഊർജം നൽകി. അങ്ങനെ കേവലമൊരു വിനോദത്തിനപ്പുറം ഇതെന്നിൽ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പഠനവിഷയമായി മാറുകയായിരുന്നു.

INTERVIEW ABDULLA PALERI BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI EURASIAN WHIMBREL RARE BIRD IN KOZHIKODE
ഡോ: അബ്‌ദുല്ല പാലേരി (Special Arrangement)

​നീലക്കോഴികളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിന് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡോക്‌ടറൽ ബിരുദം ലഭിച്ചു. 1997ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബനിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പക്ഷി ഗവേഷക സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് പുറമേ പക്ഷിനിരീക്ഷണം അറിവും വിനോദവും, വരൂ നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റകളെ നിരീക്ഷിക്കാം, പക്ഷിലോകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, നിപയും വവ്വാലുകളും എന്നീ പുസ്‌തകങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

INTERVIEW ABDULLA PALERI BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI EURASIAN WHIMBREL RARE BIRD IN KOZHIKODE
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാപ്പാട് തീരത്ത് കണ്ടെത്തിയ പക്ഷി ഹനുമാൻ മണൽക്കോഴി (Special Arrangement)

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വരൂ നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റകളെ നിരീക്ഷിക്കാം എന്ന പുസ്‌തകത്തിന് മികച്ച ശാസ്ത്ര പുസ്‌തകത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാനലുകളിലും ആകാശവാണിയിലും വന്യജീവികളെക്കുറിച്ച് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന ദേശീയ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കി. ഇപ്പോൾ പേരാമ്പ്രയിലെ ഡിഗ്നിറ്റി കോളജിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഫരീദയാണ് ഭാര്യ, ആസിഫ്, അമൽ എന്നിവരാണ് മക്കൾ.

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TAGGED:

INTERVIEW ABDULLA PALERI
BIRDWATCHER DR ADBULLA PALERI
EURASIAN WHIMBREL
RARE BIRD IN KOZHIKODE
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