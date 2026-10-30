നിപ ബാധിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മരിച്ച ആറ് പേരും റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് സ്വീകരിക്കാത്തവര്: ഡോക്ടർ എ.എസ് അനൂപ്
2023 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ നിപ്പ കേസുകളെയും നൽകിയ ചികിത്സകളെയും അപഗ്രഥിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : October 30, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:16 PM IST
കോഴിക്കോട്: നിപ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മരിച്ച ആറുപേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് സ്വീകരിക്കാത്തവരെന്ന് മിംസ് ആശുപത്രി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ എ.എസ് അനൂപ്. 2023 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള സമയത്ത് 13 പേർക്കാണ് നിപ ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ ആറു പേർ മരിക്കുകയും ഏഴു പേർ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മരിച്ച ആറ് പേരിൽ ഒരാൾ പോലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിപ വൈറസ് സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയ ഡോക്ടറാണ് അനൂപ്. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിപ രോഗബാധയും രോഗികൾക്ക് നൽകിയ റെംഡെസിവിർ മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ അനൂപ് രംഗത്ത് വന്നത്. റെംഡെസിവിർ മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗവും നിപ രോഗികളുടെ മരണവും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. 2023 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ നിപ കേസുകളെയും നൽകിയ ചികിത്സകളെയും അപഗ്രഥിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
2023 ൽ പേരാമ്പ്ര മരുതോങ്കരയിലെ കുടുംബത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ആകെ ആറ് പേർക്കാണ് നിപ ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ നാല് പേർ രക്ഷപ്പെടുകയും രണ്ട് പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ആദ്യമായി മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് രോഗനിർണ്ണയം നടക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത് മരിച്ച വടകര മംഗലാട് സ്വദേശി ആശുപത്രി എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടേയില്ല.
2024ൽ മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ, പാണ്ഡിക്കാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ടു കേസുകളിലും രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയ കുട്ടിക്കും, പിന്നീട് മരണശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റൊരാൾക്കും റെംഡെസിവിർ നൽകാനുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം, രോഗമുക്തി നേടിയ രണ്ടു പേർക്ക് ഈ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം.
2025 ൽ ഈ വർഷം മരണപ്പെട്ട രണ്ട് രോഗികളിൽ ഒരാൾക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം (ഓട്ടോപ്സി) വേളയിൽ ഫോറൻസിക് സർജന് തോന്നിയ സംശയത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിലാണ് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെയാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഉടൻ തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവർക്കും റെംഡെസിവിർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.
2026ൽ രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിയായ രോഗിക്ക് കോഴിക്കോട് മിംസിൽ നിപ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്തു. വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത റെംഡെസിവിറും മോണോക്ലോണൽ ആൻ്റിബോഡിയും (Monoclonal Antibody) ഉപയോഗിച്ച് നൽകിയ ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിൽ ഈ രോഗി പൂർണ്ണമായി രോഗമുക്തി നേടി.
റെംഡെസിവിർ ലഭ്യതയും ഫലപ്രാപ്തിയും
എബോള ബാധയുടെ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ചില അനിമൽ സ്റ്റഡീസ് (Animal Studies) ഡാറ്റ മുൻനിർത്തിയാണ് നിപ ചികിത്സയ്ക്കായി റെംഡെസിവിറും മോണോക്ലോണൽ ആൻ്റിബോഡിയും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 2022-ലാണ് റെംഡെസിവിർ അവസാനമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്. രണ്ടു വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ളതിനാൽ 2024 വരെ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതിനുശേഷം വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കിയത്. മരണപ്പെട്ട രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രോഗനിർണ്ണയത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പോ തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ മരുന്നിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളോ ഉപയോഗമോ അല്ല മരണകാരണമെന്നും വിവാദങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
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