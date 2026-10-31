കേരളം@70; 'അന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനായിരുന്നു, ആഹ്ളാദവും വെടിയൊച്ചയും നിറഞ്ഞ ആ സുദിനം', ഓര്മകളുമായി നീലലോഹിതദാസൻ
കേരളം രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ എഴുപതാം വര്ഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോള് 1951 ലെ തുടര്ന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും ഓര്ത്തെടുത്ത് മുന് മന്ത്രി ഡോ. എ നീലലോഹിതദാസന്
Published : October 31, 2026 at 6:25 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹത്വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് ഒരു പച്ചത്തുരുത്തായി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയതിൽ നിരവധി പേർക്ക് പങ്കുണ്ട്. അന്നത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഓർക്കാതെ കേരളപിറവി ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണമാകില്ല.
നവംബർ ഒന്നിന് കേരളം രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ എഴുപതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 1951-ലെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും ഓർത്തെടുത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ഡോ. എ നീലലോഹിതദാസൻ നാടാര്. കേരളം പിറവിയെടുക്കുന്ന സുദിനത്തിൽ കഴുവൂർ രത്നവിലാസം യുപിഎസിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നീലലോഹിതദാസൻ. കേരള പിറവിയിൽ പിന്തുണയും എതിർപ്പും നിറഞ്ഞ ജനത്തിൻ്റെ സമ്മിശ്രഭാവങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഓർമ്മയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
കേരളം പിറവിയെടുക്കുന്ന സുദിനത്തിൽ ആഹ്ലാദം രേഖപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരംകുളം സ്റ്റേഡിയം വരെ പോയതും അടുത്തുള്ള മറ്റ് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അവിടെ യോഗം ചേർന്നതും ഓർക്കുകയാണ്. അതേ സമയം കേരള പിറവിയിൽ എതിർപ്പും ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേരള പിറവിക്കു മുമ്പ് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതും തമിഴ് മാധ്യമമായുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയോടു ചേർക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം അലയടിച്ചുയർന്നു.
നേശമണി, കുഞ്ഞൻ നാടാർ, ചിദംബരനാഥൻ നാടാർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനു നേതൃത്വം നൽകി. ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ, തിരുകൊച്ചി എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു. ഈ പ്രക്ഷോഭം അക്രമാസക്തമായി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ പ്രക്ഷോഭം നേരിടാൻ തിരു-കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ സർക്കാർ നിഷ്ഠൂരമായി വെടിവയ്പ് നടത്തി. അക്രമം നേരിടാനെന്ന പേരിൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ പനയിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന തമിഴ് തൊഴിലാളികളെ വരെ വെടിവച്ചു താഴെയിട്ടു.
താഴെ വീണവർക്ക് ജീവനുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്നു നോക്കാതെ ലോറിയിലെടുത്തിട്ട് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു തീയിട്ടു എന്നാണ് അന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനെതിരായ ജനരോഷം ആ പ്രദേശത്തു മാത്രമല്ല, തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വരെ അലയടിച്ചു. 1957-ലെ ഐക്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പട്ടം താണുപിള്ള ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും പിഎസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും ലോക്സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു പരാജയപ്പെട്ടു.
നിയമസഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കഷ്ടിച്ചാണ് കടന്നു കൂടിയത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ തമിഴ് ജനതയുടെ എതിർ വികാരമായിരുന്നു. 1960-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ മരുമകൻ പട്ടം കൃഷ്ണപിള്ള തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചിട്ടും ജയിക്കാനായില്ല. സിപിഐയുടെയും ആർഎസ്പിയുടെയും പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി പിഎസ് നടരാജപിള്ളയാണ് വിജയിച്ചത്. തമിഴ് വെടിവയ്പ്പിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അന്നും പട്ടം താണുപിള്ളയ്ക്കെതിരായ ഒരു വികാരമായി നിലനിന്നതു കൊണ്ടാണ് പട്ടം കൃഷ്ണപിള്ള പരാജയപ്പെട്ടത്.
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ആ ഒരു എതിർവികാരം വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ വർഷങ്ങളോളം നിശബ്ദമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപു തന്നെ ഐക്യ കേരളം എന്ന സങ്കല്പം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായിരുന്നു. ഐക്യ കേരള പിറവിക്കു മുന്നേ ഇഎംഎസ് എഴുതിയ ഐക്യ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള മഹാരഥൻമാർ പോലും ഐക്യ കേരളത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്.
1957-ലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ എന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ആ മന്ത്രിസഭ ശ്രമിച്ചത്. അതിലൊന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല്. എന്നാൽ അതിനെതിരെ മതസാമുദായിക ശക്തികൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നു വിമോചന സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകി. കോൺഗ്രസ് പോലും വളരെ വൈകിയാണ് ഈ സമര രംഗത്തേക്കു വരുന്നത്. അന്ന് താൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ സമരത്തിനെതിരായിരുന്നു എന്നാണ് തനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ജി ബി പന്തും ഈ വിമോചന സമരത്തിനെതിരായിരുന്നു. അന്ന് മത-സാമുദായിക നേതാക്കൾ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കണ്ട് നടത്തിയ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് തികഞ്ഞ ജനാധിപത്യ വാദിയായ നെഹ്റു ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിട്ടതെന്നു തന്നെയാണ് താൻ കരുതുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ 2026-ലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു സർക്കാരാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും 10 വർഷം തുടർച്ചയായി കേരളം ഭരിച്ച പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യത്തിനു പോലും കഴിയില്ലെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം.
അത്രയേറെ ഭരണ രംഗത്തും സംഘടനാ രംഗത്തും കരുത്തു തെളിയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലേക്കുയർന്നത്. എങ്കിലും സിപിഎമ്മിലായാലും കോൺഗ്രസിലായാലും അവർക്കൊപ്പമുള്ള മറ്റുള്ള കക്ഷികളെ തങ്ങൾക്കൊപ്പമെന്നു പറയാനുള്ള ഹൃദയ വിശാലത ഈ പാർട്ടികൾക്കില്ലെന്നതാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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