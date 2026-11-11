കൊല്ലത്ത് 26കാരി സായയുടെ മരണം സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടര്ന്ന്? കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി മാതാപിതാക്കള്
സംഭവം നടന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സിസിടിവി പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറാകാത്തത് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം
Published : November 11, 2026 at 12:15 PM IST
കൊല്ലം: പത്താനാപുരത്ത് ഭർതൃവീട്ടിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം. പത്തനാപുരം ഷാജഹാൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ സായ ഷാജിയെയാണ് (26) ഒക്ടോബർ 31ന് രാത്രി ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭർതൃവീട്ടിൽ നിന്നും സായ മാനസിക പീഡനം നേരിട്ടിരുന്നതായി പിതാവ് ഷാജിയും മാതാവ് റിഹാനി ഷാജിയും പ്രതികരിച്ചു. സായയുടെ ഭർത്താവ് അഫ്സലും ബന്ധുക്കളും പത്തനാപുരത്തുള്ള വസ്തു എഴുതി നൽകുന്നതിനായി സായയെ നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
കേസ് ആത്മഹത്യയായി തള്ളികളയാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സോയയുടെ മാതാവ് റിഹാനി ഷാജി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സിസിടിവി പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറാകാത്തത് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണ്. സംഭവ ദിവസം അഫ്സലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ വലിയ ബഹളം കേട്ടിരുന്നതായി അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞതായും സായയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊലീസ് മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.
"അവൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവൾ നല്ല ബോൾഡാണ്. സായയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മരിച്ച് 11 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൊഴിയെടുക്കാൻ ആരും ഇതുവരെ അഫ്സലിൻ്റെ വീട്ടിലോ ഇവിടെയോ വന്നിട്ടില്ല. അവളുടെ ഒരു ഡയറി മാത്രമേ കണ്ടെത്തയിട്ടുള്ളു, മറ്റൊരു ഡയറി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല" സായയുടെ മാതാവ് പ്രതികരിച്ചു.
2023 ജനുവരി 15 നാണ് അഫ്സലും സായയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും അഫ്സൽ സായക്കൊപ്പം പത്തനാപുരത്തെ വീട്ടിലോ സായയുടെ ബന്ധുവീടുകളിലോ പോയിട്ടില്ല. വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ കാറിൻ്റെ തവണകൾ ഒരു വർഷം അടച്ചിരുന്നത് സായയുടെ പിതാവ് ഷാജിയാണ്. ബാക്കി വന്ന തുകയുടെ തവണകൾ അഫ്സൽ അടച്ചിരുന്നു. ആ തുക തിരികെ നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു അഫ്സൽ പണമടച്ചത്.
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ഒക്ടോബർ 31ന് രാത്രി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് സായയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുറയിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തയിരുന്നു. കാറിൻ്റെ ഇഎംഐ അടയ്ക്കാുന്നതിനായി തൻ്റെ സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സായയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.
ഭർതൃവീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കരുതെന്ന് അഫ്സലും വീട്ടുകാരും സായയെ വിലക്കിയിരുന്നതായി മുത്തശ്ശി ഫാത്തിമ ബീവിയും പറഞ്ഞു. തന്നെ കാണാൻ സായ തനിച്ചാണ് വന്നിരുന്നതെന്നും ഭർതൃവീട്ടിലെ മാനസിക പീഡനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു. അതേസമയം സായയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും വനിതാ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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