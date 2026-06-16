ETV Bharat / state

തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് കുമളി പഞ്ചായത്ത്; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എത്തി, വളർത്തുനായ്ക്കൾക്കും കർശന നിയന്ത്രണം

കുമളി ടൗൺ, കെഎസ്‌ആർടിസി സ്‌റ്റാൻഡ്, റോസാപ്പൂക്കണ്ടം, താമരക്കണ്ടം, ആനവച്ചാൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജനവാസ-വാണിജ്യ മേഖലകളിലെല്ലാം തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു.

STRAY DOGS ISSUE IN IDUKKI DOG SQUAD FROM TAMIL NADU ഇടുക്കി തെരുവുനായ ശല്യം TAMIL NADU DOG SQUAD IN IDUKKI
തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് കുമളി പഞ്ചായത്ത് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: ടൗണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വിദ്യാർഥികൾക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയുയർത്തി പാതയോരങ്ങൾ കൈയടക്കിയ തെരുവുനായകളെ പിടികൂടാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തെരുവുനായ ശല്യം കുറയ്‌ക്കാൻ 'മിഷൻ കുമളി'

കുമളി ടൗൺ, കെഎസ്‌ആർടിസി സ്‌റ്റാൻഡ്, റോസാപ്പൂക്കണ്ടം, താമരക്കണ്ടം, ആനച്ചാൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ജനവാസ-വാണിജ്യ മേഖലകളിലെല്ലാം തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു. ഭയമില്ലാതെ പൊതുനിരത്തിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്നാണ് 'മിഷൻ കുമളി'ക്ക് രൂപം നൽകിയത്.

'മിഷൻ കുമളി'യുടെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 12 നായകളാണ് വലയിലായത്. വാക്‌സിനേഷന് ശേഷം ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് ഇവയെ മാറ്റി. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നായകളെ പിടികൂടാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പ്രൊഫഷണൽ സംഘമാണ് നിലവിൽ കുമളിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്.

തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് കുമളി പഞ്ചായത്ത് (ETV Bharat)

ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ

ദൗത്യം ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ടൗണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 12 തെരുവുനായകളെ സംഘം സുരക്ഷിതമായി വലയിലാക്കി. ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പിടികൂടുന്ന നായകൾക്ക് ആവശ്യമായ വാക്‌സിനേഷനും മറ്റ് പ്രാഥമിക പരിചരണങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇവയെ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഷെൽട്ടർ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുന്നത്.

കുമളി മേഖലയെ തെരുവുനായ വിമുക്തമാക്കുക എന്നതാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് ശക്തമായി തുടരും. ടൗണിലെയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലെയും സുരക്ഷിതത്വം പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കുമളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എം എം വർഗീസ് പറയുന്നു.

"കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവുനായ് ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഈ വിഷയം പലതവണ ചർച്ച ചെയ്‌തു. പക്ഷേ നിരവധിയായിട്ടുള്ള നിയമ തടസങ്ങളുള്ളതിനാൽ നായ്‌ക്കളെ പിടിക്കുവാനോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇവയെ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി എത്തിച്ചേർന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരുവ് നായ്‌ക്കൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളെ ഭയാശങ്കയിലാഴ്‌ത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് തെരുവുനായ്‌ക്കളെ പിടിക്കുന്ന സംഘത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതനുസരിച്ച് 12 നായ്‌ക്കളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്", എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ ഉടമകൾ ജാഗ്രതൈ!

തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ടൗണിലെ വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ ഉടമകൾക്കും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ പിടിവീഴും. വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായകൾക്ക് ബെൽറ്റും മറ്റ് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും (Leash) നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ലൈസൻസുള്ള പല വളർത്തുനായകളും ഉടമകളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും റോഡിലും അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വളർത്തുനായകളുടെ ഉടമകൾ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വീഴ്‌ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ വൻ തുക പിഴ ചുമത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
വഴിയോര കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ തെരുവുനായ ശല്യത്തിനും പരിഹാരം കാണാനുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നീക്കത്തെ വലിയ ആശ്വാസത്തോടെയാണ് പ്രദേശവാസികളും വ്യാപാരികളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്.

Also Read: കടലിൽ വിലക്ക്, വിപണിയിൽ പൊള്ളുന്ന വില; ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തോടെ മത്സ്യവിപണിയിൽ ‘തീവില’, പ്രതിസന്ധിയിലായി മലയാളി

TAGGED:

STRAY DOGS ISSUE IN IDUKKI
DOG SQUAD FROM TAMIL NADU
ഇടുക്കി തെരുവുനായ ശല്യം
TAMIL NADU DOG SQUAD IN IDUKKI
KUMILY PANCHAYAT STRAY DOGS ISSUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.