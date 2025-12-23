ETV Bharat / state

"ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞവര്‍", സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി സ്‌ട്രോ കൊണ്ട് യുവാവിന് പുതുജീവൻ നല്‍കിയ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍

സാഹസിക കൃത്യം നിര്‍വഹിച്ചതിന് രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ മുതല്‍ കാല രംഗത്തുള്ളവര്‍ വരെ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നും ഈ യുവ ഡോക്‌ടര്‍മാരെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരാണ് ശരിക്കും ദൈവദൂതരെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.

December 23, 2025
Published : December 23, 2025 at 4:53 PM IST

എറണാകുളം: നാട്ടുകാർ നൽകിയ ബ്ലേഡും ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോയും മൊബൈൽ ഫോൺ വെളിച്ചവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയ, ശേഷം അപകടത്തില്‍പെട്ട യുവാവിന് പുതുജീവൻ നല്‍കുന്നു, കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരന്ന് പോകുമെങ്കിലും ഇന്നത്തെ താരങ്ങള്‍ ഈ യുവ ഡോക്‌ടര്‍മാരാണ്. നടുറോഡില്‍ ശസ്‌ത്രിക്രിയ നടത്തി വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഇവര്‍.

സാഹസിക കൃത്യം നിര്‍വഹിച്ചതിന് രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ മുതല്‍ കാല രംഗത്തുള്ളവര്‍ വരെ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നും ഈ യുവ ഡോക്‌ടര്‍മാരെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരാണ് ശരിക്കും ദൈവദൂതരെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കാർഡിയോ തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ബി. മനൂപ്, എറണാകുളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. തോമസ് പീറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഡോ. ദിദിയ കെ. തോമസ് എന്നിവരാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നടുറോഡ് ആശുപത്രിയാക്കി ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ ഉദയംപേരൂരില്‍ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ രക്ഷിച്ചതോടെയാണ് മൂന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്.

നാട്ടുകാർ നൽകിയ ബ്ലേഡും ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോയും മൊബൈൽ ഫോൺ വെളിച്ചവും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അപകടത്തില്‍പെട്ട കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ലിനുവിന് ഇവര്‍ പുതുജീവൻ നല്‍കിയത്. ഡിസംബർ 21, ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി 8:30-ഓടെ ഉദയംപേരൂർ വലിയകുളത്തിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ലിനുവിന് (30) മുഖത്തും കഴുത്തിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

പരിക്കേറ്റ യുവാവിൻ്റെ ശ്വാസനാളത്തിൽ രക്തവും മണ്ണും കട്ടപിടിച്ച് ശ്വാസമെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകിയാൽ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് ഡോക്‌ടർമാർ വഴിയിൽ വച്ച് തന്നെ 'സർജിക്കൽ ക്രിക്കോതൈറോട്ടമി' നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. നാട്ടുകാര്‍ നല്‍കി ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി സ്ട്രോ ഇട്ട് ശ്വാസം നൽകിയതോടെ ലിനുവിന് പുതുജീവൻ ലഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുംവരെ ആംബുലന്‍സില്‍ മനൂപ് വിനുവിന് സ്‌ട്രോയിലൂടെ ശ്വാസം നല്‍കി. നിലവില്‍ എറണാകുളത്തെ വെല്‍കെയര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ് വിനു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റ പ്രതികരണം

"ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുക... ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ പ്രവർത്തിയാണ്. എറണാകുളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരായ തോമസ് പീറ്റർ ഭാര്യ ദിദിയാ തോമസ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കാർഡിയോ തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗം അസി. പ്രൊഫസർ ബി മനൂപ് എന്നിവർ സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്.

ഡോക്‌ടർ ദമ്പതികളായ തോമസും ദിദിയയും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഉദയംപേരൂരിൽ റോഡപകടത്തിൽ പെട്ട് രക്തം വാർന്ന് കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടത്. അതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം. ഡോ മനൂപ് ഈ സമയം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നടുറോഡിൽ വച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നു. നാട്ടുകാരും പോലീസും സഹായിച്ചു. ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ തുടരും എന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പാക്കി. എങ്ങനെയാണ് അവരോട് നന്ദി പറയേണ്ടത്. രാവിലെ ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ഡോക്ടർമാരെ നേരിൽ വിളിച്ച് സന്തോഷം അറിയിച്ചു. അവർ എല്ലാ അഭിനന്ദനവും അർഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലാണ് മതിയാകുക" സതീശൻ കുറിച്ചു.

യുവ ഡോക്‌ടർ മാരെ അഭിനന്ദിച്ച് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഉദയംപേരൂരിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കൊല്ലം സ്വദേശി ലിനുവിന് ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകിയ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കാർഡിയാക് ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാ​ഗം അസി. പ്രൊഫസർ ഡോ. ബി മനൂപ്, കടവന്ത്ര ഇന്ദിരാ ​ഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. തോമസ് പീറ്റർ, ഡോ. ദിദിയ കെ തോമസ് എന്നിവരെയാണ് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. എം.എൻ മേനോനും, സെക്രട്ടറി ഡോ. റോയ് ആർ ചന്ദ്രനും അഭിനന്ദിച്ചത്.

മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ മിക്കവരും മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മൂവരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ലിനുവിനെ നടുറോഡിലെ വെളിച്ചത്തിൽ നാട്ടുകാർ സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയ ബ്ലേഡ് ഉപയോ​ഗിച്ച് കഴുത്തിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി ശ്വാസ നാളത്തിലേക്ക് ശീതളപാനീയത്തിൻ്റെ സ്ട്രോ കടത്തിവിട്ട് ശ്വാസ ​ഗതി തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്ന വരെ ഡോ മനൂപ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും ഐഎംഎ കുറിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

