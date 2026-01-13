ETV Bharat / state

അയല്‍വാസിയുടെ കോണിയുമായെത്തി മോഷ്‌ടാവ്, വീടിനുള്ളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഡോക്‌ടറുടെ മാല കവര്‍ന്നു, സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്

കരുളായിയില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യുവതിയുടെ മാല കവര്‍ന്നു. മോഷ്‌ടാവിന്‍റെ ദൃശ്യം സിസിടിവിയില്‍. മോഷ്‌ടാവ് വീടിനുള്ളിലെത്തിയത് ബാല്‍ക്കെണിയിലെ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത്.

CCTV Footage. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 10:45 AM IST

മലപ്പുറം: കരുളായി പള്ളിക്കുന്നില്‍ മോഷണം. വീട്ടില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യുവതിയുടെ കഴുത്തില്‍ നിന്നും മാല കവര്‍ന്നു. മൂന്ന് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന മാലയാണ് നഷ്‌ടമായത്. കരുളായി പള്ളിക്കുന്നിൽ അഷ്റഫിൻ്റെ വീട്ടില്‍ ഇന്ന് (ജനുവരി12) പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന അഷ്‌റഫിൻ്റെ മകൾ ഡോ. ഷംനയുടെ മാലയാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. പുറത്ത് നിന്നും വീടിന്‍റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കയറിയ മോഷ്‌ടാവ് മുറിക്കുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യുവതിയുടെ കഴുത്തില്‍ നിന്നും മാല കവരുകയും ചെയ്‌തു. ശബ്‌ദം കേട്ട് ഷംന ഉണര്‍ന്നതോടെ ഇയാള്‍ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. മുറിക്കുള്ളിലെ അലമാരയിലെ തുണികളെല്ലാം വലിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു.

'മുറിക്കുള്ളില്‍ ചെറിയ ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് താന്‍ ഉണര്‍ന്നത്. അപ്പോഴാണ് മുറിയില്‍ ആരോ ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായത്. സംഭവത്തില്‍ ഭയപ്പെട്ട തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. താന്‍ ഉണര്‍ന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ മോഷ്‌ടാവ് വേഗത്തില്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടൂവെന്നും' ഡോ. ഷംന പറഞ്ഞു. ഇയാള്‍ പുറത്തിറങ്ങി പോയതോടെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തി വിവരം അറിയിച്ചൂവെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബം പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രതിയുടെ ദൃശ്യം പുറത്ത്: മോഷ്‌ടാവിന്‍റെ ദൃശ്യം വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിസിടിവി ദൃശ്യം കുടുംബം പൊലീസിന് കൈമാറി.

തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടില്‍ നിന്നും ഏണി കൊണ്ടുവന്നാണ് മോഷ്‌ടാവ് വീടിന്‍റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കയറിയതെന്ന് വീട്ടുടമയായ അഷ്‌റഫ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം നിലയിലെത്തിയ ഇയാള്‍ ബാല്‍ക്കെണിയിലെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് അകത്ത് കടന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വീട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം തെരച്ചിൽ നടത്തി. എന്നാൽ മോഷ്‌ടാവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇതോടെ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൂക്കോട്ടുംപാടം പൊലീസ് വീടുനുള്ളിലും പരിസരങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും അഷ്‌റഫ് പറഞ്ഞു.

മേഖലയില്‍ അടുത്തിടെ നിരവധി മോഷണ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ കൂറ്റമ്പാറ വലമ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ മോഷണ ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

