കണ്സള്ട്ടന്സി റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവ ഡോക്ടര് കസ്റ്റഡിയില്
നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ കേസ്. ഹൗസ് സര്ജന്സി ഡോക്ടറെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കി കേസിലാണ് നടപടി. കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കെ മുരളീധരന്.
By PTI
Published : November 14, 2026 at 11:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ഹൗസ് സര്ജന്സി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ യുവ ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. ഡോക്ടര് വികെ വിനുവിനെതിരെയാണ് കേസ്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ വിനുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ശരീരത്തിൽ നീർവീക്കമുണ്ടായ യുവതി ഡോക്ടറോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പരിശോധനയ്ക്കായി കണ്സള്ട്ടന്സി റൂമിലേക്ക് വരണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശാനുസരണം കണ്സള്ട്ടന്സി റൂമിലെത്തിയ വിദ്യാര്ഥിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ഭയന്ന യുവതി കണ്സള്ട്ടന്സി റൂമില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് പരാതി നല്കി.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ് പുലര്ച്ചയോടെയാണ് വീട്ടിലെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ഡോക്ടറുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ
ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് യുവതി പരാതിയുമായെത്തിയെങ്കിലും പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കാത്തതിന് പിന്നാലെ നെടുമങ്ങാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നില് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധം നടത്തി. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും നിയമ നടപടി ഉണ്ടായതും.
കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകും ആരോഗ്യമന്ത്രി
കേസില് കര്ശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ഡോക്ടരുടെ സുരക്ഷ സര്ക്കാര് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരാതിയും പൊലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എഫ്ഐആറും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധിക്കുമെന്നും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
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ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നതില് യാതൊരു സംശയുമില്ല. തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറുടെ മുൻകാല പെരുമാറ്റവും അത്ര നല്ലതല്ലെന്നും എങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും നടപടി ഉറപ്പാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും വനിതാ ഡോക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഡോക്ടര്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തടസമായി നിൽക്കുന്ന ആർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. അത് ഉടൻ തന്നെ നടപ്പിലാക്കും. ഒരു വനിതാ ഡോക്ടർ പരാതിയുമായി സമീപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് ഈ വിഷയം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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