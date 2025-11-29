ETV Bharat / state

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെളിയുക അടുത്ത നിയമസഭാ ചിത്രമോ? സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയ ചരിത്രം പറയുന്നതിങ്ങനെ..

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ സെമിഫൈനൽ എന്നാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രവചനാതീതമായ കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഈ കണക്കു കൂട്ടലുകള്‍ എന്നും ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പിഴച്ചിട്ടുണ്ടോ? പരിശോധിക്കാം.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 ASSEMBLY ELECTION KERALA POLITICS POLITICAL TREND ANALYSIS
Kerala Political Trend Analysis (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
ഷഹർബാൻ. ടി

നാട് എങ്ങനെ വളരണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാന്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് കൂടി ജനപ്രതിനിധികളാകാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ.

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് മുന്നണികള്‍ക്കും കേവലം ഒരു പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല. കേരളം ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്‍റെ കാറ്റളക്കാനുള്ള സെമിഫൈനലാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

തദ്ദേശപ്പോര് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സെമിഫൈനലോ? ഒരു വിശകലനം (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ കേരളത്തിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ എല്ലായ്പോഴും, തൊട്ടു പുറകേ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനഹിതത്തിന്‍റെ നേര്‍സൂചന നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍? പലപ്പോഴും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ തൊട്ടു പിന്നാലെ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനമനസ് ആര്‍ക്കൊപ്പമെന്നതിന്‍റെ ശക്തമായ സൂചനകള്‍ നല്‍കാറുണ്ട്. അപൂര്‍വം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അങ്ങനെ അല്ലാതെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐക്യ കേരളപ്പിറവിക്കും മുമ്പ് 1953 ലാണ് കേരളത്തില്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പഞ്ചായത്തീ രാജ് സംവിധാനം നിലവില്‍ വരുന്നതിനു മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ നാല് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടന്നു. 1991 ലായിരുന്നു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപത്തെ അവസാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ദശകങ്ങള്‍ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലാ കൗണ്‍സിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്.

E K Nayanar (Getty Images)

1987 ൽ അധികാരത്തിലേറിയ ഇ കെ നായനാർ സര്‍ക്കാരാണ് ജില്ലാകൗണ്‍സിലുകള്‍ രൂപീകരിച്ച് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഗള്‍ഫ് യുദ്ധമടക്കം കേരളത്തിലെ നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളില്‍ചര്‍ച്ചയായ 1991 ലെ ജില്ലാ കൗണ്‍സിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടിയത് തകര്‍പ്പന്‍ വിജയമായിരുന്നു.

മിന്നും ജയം നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ജന വികാരം അനുകൂലമാണെന്ന കണക്കുകൂട്ടലില്‍ ഇ കെ നായനാർ മന്ത്രിസഭ രാജി വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം കേരളത്തില്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ കണക്കൂകൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ച സംഭവങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് അരങ്ങേറി. പ്രചാരണത്തിനിടയില്‍ ശ്രീപെരുമ്പുത്തൂരില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. രാജ്യമെങ്ങും ആഞ്ഞടിച്ച സഹതാപ തരംഗത്തില്‍ കേരളത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസ് നേട്ടം കൊയ്‌തു.

Rajiv Gandhi Funeral (Getty Images)

ലോക് സഭയിലേക്ക് 16 സീറ്റ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി. 90 സീറ്റുകളോടെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുപക്ഷം 50 സീറ്റുകളിലേക്കൊതുങ്ങി. കെ. കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി.

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ട്രെന്‍ഡിന് വിരുദ്ധമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമായിരുന്നു അത്. ഇതിന് സമാനമായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിധിയെഴുത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജനം വിധിയെഴുതിയ ഒരു സന്ദര്‍ഭം കൂടി കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് 2001 ലായിരുന്നു.

അന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാരായിരുന്നുവെന്നത് യാദൃശ്ചികതയാകാം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് 2000 ത്തില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളം കണ്ടത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. ഫലം വന്നപ്പോള്‍ ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം.

സ്വാഭാവികമായും നിയമസഭയിലേക്കും പോരാട്ടം നടക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിധി എഴുതി. എന്നാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പില്‍ കണ്ടത് യുഡിഎഫ് തരംഗമായിരുന്നു. 99 സീറ്റുകളോടെ യുഡിഎഫ്‌ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ഇടതുമുന്നണി 40 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.

Oomman Chandy (IANS)

പിന്നീട് നടന്ന നാലു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അതേ ജന വികാരം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. 2005 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചുവന്നു തുടുത്ത കേരളം 2006 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 98 സീറ്റുകള്‍ നൽകി ഇടതുമുന്നണിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചു. വി. എസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയി.

2010ൽ തദ്ദേശ പോരാട്ടത്തിൽ വലത്തേക്ക് മാറ്റിചവിട്ടിയ വോട്ടർമാർ, 2011 ൽ നടന്ന നിയമസഭയിലും ഐക്യ ജനാധിപത്യമുന്നണിയെ കൈവിട്ടില്ല. 72 സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ 68 സീറ്റ്‌ നേടിയ ഇടതുമുന്നണിക്ക് കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിലാണ് അധികാരം നഷ്‌ടമായത്.

Local Body Election Result 2015 (ETV Bharat)
Local Body Election 2020 (ETV Bharat)

2015 ൽ ജനം വീണ്ടും ഭരണ മാറ്റത്തിന്‍റെ സൂചന നൽകി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 549 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 694 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇടത് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. 2016 ൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷം നേടിയത് 91 സീറ്റുകള്‍. പൊതുവേ മുന്നണികള്‍ക്ക് മാറിമാറി അവസരം നൽകുന്ന കേരളം മാറി ചിന്തിക്കാന്‍ പോകുന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണം 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ പ്രകടമായിരുന്നു. 2021 ൽ 99 സീറ്റുകളുമായി പിണറായി സർക്കാരിന് രണ്ടാമൂഴം.

Pinarayi Vijayan (IANS)

2015- 16 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തദ്ദേശ തലത്തിൽ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ശതമാനം നിയമസഭയിലും വർധിച്ചു. ആദ്യമായി നേമത്ത് ബിജെപി ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റുറപ്പിച്ചതും ഈ വർഷമായിരുന്നു. 2020 ൽ ഉണ്ടായ ഇടിവും രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ പ്രതിഫലിച്ചു. വോട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞ ബിജെപിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമസഭാ സീറ്റും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

O Rajagopal with Kummanam Rajasekharan (IANS)

എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തദ്ദശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എന്നും ചില സൂചനകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് 2025 ലും ആവര്‍ത്തിക്കുമോ എന്ന് ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് വിശകലന വിദഗ്ധരും മുന്നണി നേതാക്കളും. പ്രവചനകള്‍ ഫലിക്കുമോ പാളുമോ എന്നൊക്കെ കാത്തിരുന്നു കാണാം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

