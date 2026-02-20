'അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം'; വണ്ടാനം വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ ഡിഎംഒയുടെ സർക്കുലർ ചർച്ചയാകുന്നു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ ഡോക്ടറെ ആരോഗ്യമന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.
Published : February 20, 2026 at 12:41 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഡിഎംഒ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആശുപത്രികളിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് ഡിഎംഒയുടെ സർക്കുലറിലെ പ്രധാന നിർദേശം. 2021ൽ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്ത വീട്ടമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണം കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സർക്കുലർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഒപി ക്യാഷ്വാലിറ്റി, എമർജൻസി കെയർ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പോയിൻ്റുകൾ, ഫാർമസി, മോർച്ചറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മേൽനോട്ടം വേണമെന്നാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കും നൽകിയ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2021ൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ ഉഷ ജോസഫ് എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ് കത്രിക കുടുങ്ങിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കടുത്ത വയറുവേദനയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവരെ നിരന്തരം അലട്ടിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് പല ആശുപത്രികളിലും ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും വേദനയുടെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ വിശദമായ സ്കാനിങ്ങിലാണ് വയറ്റിൽ ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത്. വർഷങ്ങളോളം ലോഹനിർമിതമായ ഉപകരണം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കും മറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ തകരാറിനും കാരണമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു രോഗിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഗുരുതര അനാസ്ഥയാണിത്.
അതിനിടെ ഉഷയുടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് കത്രികയല്ലെന്നും മസ്കിറ്റോ എന്ന ചെറിയ ഉപകരണമാണെന്നും ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോ. ലളിതാംബിക പ്രതികരിച്ചു. ഉപകരണം അകത്തുപോയി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും വീട്ടമ്മ മുൻപും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായതിനാൽ അപ്പോൾ ഉപകരണം അകത്തുപോയതാകാമെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തത് താനല്ലെന്നും വകുപ്പ് മേധാവിയായതിനാലാണ് തൻ്റെ പേര് പറയുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ ലളിതാംബികയെ തള്ളി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് രംഗത്തെത്തി. സ്വന്തം തൊഴിലിനോടുള്ള അനാദരവാണ് ഇത്തരം പ്രതികരണത്തിലുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രൻഡ് ഡോ. ഹരികുമാറും മന്ത്രിയും അറിയിച്ചു.
തുടർനടപടികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന പ്രചാരണം സർക്കാരും സിപിഎമ്മും ഊർജിതമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി വീണ്ടുമൊരു ശസ്ത്രക്രിയാ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹർഷിന എന്ന യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സമാന സംഭവം ഇതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായി. ആ കേസിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കെയാണ് ആലപ്പുഴയിലും അനാസ്ഥ ആവർത്തിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളത്തരമാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപതോളം സമാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലാതെ നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവരോട് അനുഭാവപൂർവം പെരുമാറുന്നതിന് പകരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്ന് മാത്രം നിർദേശിക്കുന്ന ഡിഎംഒയുടെ സർക്കുലർ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഭയന്നുള്ള മുൻകരുതലാണെന്നും വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.
ഉഷ ജോസഫിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും തുടർചികിത്സാ ചെലവുകൾ പൂർണമായും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനും തയാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം മാത്രം പോരെന്നും ക്രിമിനൽ കേസെടുത്ത് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഐഎംഎയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ചർച്ചയാക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ആയുധമാക്കാനുമാണ് യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികളുടെ തീരുമാനം.
