പാലാ നഗരസഭയെ ഇനി ജെന്സി ചെയർപേഴ്സൺ നയിക്കും; രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗരസഭാധ്യക്ഷയായി ദിയ ബിനു
പാലായില് കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രമാണിത്തത്തിന് വിരാമം. ബിനുപുളിക്കക്കണ്ടത്തിന് മധുര പ്രതികാരം. സ്വതന്ത്രരെ അംഗീകരിച്ച യുഡിഎഫ് നഗര ഭരണം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി.
Published : December 26, 2025 at 4:03 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 5:22 PM IST
കോട്ടയം: പാലായെന്നാല് കെ എം മാണി എന്നായിരുന്നു എന്നും. മാണിക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞു മാണിയും. എന്നാല് പാലാ ഇനി അറിയപ്പെടാന് പോകുന്നത് നഗരസഭാ ഭരണം കൈയാളുന്ന ജെന് സി ദിയാ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിന്റെ പേരിലാകും. അതേ. പലായ്ക്ക് ഇനി അൽപം കൂടി ചെറുപ്പമാകും... നഗരസഭയെ നയിക്കാൻ ഒരു ജെൻസി ചെയർ പേഴ്സണ് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗര മാതാവാണ് 21 കാരി ദിയാ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം. ഏറെ നാടകീയതയ്ക്കൊടുവിലാണ് ദിയ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം എന്ന ജെൻ സി തലമുറയിൽ നിന്ന് ചരിത്രം പിറക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ എന്ന നേട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ദിയാ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം.
രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് ദിയയുടെ ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വരവ്. നഗരസഭാ കൗൺസിലില് ഭൂരിപക്ഷം നേടാന് പുളിക്കക്കണ്ടം കുടുംബത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സ്വതന്ത്രരുടെയും നിർണായക പിന്തുണ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് പാലാ ഭരണം യുഡി എഫിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലെത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് വിമത മായാ രാഹുലിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടിയായതോടെ 26 അംഗ കൗൺസിലിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ അംഗബലം 14 ആയി ഉയരുകയായിരുന്നു. ജെൻസി, ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ പാലായിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതി മാറി മറിഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)ൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള നഗരസഭയിലെ ആധിപത്യത്തിന് കൂടിയാണ് ഇവിടെ തിരശ്ശീല വീണത്.
മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി എംബിഎയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ദിയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കന്നിത്തുടക്കമാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കാൻ ദിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പിതാവ് ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ബ്ലോക്കും യുഡിഎഫും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അധികാര പങ്കിടൽ ധാരണ പ്രകാരം ദിയ പാലാ നഗര സഭയുടെ ചെയര്മാന് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസംബര് 9 ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില് പാലാ നഗരസഭയില് യുഡിഎഫിനോ എല് ഡി എഫിനോ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.യു ഡി എഫിന് പത്ത് സീറ്റും എല് ഡി എഫിന് പതിനൊന്ന് സീറ്റുമാണ് നേടാനായത്. 3 സീറ്റുകളില് ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരു സീറ്റില് കോണ്ഗ്രസ് വിമതയും ജയിച്ചു.
ഇതോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പുളിക്കകണ്ടം കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ ഒപ്പം നിര്ത്താന് മുന്നണികള് ശ്രമമാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണി നിലകൊള്ളുന്ന ഇടതു മുന്നണിയെ ബിനു പിന്തുണക്കാന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് മുന്കൂട്ടിക്കണൻ്ടായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് കരുനീക്കിയത്. ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവില് ബിനു വഴങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ഒന്നിലധികം രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളിൽ പാലായെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുതിർന്ന കൗൺസിലർ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം മുന്നോട്ടുവച്ച നിരവധി നിബന്ധനകൾ യുഡിഎഫ് അംഗീകരിച്ചു. കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി, ആദ്യ ടേമിൽ ദിയ ചെയർപേഴ്സണായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കും. കോൺഗ്രസ് വിമതനായ രാഹുൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായും ചുമതലയേൽക്കും.
1985ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കോട്ടയത്തേയും പാലായിലേയും ഏറ്റവും ശക്തരായ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത്. പാലാ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സുപരിചിത മുഖമായ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിന് കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി, സിപിഎം എന്നീ കക്ഷികളിലൊക്കെ പയറ്റിയ അനുഭവ പരിചയമുണ്ട്. ഈ വർഷം സ്വതന്ത്രനായാണ് ബിനു മത്സരിച്ചത്. 2015ൽ, പാലായിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി ടിക്കറ്റില് മല്സരിച്ച് താമര വിരിയിച്ച നേതാവെന്ന അപൂര്വ്വ ബഹുമതിക്കുടമയാണ് ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം. 2015 ലായിരുന്നു ബിനുവിലൂടെ ബിജെപി പാലാ നഗര സഭയില് സീറ്റ് നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്.
എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാലാ നഗരസഭയിലേക്ക് ഇടതു മുന്നണി പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി ബിനു മല്സരിച്ചു ജയിച്ചു. എന്നാൽ അന്ന് ജോസ് കെ മാണിയുടെ കടും വെട്ടിന് ഇരയാവുകയായിരുന്നു ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം. ബിനുവിന് ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ബിനു കൗൺസിലെത്തിയത് അന്ന് വാർത്തയായിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് ഘടക കക്ഷിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചയർമാൻ ജോസ് കെ മാണിയുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ഇടതു മുന്നണിയില് നിന്ന് ബിനുവിനെ അകറ്റിയത്. ഒടുവില് സ്വന്തം കുടുംബത്തില് നിന്ന് 3 പേരെ മല്സരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ബിനു കിങ്ങ് മേക്കറായി. 20 വർഷമായി പാലാ നഗരസഭയില് നില നിന്നിരുന്ന ജോസ് കെ മാണി പാർട്ടിയുടെ അപ്രമാദിത്യം അതോടെ തവിടു പൊടിയായി.
ദിർഘകാലം കേരള കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് (എം)ൻ്റെ മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ബിജുവും ഈ വർഷം സ്വതന്ത്രനായാണ് വിജയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് അവരുടെ മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താത്തതിനാൽ, പുളിക്കക്കണ്ടന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഭരണം പിടിക്കുന്നതില് നിർണായകമായി.
ദിയ മുന്സിപ്പല് ചെയര്പേഴ്സണായി അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നതോടെ, 26ആം വയസിൽ ചെയർപേഴ്സണായ കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നിദ ഷഹീറിൻ്റെ നിലവിലുള്ള റെക്കോർഡും തകർന്നു. 2020 ല് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് രേഷ്മ മറിയം റോയ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി യുവ നേതാക്കൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സില് മേയറും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമൊക്കെയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സില് മുന്സിപ്പല് ചെയര്പേഴ്സണായി റിക്കാര്ഡിടുകയാണ് ദിയ.
