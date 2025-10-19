ETV Bharat / state

ശിങ്കാരിമേളത്തിൻ്റെ താളം, പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന മയിൽ; ദീപാവലിയ്‌ക്ക് വമ്പന്‍ വെറൈറ്റി പടക്കങ്ങള്‍, മലിനീകരണത്തേയും പേടിക്കേണ്ട!

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കി ഹരിത പടക്കങ്ങളുമായി (ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്‌സ്) ദീപാവലി വിപണി സജീവം. ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമായി ശിങ്കാരിമേളം പടക്കം.

Diwali celebrations green cracker Green Cracker Shops no pollution Diwali
Diwali celebrations with green crackers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 12:55 PM IST

കൊല്ലം: ദീപാവലിക്ക് ആഘോഷങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതോടെ നഗരത്തിൽ പടക്ക കടകളും സജീവമായി. ശിങ്കാരിമേളത്തിൻ്റെ താളത്തിൽ നിറങ്ങളോടുകൂടി പൊട്ടുന്ന ശിങ്കാരിമേളം പടക്കമാണ് ഇന്നവണത്തെ പ്രത്യേകത. ഗ്രീൻ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളലേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള പൂത്തിരിയും പടക്കങ്ങളും ഇത്തവണ വിപണിയിലുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കി ഹരിത പടക്കങ്ങളുമായി (ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്‌സ്) കടകൾ വിപണി സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

സാധാരണ പടക്കങ്ങളേക്കാൾ ശബ്‌ദം കുറവായിരിക്കും ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പടക്കങ്ങൾക്ക് എന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ സിയാദ് പറഞ്ഞു. ''ശബ്‌ദത്തെക്കാള്‍ വർണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പടക്കങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യം വിപണിയിലുള്ളത്. 120 ഡെസിമലിൽ കൂടുതൽ വരുന്നവയൊന്നും ലൈസൻസ് നേടിയ കടകളിൽ വയ്‌ക്കുന്നില്ല.

ശിങ്കാരി മേളം പടക്കമാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ചെണ്ടമേളം പോലുള്ള ശബ്‌ദമാണ് ഉണ്ടാവുക. പൊള്ളലേറ്റുള്ള അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഗ്രീൻ ടെക്‌നോളജിയാണ് പടക്കങ്ങള്‍ക്കും പൂത്തിരികള്‍ക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷാ മാദദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആകെയുള്ള വെല്ലുവിളി'' - വ്യാപാരിയായ സിയാദ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സൾഫർ, ബേറിയം, നൈട്രേറ്റ്, സ്‌റ്റോൺഷ്യം, സോഡിയം തുടങ്ങിയ രാസവസ്‌തുക്കളുള്ള പടക്കങ്ങളും കമ്പിത്തിരികളുമാണ് പരമ്പരാഗതമായി പടക്കം നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ കത്തിച്ചാൽ പുലർച്ചെവരെ പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനാൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നത്തിന് ഇടയാക്കുന്നവയാണിവ. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹരിത പടക്കങ്ങൾക്ക് മുന്‍ഗണന നൽകി പടക്ക വ്യാപാരികൾ മുന്നോട്ട് വന്നത്. കുപ്രിക്, മെഷ് 360, മെഷ് 720, മെഷ് 1440 തുടങ്ങിയ രാസവസ്‌തുക്കളടങ്ങിയ കമ്പിത്തിരികളും പടക്കങ്ങളുമാണ് ഹരിത പടക്കങ്ങളിലുള്ളത്.

Diwali celebrations with green crackers (ETV Bharat)

പായ്ക്കറ്റിലെ ക്യൂആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ ഹരിത പടക്കമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. അഞ്ചുമുതൽ 2000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള കമ്പിത്തിരിയും ഒരു രൂപ മുതൽ 750 വരെയുള്ള തറച്ചക്രവും ഉൾപ്പെടെ പടക്ക ശ്രേണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരുതിരി കത്തിച്ചാൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 5000 തട്ടുകൾ വരെ പോയി പൊട്ടുന്ന 5000 ഷോട്ടിനാണ് കൂടിയ വില. 25,000 രൂപയാണ് ഇതിന് ഈടാക്കുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയായ ശിങ്കാരിമേളം പടക്കം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഒരേ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത്. കൂടാതെ പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന മയിൽ, കത്തിയമരുന്ന കുരവ, എന്നിവയെല്ലാം ഹരിത ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ചുള്ളതാണ്. വർണാഭമായതും കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്‌ദമില്ലാത്തതുമായ ദീപാവലിയ്‌ക്കായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി.

പുത്തിരി കത്തിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുരം വിളമ്പിയും ഒക്‌ടോബർ 20ന് നാടൊന്നാകെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും. വിവിധ കൂട്ടായ്‌മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രംഗോലി മത്സരവും ദീപക്കാഴ്‌ചകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ശിവകാശിയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങി റോഡരികിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗത പടക്കങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ പൊലീസ് ശക്തമായ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

