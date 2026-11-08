അതിർത്തിയിൽ ദീപാവലി പൊടിപൂരം; കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പടക്കം വാങ്ങാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുക്ക്, ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിൽ വൻ തിരക്ക്
പുലർച്ചെ എണ്ണക്കുളി മുതൽ വർണാഭമായ കോലങ്ങൾ വരെ. ആഘോഷത്തിരക്കിൽ തേനി ജില്ലയിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ.
Published : November 8, 2026 at 4:08 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: ഒരുവശത്ത് വർണാഭമായ പടക്കവിപണി… മറുവശത്ത് ആഘോഷത്തിനായി നാടണയുന്നവരുടെ തിരക്ക്… വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ മനോഹരമായ കോലങ്ങൾ… മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ സുഗന്ധം… ദീപാവലിയെ വരവേൽക്കാൻ തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കേരള അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തേനി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശം ഏറ്റവും പ്രകടം. കുമളി, ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ മേഖലകളിൽ പടക്കച്ചന്തകളും സജീവമായതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും കൂട്ടത്തോടെ അതിർത്തി കടന്നെത്തുകയാണ്.
തമിഴ് ജനതയുടെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായ ദീപാവലി ഇത്തവണയും അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് വരവേൽക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളി അഥവാ ‘ഗംഗാസ്നാനം’, പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കൽ, ക്ഷേത്രദർശനം, ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സന്ദർശിക്കൽ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യൽ തുടങ്ങി പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾക്കായി വീടുകളിലും തെരുവുകളിലും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. വീടുകളുടെ മുറ്റത്ത് വർണപ്പൊടികൾകൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന മനോഹരമായ കോലങ്ങളും ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
അതേസമയം, ദീപാവലി വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പടക്കച്ചന്തകളാണ്. കുമളി, ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിർത്തി മേഖലകളിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള പടക്കങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പടക്കങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഒരുപോലെ തിരക്കേറിയ വിപണിയായി ഈ മേഖലകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്.
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ആഘോഷത്തിനായി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന തമിഴ് തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രയും അതിർത്തിയിൽ തിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനാൽ അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസി, തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബസുകളിലും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് പലരും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പേ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.
"ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സുഹൃത്തുകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും മധുരം പങ്കുവച്ചും, പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമെല്ലാമാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ച ദിവസമാണ് ദീപാവലിയായി ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന്", സ്നേഹ പറഞ്ഞു.
ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള അനധികൃത പടക്കക്കടത്തും ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ കടത്തും തടയാൻ കേരള-തമിഴ്നാട് പൊലീസ്, എക്സൈസ് വിഭാഗങ്ങളും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും അതിർത്തി റോഡുകളിലും സംയുക്ത പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായി പടക്കങ്ങളും ലഹരിവസ്തുക്കളും കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷിതമായ ആഘോഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അധികൃതർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളവും തമിഴ്നാടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇടുക്കിയുടെ വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയാണ് ഈ ദീപാവലി തിരക്ക്. ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിറവും പടക്കങ്ങളുടെ ശബ്ദവും നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയുടെ സന്തോഷവുമെല്ലാം ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ദീപാവലി ആവേശത്തിലാണ്.
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