മലക്കം മറിഞ്ഞ കണ്ണൂരും ഉരുക്ക് കോട്ടകളിലെ ഉരുകലും; കളം മാറി ജില്ലകള്
കേരളത്തിലങ്ങോളം യുഡിഎഫ് തരംഗമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വടക്കന് കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലുമടക്കം എല്ഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : May 4, 2026 at 12:15 PM IST
എൽഡിഎഫിൻ്റേതടക്കം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില് അഭൂതപൂര്വ്വമായ നേട്ടമാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. സാമുദായിക വോട്ടുകള്ക്കൊപ്പം നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ധ്രുവീകരണവും ഭരണമാറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നതായാണ് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത്. മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് യുഡിഎഫ് സമ്പൂര്ണ ആധിപത്യം പുലര്ത്തുകയാണ്.
വടക്കന് കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലുമടക്കം എല്ഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് യുഡിഎഫിന് വന് അട്ടിമറിയാണിപ്പോള് കാണുന്നത്. കോഴിക്കോട് 12 ഇടത്ത് യുഡിഎഫ് വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തുമ്പോള് ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫിന് മേൽകോയ്മയുള്ളത്.
കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും യുഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം പ്രകടമാണ്. കോട്ടയം ഒൻപത് സ്ഥലത്തും യുഡിഎഫ് തന്നെയാണുള്ളത്. മലപ്പുറത്തും 16 സിറ്റിലും യുഡിഎഫ് തരംഗമാണ്. പാലക്കാട് ഏഴ് സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫും വയനാട് യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റിലും നാലിൽ യുഡിഎഫും ആധിപത്യം നിലനിർത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ഇടതിനൊപ്പം എക്കാലവും നിലനിന്നിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആറിടത്തും യുഡിഎഫാണ് ആധിപത്യം.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം എട്ടിടത്ത് യുഡിഎഫും മൂന്നിടത്ത് എൽഡിഎഫുമാണ് മുന്നിൽ. തിരുവനന്തപുരം എട്ട് എൽഡിഎഫ് മുന്നിലാണ്. എറണാകുളം 14ഉം യുഡിഎഫിന് തന്നെയാണ്. തൃശൂർ എട്ട് എൽഡിഎഫ് അഞ്ച് യുഡിഎഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. കണ്ണൂരിൽ ഏഴിടത്ത് യുഡിഎഫ് ആധിപത്യമാണുള്ളത് ആശ്വാസത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫ് മുന്നിലുള്ളത്.
എല്ഡിഎഫ് കോട്ടകളില് വിള്ളല്
ഭരണത്തുടര്ച്ചയെന്ന എല്.ഡി.എഫ് മോഹങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി അവരുടെ പരമ്പരാഗത കോട്ടകളില് പോലും വിള്ളല് വീണിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂര് ജില്ലയി പോലും തിരിച്ചടിയാണുള്ളത്. സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത പ്രഹരമാണിത്. 2016 ല് ധര്മ്മടത്ത് 87329 വോട്ടായിരുന്നു പിണറായി നേടിയത്. ഇത്തവണ പിണറായിയുടെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിൽ പോലും പിന്നിൽപ്പോയ സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
2016 ല് ധര്മ്മടത്ത് 87329 നേടിയപ്പോള് 2021 ല് ഇത് 95522 ആക്കി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. 2011 ലും 2016 ലും മമ്പറം ദിവാകരനായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. 2021ല് സി രഘുനാഥായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. ഇത്തവണ യുവ സാന്നിധ്യമായ വിപി അബ്ദുല് റഷീദിനെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പോരാട്ടത്തിനായി ധര്മ്മടത്ത് ഇറക്കിയത്. കെ രഞ്ജിത്താണ് ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി.
ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമോ?
ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്ഡിഎ ഇത്തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നതാണ് ഉച്ചയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേമത്ത് ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. എന്ഡിഎ ഇത്തവണ കരുത്തുകാട്ടുന്നതാണ് തിരുവന്തപുരത്തെ ചിത്രത്തിൽ തെളിയുന്നത്.
ഉരുക്ക് കോട്ടകളിലെ ഉരുകൽ
സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുക്കു കോട്ടകളിൽ പലതും ഉരുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അമ്പലപ്പുഴയിലും പയ്യന്നൂരിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ടികെ ഗോവിന്ദൻ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും മുന്നിൽ കുതിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പാർട്ടിവിട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് തിരികൊളുത്തിൽ ഇടതിൻ്റെ കോട്ടകളിൽ വിമതന്മാർ കരുത്തുകാട്ടുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫ് നേടിയ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ നേര്വിപരീതമാണ് ഇപ്പോള് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന വോട്ട് ബാങ്കുകളില് യുഡിഎഫ് വിള്ളല് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങളിലും കര്ഷക മേഖലകളിലും ഭരണകൂടത്തോടുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടമാണ്. യുവജന വോട്ടുകള് ഇത്തവണ യുഡിഎഫിനെ തുണച്ചുവെന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കും. നിരവധി മന്ത്രിമാരുടെ പരാജയത്തിനും കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്.
മലക്കം മറിഞ്ഞ കണ്ണൂർ
സിപിഎം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ റെക്കോഡ് വിജയമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നേതാക്കൾ നേടിയത്. മട്ടന്നൂരിൽ കെകെ ശൈലജ 60,963 വോട്ടിനും ധർമടത്ത് പിണറായി വിജയൻ 50,123 വോട്ടുകൾക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പയ്യന്നൂരിൽ ടിഐ മധുസൂദനൻ 49,780, കല്യാശ്ശേരിയിൽ എം. വിജിൻ 42,785, തലശ്ശേരിയിൽ എഎൻ ഷംസീർ 36,801 എന്നിങ്ങനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിൽ 22,689 വോട്ടിനാണ് എംവി ഗോവിന്ദൻ തെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
അഴീക്കോട് 6142 വോട്ടിന് ജയിച്ചാണ് കെവി സുമേഷ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് ‘സ്വന്തം’ മണ്ഡലമായി കണ്ടിരുന്ന കണ്ണൂർ രണ്ടാം തവണയും കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെങ്കിലും വിജയിച്ച് നിലനിർത്തി. കൂത്തുപറമ്പിൽ ആർജെഡിയിലെ കെപി മോഹനൻ 9541 വോട്ടിന് ജയം കണ്ടു.
പരമ്പരാഗതമായി ജയിച്ചുവരുന്ന മലയോര മണ്ഡലങ്ങളായ ഇരിക്കൂർ, പേരാവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യുഡിഎഫ് വിജയം കണ്ടത്. പേരാവൂരിൽ സണ്ണി ജോസഫാകട്ടെ കടുത്ത മത്സരം നേരിട്ടു. 3172 വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത്. ഇരിക്കൂറിൽ ആദ്യമായി മത്സരിക്കാനെത്തിയ സജീവ് ജോസഫ് 12,297 വോട്ടിന് വിജയം കണ്ടു.
മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിങ് നില 2021
പയ്യന്നൂർ: ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-93,695, എം. പ്രദീപ് കുമാർ (യു.ഡി.എഫ്.)-43,915. കെ.കെ. ശ്രീധരൻ (എൻ.ഡി.എ)-11,308. ഭൂരിപക്ഷം-49,780
കല്യാശ്ശേരി: എം. വിജിൻ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-88,252, ബ്രിജേഷ് കുമാർ (യു.ഡി.എഫ്.)-42,785. അരുൺ കൈതപ്രം (എൻ.ഡി.എ.)-11,135. ഭൂരിപക്ഷം-45,467.
തളിപ്പറമ്പ്: എം.വി. ഗോവിന്ദൻ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-92,870. വി.പി. അബ്ദുൾ റഷീദ് (യു.ഡി.എഫ്.)-70,181. എ.പി. ഗംഗാധരൻ (എൻ.ഡി.എ.)-13,058. ഭൂരിപക്ഷം-22,689.
ഇരിക്കൂർ: സജീവ് ജോസഫ് (യു.ഡി.എഫ്.)-76,764. സജി കുറ്റ്യാനിമറ്റം (എൽഡി.എഫ്.)-64,467. ആനിയമ്മ ടീച്ചർ (എൻ.ഡി.എ.)-7825. ഭൂരിപക്ഷം-12,297.
അഴീക്കോട്: കെ.വി. സുമേഷ് (എൽ.ഡി.എഫ്.)-65,794. കെ.എം. ഷാജി (യു.ഡി.എഫ്.)-59,653. കെ. രഞ്ജിത്ത് (എൻ.ഡി.എ.). ഭൂരിപക്ഷം-614.
കണ്ണൂർ: രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി (എൽ.ഡി.എഫ്.)-60,313. സതീശൻ പാച്ചേനി (യു.ഡി.എഫ്.)-58,568. അർച്ചന വണ്ടിച്ചാൽ (എൻ.ഡി.എ.)-11,581. ഭൂരിപക്ഷം-1745.
ധർമടം: പിണറായി വിജയൻ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-95,522. സി. രഘുനാഥ് (യു.ഡി.എഫ്.)-45,399. സി.കെ. പദ്മനാഭൻ (എൻ.ഡി.എ.)-14,623. ഭൂരിപക്ഷം-50,123.
തലശ്ശേരി: എ.എൻ. ഷംസീർ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-81,810. എം.പി. അരവിന്ദാക്ഷൻ (യു.ഡി.എഫ്.)-45,009. ഭൂരിപക്ഷം-36,801.
കൂത്തുപറമ്പ്: കെ.പി. മോഹനൻ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-70,626. പൊട്ടൻകണ്ടി അബ്ദുള്ള (യു.ഡി.എഫ്.)-61,085. സി. സദാനന്ദൻ (എൻ.ഡി.എ.)-21,212. ഭൂരിപക്ഷം-9541.
മട്ടന്നൂർ: കെ.കെ. ശൈലജ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-96,129. ഇല്ലിക്കൽ അഗസ്തി (യു.ഡി.എഫ്.)-35,166. ബിജു ഏളക്കുഴി (എൻ.ഡി.എ.)-18,223. ഭൂരിപക്ഷം-60,963.
പേരാവൂർ: സണ്ണി ജോസഫ് (യുഡി.എഫ്.)-66,706. കെ.വി. സക്കീർ ഹുസൈൻ (എൽ.ഡി.എഫ്.)-63,534. സ്മിതാ ജയമോഹൻ (എൻ.ഡി.എ.)-9155. ഭൂരിപക്ഷം-3172.
